¿Está quedado en redes sociales? 5 cursos, gratis, que le ayudarán en su negocio

Redes sociales Foto: Julio Lopez

¿Le ha pasado que todo el mundo le dice que si no está en redes sociales, está perdiendo una gran oportunidad para vender más desde su emprendimiento? ¿Que usted es de los que sabe vender de manera física, pero no entiende nada del campo digital? ¿O cree que el canal digital no es para usted, muy a pesar de que todo el mundo dice que ya vende por whatsapp? Pues si usted es de los que cree que está quedado en materia tecnológica y su emprendimiento está teniendo problemas para crecer, aquí van 5 cursos gratuitos que le pueden ayudar de estar al día y, sobre todo, poder entender mejor un canal gigantesco para vender sus productos o servicios, y todo dentro de la propuesta que ofrece Telefónica para el segmento de empresas. Tan solo hay que hacer clic en cada título y se redirige directamente al curso. Alí, incluso, podrá ver la oferta de otras capacitaciones que le pueden servir para seguir subiendo de nivel en aprendizaje:

Descripción: Revisaremos la naturaleza de cada una de estas redes, por qué atraen a audiencias específicas y a quiénes podemos impactar con ellas.

Temas a tratar: Personalidad de cada plataforma. Audiencias: ¿Quién las consume? Indicadores. Formatos de contenido.

Descripción: Organiza tus posteos, detecta a la comunidad para crear estrategias exclusivas para ellos e identifica insights para crear contenido y aprende a monitorear resultados.

Temas a tratar: Estrategia digital para tu negocio, calendario de activos digitales, medición del éxito de las campañas.

Descripción: Se aprenderá a optimizar el Instagram (y haciendo un paralelo con otras RRSS de interés) de manera que ayude a la estrategia general de ventas y a la generación de comunidad

Temas a tratar: Foto de perfil, Biografía para la venta, Historias destacadas, Las claves del feed, ¿Cómo usar las historias de Instagram?

Descripción: Veremos cómo hacer anuncios en Facebook e Instagram de manera profesional. Comprenderemos la estrategia general de un embudo de ventas con anuncios. Además, haremos un recorrido completo por el administrador comercial.

Descripción: En temas de redes sociales, el contenido es el rey y hay que entender cómo conseguir la corona: con una gran historia.

Temas a tratar: Aspectos básicos de la creación de contenido, Creadores de contenido como herramientas, Narrativa: ¿cómo se construye?, Cómo utilizar los formatos de cada red para cumplir objetivos concretos.