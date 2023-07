Esta es la empresa colombiana que promueve el “senior living”

Él es Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua. Foto: Cortesía Casa Nua San lucas.

“Somos una empresa que trabaja en proyectos enfocados en el adulto mayor en Colombia desde el 2017. Nos enfocamos en promover la máxima independencia y mejorar la calidad y estilo de vida, mediante su operación como vivienda independiente, vivienda asistida y servicios complementarios. Nuestro primer proyecto fue financiado con el apoyo de 49 inversionistas, 70 % colombianos y 30 % extranjeros. En la actualidad tenemos tres proyectos que van marchando junto con el crecimiento de esta industria y nuestra meta es llegar a 30, antes del 2030″, cuenta Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua.

¿Y qué cifras tienen? “Tenemos 90 empleados, y con nuestra idea de negocio ya estamos en el mercado de Medellín con un activo, buscando en los próximos dos años aumentar el número de camas en 205 unidades entre Medellín y Chía. Ahora mismo, en Casa Nua hay 69 residentes y más de 50 inversionistas entre particulares e institucionales”. Su historia, contada por el protagonista, aparece aquí en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue crear proyectos de alto impacto en nuestras ciudades. Proyectos que puedan beneficiar a la comunidad y dejar un legado, por eso decidimos incursionar en proyectos enfocados en el adulto mayor, ayudando desde varias aristas a esta población que tradicionalmente ha estado “poco atendida”. Así que empezamos este sueño con nuestro primer proyecto llamado Casa Nua.

Con el paso del tiempo hemos logrado consolidar un grupo empresarial que se especializa en acompañar y mejorar las condiciones de vida de personas mayores que necesitan asistencia, en espacios de residencias iluminados, donde la vegetación cumple un papel primordial, ya que están especialmente diseñados y equipados para ofrecer mayores comodidades a este sector de la población. Allí se pueden encontrar salas de cine, espacios de bienestar, de juegos y además ofrecemos programas especializados. La idea de este proyecto es tener una especie de “crucero en tierra”.

Además, proporcionamos cuidados esenciales a los residentes con distintos grados de dependencia, complementando con servicios necesarios para mantener su salud física, mental y espiritual balanceada. Contamos con alojamiento, alimentación y meriendas diarias especializadas; nuestros residentes pueden también realizar actividades físicas y cognitivas lideradas por un grupo de profesionales. Otros servicios a los que le apuntamos son el lavado y arreglo de ropa, enfermería 24 horas, ambulancia, asistencia básica y suministro de medicamentos, etc.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacerla realidad ejecutando un buen plan de negocio, buscando los socios adecuados que creyeran en la idea, tuviesen la capacidad de impulsarla conmigo y cerrando un muy buen lote en una excelente ubicación.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tuve que buscar el capital con amigos y personas que me conocen profesionalmente y confían en mis habilidades, valores y visión a largo plazo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Casa Nua estamos logrando mejorar la calidad de vida de cientos de adultos mayores en Colombia, demostrando que se pueden hacer proyectos inmobiliarios que sean rentables y que al mismo tiempo generen impacto.

6. ¿Soy feliz?.

La felicidad es una sensación, viene y va. Me siento pleno y tranquilo, y eso para mi es lo más importante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No la vendería en este momento, es mi vida y nos falta mucho por hacer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido lo más enriquecedor y al mismo tiempo lo más duro que me ha tocado hacer en mi vida. Emprender requiere de esfuerzo, paciencia y resiliencia, y hay que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas a corto y mediano plazo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en proceso de cumplir un sueño, pero aún falta mucho. Soy joven, creo que lo estamos haciendo y quisiera no solamente seguir desarrollando proyectos en Colombia, sino eventualmente también en el extranjero.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora sigue hacer más proyectos de Casa Nua en el país, estamos por iniciar la construcción de dos residencias nuevas. Adicionalmente, estamos avanzando con nuestros otros proyectos hoteleros, residenciales, comerciales y de usos mixtos en varias ciudades del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Esto apenas está empezando, tenemos tres proyectos y mi meta es llegar a 30 antes del 2030.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hemos recibido inversión de muchos desconocidos. Creo en la oportunidad de democratizar la inversión a todo el que confíe y crea en nosotros.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nunca volvería a trabajar en algo que no me apasione, ni me llene de ganas para pasar mi día a día.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi abuelo, que llegó a Venezuela escapando de la Europa nazi antes de la guerra. No tenía educación ni ningún tipo de recursos, y con trabajo duro, honesto y mucha perseverancia pudo crear un negocio y una familia hermosa.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He cometido errores, he tenido desaciertos y he pensado muchas veces en tirar la toalla. De todo esto lo importante es aprender. Sin embargo, nunca he fracasado porque para mí el fracaso es simplemente un estado mental.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte del Foro Económico Mundial desde el 2020 en su grupo Young Global Leaders, me ha ayudado mucho a conocer emprendedores y líderes de diversas culturas en industrias que están cambiando el mundo a través de sus iniciativas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Impacta generaciones actuales y seguirá impactando las futuras. Todos vamos a envejecer y necesitaremos de buenos servicios y de proyectos que nos nutran en todo sentido.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo con familia, hijos y una empresa que se ha consolidado a nivel Latinoamérica, con proyectos de bienestar y de alto impacto para nuestras ciudades. Me gustaría escribir un libro y en algún momento dar clases de emprendimiento a jóvenes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia me ha apoyado desde que tengo uso de razón, y mis amigos han sido los que más han confiado y me han impulsado a perseguir mis sueños. Sin familia y amigos no hay nada.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Es imposible lograrlo solo, todos tuvimos a alguien que nos ayudó. Tengo una obligación de devolver esa ayuda al sistema de cualquier manera que pueda.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es lo más importante que tengo, sin ellos nada hubiese sido posible. Han creído y siguen creyendo en mí desde el día uno.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal diría que es mi pasión por la gente y por su bienestar. Más que resultados financieros o tener un nombre empresarial, me enfoco es en crear equipo y nutrir a seres humanos. Aprender y crecer todos los días, desde lo emocional, espiritual y físico.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que si uno hace las cosas son amor y dedicación, el universo se encarga del resto.

