Hernando Paniagua: “Hay que emocionar audiencias con contenido de calidad”

En la mitad de los profundos cambios que se están viviendo en los medios masivos de comunicación tras el crecimiento de las redes sociales, Hernando Paniagua, vicepresidente digital de Caracol Tv, habla de audiencias, de relevancia de los contenidos, de la información creíble, de la rigurosidad. También se refiere a lo que están construyendo con Inteligencia artificial, a las pruebas que vienen haciendo para que el trabajo de los periodistas sea más eficiente. Dice que hay que entender los tiempos de consumo de las personas, tratar de convencerlas para que vuelvan y se queden por más tiempo. Argumenta el por qué la innovación debe ser rápida y barata, pues nuestra economía no tiene el músculo para soportar grandes inversiones, lo que sí pueden hacer los medios en Estados Unidos. De todo esto y más, en esta conversación con Edwin Bohórquez Aya, gerente digital de esta casa editorial, para Entrevistas El Espectador.