Hay más emprendedores de base digital tras capacitación a 32.000 colombianos

En tiempos de balances llegó el turno para el corte de cuentas de del programa Apps.co, que tiene como objetivo “potenciar el emprendimiento e impulsar el crecimiento de empresas digitales en todas las regiones del país”.

Pues de acuerdo con la información oficial, “más de 24.000 ciudadanos de los 32 departamentos de Colombia fueron beneficiados” con todas las capacitaciones que se hicieron en este 2023.

Por ejemplo, “en el componente denominado ‘Ambiente de Fortalecimiento’, se destacó que 15.000 personas iniciaron al menos un curso de los 25 disponibles en la plataforma Platzi, entre ellos los más cursados fueron sobre Programación básica, Fundamentos de Python y Marketing de contenido. Se realizaron 187 semilleros de emprendimiento digital, entre ellos 10 en municipios PDET, en temas como ideación y validación de productos digitales, prototipado con enfoque de experiencia e interfaz de usuario y herramientas para crear tu marca, con los que se atendió a más de 8.500 ciudadanos”, se lee en el comunicado de prensa.

Se supo que también “se dictaron más de 270 horas de Escuela TECH para beneficiar a más de 1.200 personas que asistieron a tres sesiones con expertos en temas como el uso de la Inteligencia Artificial para potenciar los negocios digitales, la definición del modelo de negocio, cómo buscar capital y alternativas de financiación para los emprendedores, entre otros”.

Y desde el renglón de ‘Ambiente de Crecimiento’, buscaron “a equipos y empresas digitales nacientes para que crecieran de forma balanceada, buscando aprovechar oportunidades y resolver retos de impacto a nivel social y económico, apoyados por la apropiación tecnológica. Mientras que en la fase de Producto Digital se beneficiaron a 156 equipos emprendedores y en la fase de Crecimiento Tech a 53 empresas, impactando a más de 560 personas”. Esto último, dice el Gobierno, “evidenció que los equipos participantes del programa han logrado en promedio un crecimiento del 54,2% en el número de clientes y un crecimiento de 102% en el número de usuarios. Asimismo, el número de empleados de los beneficiarios aumentó en 12,1%. Finalmente, los equipos acompañados reportaron un promedio de crecimiento en ventas de su producto digital de 33.5%”.

El ministro TIC, Mauricio Lizcano, asegura que desde esa cartera “destacamos aquellas historias de crecimiento donde colombianos y colombianas son protagonistas y que, con sus ideas de negocio en el entorno digital, están aportando al crecimiento económico desde las regiones, entre ellos los semilleros realizados con mujeres Wayuu en la Guajira y emprendedores de la isla de San Andrés”.

También habló Hernán Ceballos, gerente general de Innpulsa Colombia: “Llena de alegría presentar resultados satisfactorios porque para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Innpulsa Colombia fue un compromiso apoyar y fortalecer el emprendimiento y las empresas digitales este año, en línea con el objetivo de reindustrialización. Apps.co impulsa la innovación y la justicia económica en las regiones, promueve la economía popular, el fortalecimiento de la industria digital, el desarrollo de software, las aplicaciones y el ecosistema de emprendimiento digital de la mano con las universidades del país”.

En una reciente entrevista del 26 de noviembre, el ministro Lizcano le dijo a El Espectador que “el mundo tiene un déficit de 165 millones de personas en talento TI, Colombia puede tener hoy un déficit entre 165.000 y 250.000 profesionales hoy en temas de talento TI. Las empresas tienen muchos problemas y la base de todo esto es el talento. En el gobierno de Santos, por ejemplo, una noticia que seguramente usted se acuerda que lleva tantos años en el sector, que era que HP llegaba a Medellín a RutaN. ¿Dónde está hoy? Pues no se pudo instalar porque necesitaba 3.500 programadores, nunca los consiguió, entonces nunca hizo la inversión. El tema hoy es muy importante en términos de talento. Si alguien mira mi Twitter puede ver que ofrezco cursos todo el día y ojalá todos entren. Tengo 450.000 cursos abiertos en este momento. Y estoy llenando menos de la mitad”.

Y le indagamos la razón por la cual la gente no se inscribía. “Yo no sé, a veces las cosas regaladas no les gustan o lo que creo es que la gente no tiene el tiempo. La estrategia este año fue abrir muchos cursos: tenemos 450.000 cupos:, Mujeres con TIC, Engancha TIC, Generación TIC, ciberseguridad. Tengo 2.800 cupos abiertos para expertos en ciberseguridad. El otro año vamos a hacer estrategias más desde la oferta y no desde la demanda. Es decir, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los boot camp, es que vamos a pasar a más cursos presenciales. Este año fueron muchos virtuales y menos cursos presenciales, entonces el otro año vamos a hacer muchos más cursos presenciales, vamos a focalizar mejor y vamos a focalizarnos más en Ruta al empleo. Pero el mensaje es independientemente de que todavía nos sobran cursos, pues hemos formado en este año 250.000 personas, que si uno dice esas 250.000 personas, del 10% salgan en el top de la pirámide, pues eso sirve para conseguir empleo y otros que formen empresa. Realmente estamos en una revolución. Y el otro año con Senatech, que es 70.000 personas que formamos en los colegios, décimo y once, con programadores en los colegios y con los boot camp, pues vamos a focalizar mejor. Y esa es una gran revolución educativa porque ese es el camino de Singapur, por ejemplo. Cómo empezó Singapur, cómo empezó Malasia, cómo empezó Corea del Sur, cómo empezó, incluso Estados Unidos que no lo ha logrado bien, pero cómo empezó Europa… Con programación, inglés y matemáticas a los niños”.

Al final, dejó claro que “nosotros vamos a empezar con los niños en primaria, secundaria, boot camp. Eso sí va a transformar a Colombia, proyectos que los estamos haciendo con vigencias futuras por toda la vigencia del Gobierno. Entonces en Educación Digital estamos haciendo una verdadera revolución, hay 450.000 cupos, vamos a formar un millón de colombianos en talento TI, siendo el programa más ambicioso, yo creo, del mundo. En el mundo no ha habido un boot camp que llegue a 70.000 personas como nosotros vamos a llegar el otro año. Los más grandes que ha habido son de 100, de 200 personas. Nosotros vamos a llegar por capital a 3.000 y 5.000 personas especializados en tecnología presencial”.

