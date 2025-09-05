Crearon un negocio de servicios de asistencia y la sacaron del estadio

Mauricio Quiroga y Diego Rodríguez crearon Fixit. Ya facturan US$ 1 millón al mes, ofrece más de 60 servicios y tienen entre sus clientes fuerzas militares y de Policía. Foto: Cortesía Fixit

Cuidamos de ti, tu familia, tu mascota y tus colaboradores. Esa es la promesa de valor de los emprendedores que hoy me acompañan en este espacio de emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Mauricio Quiroga, uno de los fundadores de Fixit, Mauricio, bienvenido a este espacio.

Muchas gracias.

¿Qué es eso? ¿Qué hace en detalle su emprendimiento? ¿De qué se trata, porque aquí venimos a contar historias? Cuente la suya.

Fixit es la primera insurtech colombiana que nace a raíz de darle servicios de bienestar y asistencia a las...