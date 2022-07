La fábrica que montaron hija y padre para hacer “la cerveza de los dioses”

Pedro Miguel Escobar y Mery Anne Escobar, creadores de la fábrica de cerveza. Foto: Cortesía

Qué es lo que hace su emprendimiento, le preguntamos a Mery Anne Escobar. Ella respondió: “Green Hops es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de cerveza artesanal con altos estándares de calidad e inocuidad, con un valor agregado en términos de sabor, olor y aspecto, sobresaliendo tanto por sus cualidades propias como por un concepto de marca relacionada a la categoría premium del producto y de nuestros ancestros muiscas”. Y luego escribió: Green Hops, “La cerveza de los dioses”. A ella la encontramos en una feria de emprendedores organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y por eso le enviamos nuestras preguntas para que nos contara su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 32 años y estudié ingeniería química en la Universidad América.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Actualmente, cuento con una fábrica de cerveza artesanal llamada Green Hops ubicada en Chía, Cundinamarca, esta idea nació gracias a mi madre que nos regala a mi padre y a mí un kit para hacer cerveza y desde ese momento nace la pasión y el interés por todo este mundo de la cerveza creando cervezas complejas y exclusivas con una gran variedad de sabores y colores como SUE, el dios sol, una cerveza menos amarga, más ligera de estilo american pale ale. NENCATACOA, el dios de las fiestas, una cerveza con sabores afrutados como caramelo dulce de estilo irish red, y CHÍA, la diosa luna, una cerveza con sabores tostados como a café chocolate, es un estilo porter.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de haber realizado nuestra primera cerveza en la casa de 20 litros, nos entusiasmamos y comenzamos a buscar cursos donde cada vez más nos enamora. Inicialmente, queríamos montar un bar restaurante, pero nos dimos cuenta de que no teníamos los conocimientos suficientes para llevar a cabo este proyecto, por lo cual desistimos e identificamos nuestros talentos e intereses y decidimos crear la fábrica donde nos sentíamos más seguros, ya que mi papá es químico y biólogo, mi madre es ingeniera industrial y yo ingeniera química, así logramos desarrollar y explotar nuestras capacidades y talentos al máximo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Con la aprobación de un préstamo bancario, acudiendo a los distintos grupos y ayudas del gobierno para emprendedores, donde adquirí conocimientos, participación en ferias y ayudas financieras, también el apoyo de toda la familia, en especial mi padre, quien es el socio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Inspirar a adolescentes y jóvenes para que trabajen en aquello que les apasione y que esté relacionado con sus intereses y capacidades personales también estoy generando fuentes de ingreso para otras familias, también apoyamos a la industria del turismo creando una marca de cerveza artesanal en homenaje a los dioses de nuestra cultura muisca

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, amo mi trabajo, lo que más me gusta es que a través de la cerveza he conocido lugares y personas increíbles que me llenan de conocimiento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Yo soy de las personas que piensan que emprender es más que crear una empresa, gracias a esta experiencia he adquirido una madurez que me hace sentir segura de poder conseguir todo aquello que me proponga en nuestro mundo no hay imposibles, y respondiendo esa pregunta: si lo vendería.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Lo más duro fue romper el estereotipo de que el mundo cervecero es de los hombres, por ejemplo, al inicio siempre se dirigían a mi padre excluyéndome por el hecho de ser mujer, esto ha cambiado, actualmente me escuchan y me ayudan.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño aún no finaliza, quiero seguir creciendo, llevar nuestra cerveza a todo el país y ser reconocidos por la calidad de nuestros productos y de nuestra gente, también poder ayudar e inspirar a más emprendedores.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos seguir creando más variedades de cerveza con productos colombianos, sabores autóctonos, llegar a más bares, restaurantes y hoteles, ser partícipes de todas las ferias y fiestas a nivel nacional e internacional, ser parte de todos los eventos familiares con la venta de barriles de 20, 30, 50 y 60 litros.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, inicialmente, nos encontrábamos en Chía, ahora ya estamos en las principales ciudades del país y más a delante la meta sería exportar el producto.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, si eso me garantiza un crecimiento, si lo haría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hacer contratos con personas inexpertas, con esto quiero decir que se debe realizar una evaluación de proveedores y contar con pólizas de cumplimiento para mitigar los riesgos y no generar estrés.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira las personas luchadoras que sin miedo al fracaso persisten y logran sus metas, y las personas que me gustarían seguir sería a Arturo Calle y también los creadores de Crepes & Wafles, por sus conceptos de marca y como aún siguen ayudando a sus colaboradores.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, creo que amo mucho este mundo y no quiero perder lo que hasta el momento he creado.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hago parte de la comunidad de mujeres cerveceras de Colombia y Latinoamérica, en este grupo nos ayudamos entre todas más que todo en adquirir conocimientos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si claro, porque estamos generando toda una cultura cervecera en nuestro país con sabores que integran productos colombianos como el coco, el limón, la mando, la gulupa, etc. El reconocimiento de nuestra cultura muisca, el brindar bebidas de excelente calidad.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años debo ser multibillonaria, ja, ja, ja, con muchos clientes, gran variedad de cervezas, para todos los gustos y una mujer reconocida como empresaria del país y veo a la empresa como un referente de la pujanza del pueblo cundinamarqués.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos han sido un gran apoyo, gracias a ellos he llegado donde estoy en este momento. Son mi fuerza.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, compartiendo mi conocimiento y brindando toda la ayuda posible.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi papá. maestro cervecero junto conmigo, mi mamá, la contadora y parte administrativa, mi tía todera, mi hermana publicista junto con mi primo y mis amigas toderas, todos ellos son un gran apoyo. Con ellos puedo contar para lo que necesite.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

A nuestra marca la diferencia, su alta calidad y la fusión entre nuestra cultura muisca y la cultura europea. Y personalmente mi berraquera y mi terquedad. Que todo lo que me propongo lo llevo a feliz término.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a generar riqueza, a ser paciente, a generar una organización, hablar en público, compartir mis ideas y sueños sin miedo al rechazo y lo más importante: a ayudar a que otras personas cumplas sus sueños.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚