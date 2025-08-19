“El apoyo de ecosistema genera casos de éxito empresarial en Colombia”

El evento completo se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto de 2025 en Ágora Bogotá. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace una semana hablaba con un emprendedor que, con ya más de una década de experiencia laborando en grandes compañías, pero poco menos de dos años como hacedor de negocios, me contaba algo que a muchos les cuenta entender, pero otros tantos han aprovechado desde el día uno en el que se embarcaron en esto de crear empresa: los emprendedores en Colombia no están solos. Y sí, eso lo he vivido desde hace más de 15 años, cuando como reportero de economía he visto que el ecosistema en el país existe, ha venido creciendo, desarrollándose y, además, ayudando. Aquí el que levanta la mano consigue ayuda. Ni más ni menos

Y, un poco sobre esto que acaba usted de leer, es que se vivió en lanzamiento oficial del GoFest 2025, el festival de emprendimiento más importante de Bogotá y, en opinión de muchos líderes de todo este renglón económico, a nivel nacional. En él estuvo Nicolás Rojas, un joven emprendedor reconocido por la Andi como una de las nuevas promesas. Nicole Chapaval, por el lado de Platzi; Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor; Claudia Aparicio, CEO de Mente X; y Daniel Norato, líder de ecosistemas e innovación abierta de AstraZeneca, invitados al panel inaugural.

El evento, que es de acceso libre, será en el Ágora, Bogotá, desde el 26 hasta el 30 de agosto. El primer día será Endeavor Day, el segundo, tercer y cuarto días será la agenda tradicional de GoFest, y el quinto día es la conferencia de Platzi, la startup colombiana con mayor proyección internacional con foco en educación. Allí no solo tendrán lugar todas estas conferencias inspiradoras para que más personas tomen la decisión de crear sus negocios, sino que también estarán presentes distintos fondos de inversión, que son las compañías encargadas de encontrar oportunidades en esos nuevos negocios, ponen capital para que esos emprendedores alcancen más rápido sus objetivos y, alineados con el modelo moderno de emprendimiento, escalen de la forma más rápida posible. Y todo esto aparece en la agenda de la octava versión del festival.

“En el 2024, fueron 12.000 asistentes, más de 500 citas de negocio, 255 muestras de emprendimientos locales. En este 2025 esperan 20.000 asistentes, 45.000 a todas las actividades aleatorias, 250 conferencistas, otros 250 en muestras comerciales, 147 aliados y ya van más de 10.000 personas inscritas. Este año habrá pódcast en vivo y también vinculación de la Aceleradora 500 Global en la evaluación de ‘pitch’ de las startups asistentes”, dijo Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

“Cada persona siente algo por el GoFest, y nosotros somos la gran sombrilla que une a las personas que hacen que todo esto pase. Intentamos contagiar a mucha gente, ya no son tres días, son cinco días, es una fiesta, grandes aliados. Creamos alianzas estratégicas para que el ecosistema emprendedor siga creciendo. La idea es entregarle a Bogotá, al mundo, lo que Bogotá es capaz de hacer. En un primer piso hablar de ideas, otros que la van a canalizar, los que ponen el dinero para que eso pase, sigue la gran tecnología y todo esto llena la impronta de la ciudad. Por eso ya no son solo tres días”, agregó Claros.

Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor, aseguró que en esta versión van a traer lo mejor de su red para contar cada experiencia emprendedora y escalar con impacto, porque se trata de “aprender de sus historias, hablar de temas que un mentor puede ayudar a solucionar; viene Andrés Bzurovski, uruguayo, dueño de dLocal, fundador de uno de los primeros unicornios de la región y que hoy está enlistada en Nasdaq. Viene Janan Knust, de Klog, en Chile, quien pasó de lavar platos a crear una empresa que es caso de estudio en Harvard. O la que fuera cajera en Mc Donald´s y fundó una empresa de belleza que empodera a mujeres y ya factura más de 60 millones de dólares. De Colombia está la gente de Simetrik, que ha levantado más de 50 millones de dólares y transforma el mundo de la conciliación financiera. Todo este evento es gratuito, y es muy valioso decirlo porque todas las personas que se registren podrán acceder a ellos para que se inspiren, pero, además, el mensaje también es que Colombia es un referente global de emprendimiento".

Así es, a ese evento de Endeavor, que está dentro del GoFest, se puede entrar gratis, pero antes hay que registrarse a continuación:

Así es, a ese evento de Endeavor, que está dentro del GoFest, se puede entrar gratis, pero antes hay que registrarse aquí:

https://colombia.endeavor.org/endeavor-day/.

Endeavor cuenta con una red poderosa de emprendedores, entre los que están marcas como Rappi, Platzi, Bodytech, Gopass, Poke, Simetrik, Cobre, Siigo, Instaleap y Bold, solo por nombrar algunos. Entre todas esas empresas acaban de comprometerse a contribuir con el 8 % del crecimiento de la economía en el 2030, a través de su innovación, transformación de sus industrias, generando empleo de calidad y ingresos directos para el fisco nacional.

Entre los protagonistas durante el lanzamiento oficial del Gofest estaba Nicole Chapaval, por el lado de Platzi; quien dijo que en el marco de la celebración de sus 10 años, su evento cumbre será el 30 de agosto, “vamos a tener el demo day, que lo hacemos en conjunto con Gofest, en donde invitamos a participar a emprendedores a presentar su ‘pitch’, donde vienen con un programa de entrenamiento, ese día elegimos a la empresa ganadora. Lo hemos hecho desde 2015, cuando entramos a YCombinator”.

Contó que además vendrá la Platzi Conf, con “tres escenarios y siempre traemos speakers de la región: este año viene Simón Borrero, de Rappi; Natalia Jimenez, de Lulo; también tendremos experiencia fuera de ellos en el escenario Platzi Domo, en donde les enseñamos cómo funciona una red neuronal a partir de los contactos de nuestra comunidad pero con seres humanos”.

De protagonistas para protagonistas

Nicolás Rojas, un joven emprendedor reconocido por la Andi como una de las nuevas promesas, creador de Imagine Apps y ahora CEO de Dapta, contó su propia historia: “Cuando yo estaba en el colegio, un día iba en la ruta y le dije al conductor que me dejara en la 19 con 140, en la CCB, le pregunté al celador, y le dije que quería crear una empresa. El celador me recibió, hice la fila, la gente más amable del mundo, me crearon mi empresa, el 8 de noviembre de 2012, ahí comenzó todo el emprendimiento y fue inspirado por ver a otras personas, gente que construyó empresas con mucha escala”.

Nicolás, que tiene menos de 30 años, aseguró que “nadie de mi familia es emprendedor, la CCB se volvió mi cofundador, como dicen ahora. Me ayudaron a aprender de finanzas, los primeros años comencé a crear proyectos en Colombia, en ese año me hablaron de la feria de jóvenes empresarios, eso se volvió luego el GoFest. Yo era uno de los que estaba en esos eventos, y en la edición a la que fui, lo hacían en un parqueadero de la 26, yo vendía software al lado de la señora que vendía arepas, al lado de las artesanías. Es esos espacios nos ayudaron a darnos a conocer. Ahí tuve contacto con mis primeros clientes y por eso soy agradecido con el GoFest”.

Nicolás, con su empresa actual, ayuda a los equipos de mercadeo a optimizar todos sus procesos con agentes de Inteligencia Artificial. Justo antes de pasar por el reconocido programa Shark Tank, en donde salió victorioso, contó que había conseguido en una ronda presemilla de 5.000 millones de pesos, así que su voz se ha convertido en un caso de éxito entre las nuevas generaciones de emprendedores.

En la mesa de anuncios del GoFest 2025 estaba Claudia Aparicio, CEO de Mente X: “No existiríamos si no es gracias al apoyo de la CCB desde hace seis años cuando trajimos lo mejor del Sillicon Valley a Colombia. Nuestra inspiración es impulsar la visión de la ciencia y las tecnologías de alto impacto, el impulso a las startups de visión científica. Vamos a tener un espacio institucional para ciencia y tecnología de la ciudad, hablaremos del impacto de la IA en la ética, toda la mañana tendremos talleres en salud, alimentos, desarrollo de capacidades”.

Contó, además, que viene invitada María Artunduaga, que desarrolla dispositivos médicos en EEUU; de Brasil, expertos que contarán cómo monetizar la biodiversidad. Van a tener un panel de innovación colaborativa. “Este año vamos a posicionar la vertical de Deeptech que crece a tasas de 25%, es un vertical según el BID valorizado en 3,34 billones de dólares. Vamos a tener 20 inversionistas registrados que estarán acompañando”.

Finalmente, Daniel Norato, líder de ecosistemas e innovación abierta de AstraZeneca, desde el mundo corporativo, dejó saber cómo están trabajando con el ecosistema emprendedor nacional: “Nuestro propósito es conectar con las nuevas tecnologías, con otros empresarios, con emprendedores, para cubrir las grandes brechas que tiene el sistema de salud de los colombianos. Hemos hecho esfuerzos para ser el partner número uno en el ecosistema en temas de salud, innovación y tecnología. La arista en salud del GoFest es lo que vamos a hacer. El jueves 28 de agosto tendremos todo el día un panel, casos de éxito de startups que comenzaron en Colombia y ya han exportado a otros mercados gracias a AstraZeneca”.

Entre otros anuncios, se supo que “Platzi otorgará 1.000 entradas gratuitas a los asistentes a Gofest para que asistan al Platzi Conf. La alianza también incluye, entre otros beneficios, 1.000 becas completas de acceso gratuito a la plataforma de Platzi para igual número de personas registradas en Gofest y en Platzi Conf”. Y por el lado de Google, capacitarán “a 2.000 desarrolladores en sus principales herramientas de Inteligencia Artificial”. Asegiraron que “se trata de la mayor capacitación gratuita y abierta al público jamás realizada en Colombia”.

El evento completo, de nuevo, se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto de 2025 en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones. Al final, se trata de aprovechar un ecosistema, que existe, que tiene muchos caminos para andar de manera gratuita, como este que convoca con el fin de que más personas se inspiren para que emprendan. ¿Se imaginan qué podróia pasar si fiéramos más emprendedores que empleados? Que lo diga el mismo Nicolás Rojas, quien soltó una frase bastante clara: “El apoyo de ecosistema genera casos de éxito empresarial en Colombia”. Él, que hoy opera una de sus empresas desde Estados Unidos, es un de esos casos reales para mostrar.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚