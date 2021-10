El emprendimiento conecta a los productores campesinos con los compradores en las cuidades. Se llama Guineo y no almacenan la comida ni en bodegas ni en anaqueles. ¿Cómo funciona?

“Hemos logrado crear un nuevo canal de comercialización basado en tecnología e internet que permite a miles de personas sin salir de sus casas recibir el producto más frescos y con vida útil más prolongada en sus cocinas”, dice Mauricio Medina, el fundador de Guineo, un emprendimiento que ya opera en cuatro ciudades del país con planes de expansión a otras tantas de Latinoamérica.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Mauricio cuenta cómo nació la empresa, qué necesidad logró satisfacer y cómo proyecta el crecimiento de Guineo:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

42 años, ingeniero electrónico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue conectar a los campesinos, a las plazas de mercado con los hogares de Latinoamérica con el uso de la tecnología reduciendo la intermediación y mejorando las condiciones para ambos. Nació hace cuatro años. Se hizo posible gracias a una plataforma que se llama Guineo y facilita todo el proceso de selección, alistamiento y distribución, reduciendo la merma y ahorrando cientos de galones de agua.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicialmente nos tomamos ocho meses desarrollando una aplicación con una experiencia de usuario única que permitiera recrear una visita a la plaza de mercado, eligiendo niveles de maduración de algunos de los productos y con la famosa ñapa. Luego integramos un grupo de personas muy comprometidas que debían garantizar un excelente servicio, integrando a las principales centrales de abastos, productores campesinos de pequeña y mediana escala, así como operarios de distribución que conocieran cómo transportar y proteger los productos para garantizar la calidad. Siempre trabajando con el producto que ingresa en la noche y la madrugada para garantizar la frescura de los productos. En Guineo no almacenamos productos ni en bodegas ni en anaqueles, evitando que se maduren y dañen antes de tiempo. Esto evita que se pierdan cientos de galones de agua que se gastan en producir frutas y verduras que se pierden y deben ser desechadas.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente nos apalancamos usando créditos personales con bancos y algo de ahorros que se fueron pagando en el tiempo. Recientemente abrimos un rueda de inversión semilla para darle un poco más de empuje al crecimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado crear un nuevo canal de comercialización basado en tecnología e internet que permite a miles de personas sin salir de sus casas recibir el producto más frescos y con vida útil más prolongada en sus cocinas, a su vez los campesinos y personas de las centrales de abastos han encontrado una alternativa de venta que solo consume lo que se compra, teniendo mayor control sobre inventarios.

6. ¿Soy feliz?

Disfrutamos mucho de nuestra labor, hemos tenido la oportunidad de integrar cuatro ciudades capitales de Colombia y en cada una de ellas personas con mucho deseo de superación y amor por sus trabajos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En el corto plazo no se tiene contemplado, aunque como en todos los negocios siempre debe pensarse en lograr su máximo nivel de crecimiento y así se aportará de mejor forma a la sociedad, por lo que se considerará en su momento.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un gran reto integrar condiciones de mercado, personas y tecnología para generar valor en una sociedad tan cambiante y con altos niveles de competencia. Lo más difícil tal vez es conseguir capital y lograr su uso de forma eficiente pues parte muy importante de emprender es prueba y error.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todos los días cumplo mi sueño: lograr que personas usen nuestro servicio es muy gratificante y sabemos que esto beneficiará a miles de personas y también es un aporte para cuidar y preservar nuestro planeta. Me hace falta masificar el servicio y llegar a más de 15 ciudades capitales de Latinoamérica con condiciones muy similares.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos trabajando en fortalecer nuestro proceso de venta de tal forma que aceleremos al máximo el crecimiento, integrando cada vez más productores campesinos y productos. Lo que sigue es explorar nuevas ciudades dónde crear el canal de venta Guineo.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Guineo es muy escalable y tiene un potencial enorme de oportunidades, pues las centrales de abastos reúnen una amplia variedad de productos y son los principales centros de distribución en las ciudades capitales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, capital ángel es una excelente forma de acelerar el crecimiento de este tipo de proyectos y ceder participación es necesario para crear interés y valor a la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Evitaría involucrar personas que no muestren mucha pasión o interés por sus labores así como por los objetivos en conjunto. Eso genera mucho desgaste y pérdida de energía innecesaria. Solo deben estar los que quieran estar. La motivación se siente.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró visitar en mi niñez muchos cultivos y tierras productivas así como conocer personas enamoradas de sus productos y sus logros diarios, con mucho esfuerzo. Me gusta seguir a varios emprendedores que logran modelos de negocio de rápido crecimiento y que le apuestan a darle solución a problemas que mejoran la calidad de vida y aportan a la sociedad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

El emprendimiento ha sido un proceso de más fracasos que éxitos en mi vida y he descubierto que es la única forma de realmente aprender. Tirar la toalla siempre es una opción que llega a la mente en momentos difíciles pero cuando el objetivo y la motivación es suficiente es fácil no considerarla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Siempre he tenido una activa participación en el ecosistema de emprendimientos tipo startup. Adicionalmente participamos en procesos de aceleración con 2 programas en Colombia: Apps.co y Endeavor, y un programa en Ecuador llamado Impaqto Google Partner.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Considero que lo que hacemos puede trascender si logramos crear conciencia en la importancia de la producción agropecuaria así como en las buenas practicas que son amigables con el medio ambiente y uso adecuado de los recursos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo participando de forma muy activa creando mejores y nuevas formas de ofrecer productos y servicios basados en tecnología. Guineo siendo una herramienta de uso frecuente para millones de latinoamericanos y consolidado como un canal de comercialización basado en darle vida al campo y a las centrales de abastos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi esposa siempre ha sido mi socia e intento involucrar mucho a mi familia en este proceso, creo que todos estamos aquí para aprender y todos podemos aportar. El apoyo incondicional es un motivador muy importante y los logros que alcanzamos los podemos disfrutar todos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me gusta mucho involucrarme en los procesos de otros emprendedores y gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer algunas mentorias compartiendo lo que he aprendido en los últimos años.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El equipo es la principal razón para el éxito de un emprendimiento. El equipo de Guineo esta conformado por expertos en desarrollo de aplicaciones moviles que constantemente esta mejorando la plataformas, personal de servicio al cliente que involucra a una psicóloga con mucha experiencia en psicología del consumidor. Y personas que apoyan el proceso operativo desde la compra hasta la distribución.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la humanización de la tecnología. Me gusta siempre crear soluciones prácticas que se basan en tecnología pero muy cercanas, amigables y fáciles que permiten cambiar hábitos de forma gradual y disfrutar del proceso.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que lo más importante es conectar nuestros sueños y pasiones con aportar a las personas que están a nuestro alrededor, pues son ellas las que los hacen realidad.

