El emprendimiento colombiano que nació enfocado en el nuevo oro: los datos

Este es uno de los ejemplos en los que se usan los datos para visualizarlos y, luego, estratégicamente tomar decisiones. Foto: Human

Vamos por partes. ¿Qué es lo que ustedes hacen? “Somos una compañía que interpreta datos como aliada estratégica de los tomadores de decisiones para ayudar a las empresas a crecer. Les preguntamos a nuestros clientes qué objetivos tienen en su empresa y qué quieren lograr con ellos. Luego revisamos nuestras soluciones de tecnología para identificar cuál es la que mejor lo resolvería. Si no la tenemos, o no se ajusta 100%, la adaptamos para que nuestro cliente pueda entender, decidir, avanzar y lograrlo de manera ágil, de manera que pueda resolver los siguientes propósitos con Human”.

En otras palabras, toman información tanto pública -mercado, sectores, industria-, como privada -interna de la compañía-, la procesan y la llevan a un visualizador, de esa forma es más fácil tomar decisiones a la hora de diseñar estrategias. “Creemos firmemente en el poder de la tecnología para transformar los negocios, acelerar el crecimiento y escalar de manera sostenible. Entendemos los datos como el núcleo de las decisiones informadas y nos esforzamos por hacer que nuestros clientes sean conscientes de su valor. Nos apoyamos en los datos para medir el progreso, acelerar el rendimiento y generar valor”, cuenta Daniel Mesa, CEO de Human.

Una vez entendimos el negocio, y cuando conocimos algo de sus números y experiencia -diez empleados, ventas esperadas por un millón de dólares en 2023, clientes como Mercado Libre, Binance, Comfama, Odinsa, Autolarte, Inducascos, Protección; en exploración para apertura de mercados en Estados Unidos, España, Suiza y otros países de Europa”, les enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos a Daniel Mesa Aristizábal, CEO de Human; y A Manuela Calle Escobar, Operations + Research manager de Human:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Daniel: 37 años, Administración de Negocios y un MBA.

Manuela: 35 años, Ingeniera de diseño de Producto, MsC. Ingeniería.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Manuela: En la pandemia nos dimos cuenta de que había una oportunidad: las empresas necesitaban encontrar maneras de avanzar para superar el bajón económico, y a Santiago, uno de los socios, se le ocurrió que podíamos hacerlo a través de los datos: podíamos usarlos para ayudarles a tomar decisiones y mostrarles caminos de crecimiento. Pensamos en mostrarles dónde estaban sus clientes o competidores, o entender de qué hablaban, o conocer su comportamiento, todo mediante visualizaciones intuitivas y un equipo que ayudara a diseñar estrategias derivadas de ese entendimiento. Varios de los socios, que pertenecen a juntas directivas, validaron la idea en estos espacios. Eso nos dio la confianza para arrancar.

Continúe leyendo: Las 13 razones por las que fracasan los emprendimientos

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Manuela: El equipo de socios que creyó en la idea tenía la particularidad de que permitió unir la capacidad técnica y comercial para darle a la idea el primer impulso: Santiago Mesa, de Melborp, que nos abrió puertas con los primeros clientes y además nos abrió espacio en sus oficinas. Julián Oquendo, creador de Hatsu, con una increíble red de contactos también nos permitió avanzar y refinar conceptos. Y el equipo detrás de Inmotion Group, una empresa que llevaba diez años de experiencia en temas de movilidad sostenible -y por su quehacer tenía algunas nociones en temas de datos- puso las manos para trabajar. A partir de allí todo fue prueba y error, escuchar al mercado y aprender.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Manuela: Lo primero fue la credibilidad de los socios fundadores, que desde sus roles inyectaron gasolina para los primeros meses: las oficinas, los clientes, apalancar los primeros salarios. En adelante, la tracción comercial que logramos con ese primer impulso nos permitió avanzar. Y un poco más adelante contamos con la fortuna de que Esteban Urrea, de Vertical Partners, nos creyó y decidió invertir.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Manuela: Estamos mostrándoles a las empresas que no importa lo que hagan o desde dónde o para quién. Todas, absolutamente todas, pueden usar el poder de los datos para hacerlo mejor. Hemos trabajado, por ejemplo, con gigantes como Binance en el conocimiento del comportamiento de su público, con Cosmo Schools en la identificación de lugares ideales para su expansión y con Mercado Libre en ejercicios de prospección. Pero también hemos trabajado con empresas como Bocadillos Don José en la detección de patrones de conversación para identificar oportunidades en el desarrollo de productos tanto para el país como para el exterior.

6. ¿Soy feliz?

Daniel: Sí, ¡cuando aprendes a disfrutar la montaña rusa del emprendimiento, a dimensionar los retos y a dar tu mejor versión, se logra esa pasión que se traduce en felicidad!

Manuela: La fortuna de trabajar por un sueño, de hacerlo con amigos y de disfrutarse el camino aunque sea difícil, de poder tener un balance entre la vida personal y la laboral no tiene precio. Así que sí, soy feliz.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Daniel: Sí, y no solo por el dinero… Si quien la compra puede impactar a la humanidad mejor que yo, si me complementa para generar más valor, sí.

Manuela: Bien lo decía hace poco uno de nuestros socios: no hay que tenerle miedo al “exit.” Esa es también una forma de continuar creciendo y avanzando.

Puede interesarle: La empresa que ayuda a los emprendedores a desarrollar sus negocios con tecnología

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Daniel: El que diga que no lo es, ¡que nos enseñe la fórmula! Es tomar la decisión de equivocarse todos los días, de corregir con errores, de no tener manual, de liderar y autoliderarse, de disfrutar los pequeños logros y asimilar los fracasos muy rápido porque hay que seguir.

Manuela: Llevo diez años emprendiendo. No sé hacer otra cosa, pero a veces me pregunto si -sabiendo lo que sé hoy- lo haría de nuevo. En estos diez años hemos tenido muchos días de incertidumbre, de no saber si lo vamos a lograr, de no tener claro el horizonte. Muchos días de aprender sobre la marcha. Sin embargo, cuando miro para atrás, veo diez años llenos de retos y sueños cumplidos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Daniel: En lo personal, sí; en lo profesional me falta mucho, pero mucho es mucho… Cuando sabes que puedes cambiar el rumbo de una industria, una región o un país, dándoles acceso a los datos para tomar decisiones acertadas, te das cuenta de que el sueño apenas comienza!

Manuela: Con respecto a Human tenemos todo por hacer. Soñamos con cruzar barreras geográficas, desarrollar soluciones aún más innovadoras, llegar a muchas más empresas y personas. Hoy estamos trabajando con mucho ahínco en posicionarnos en Europa, pero se trata de un camino lleno de retos que tendremos que sortear. Y cuando esas metas se cumplan, vendrán otras.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Daniel: Seguir oyendo al mercado, inspirando a los equipos, entendiendo cómo podemos hacer más con menos, gozársela, intentarlo, seguir fallando, aprendiendo todos los días. Cuando hablamos del juego infinito hablamos de un sueño que no descansa, que es atemporal y que nos mantiene activos. Queremos seguir generando valor a las personas, empresas, regiones, países. Seguir gozando, aprendiendo, explorando, equivocándonos, hasta encontrar esas rutas que generan valor a los clientes y satisfacción a nosotros.

Manuela: Para Human vienen retos interesantes. Consolidar nuestra plataforma es el primer objetivo, y esta migración hacia un modelo SaaS tendrá implicaciones.

También venimos trabajando con rigor en establecer verticales de negocio que permitan resolver necesidades específicas mediante un arreglo de soluciones particular. Hoy tenemos el foco puesto en negocios orientados a infraestructura, fintechs, salud y equipos que estén enfocados en expansiones locativas o de prospección de clientes, pero el reto es diseñar soluciones a la medida de muchas más industrias.

Viene el reto también de hacernos visibles como marca. Nos hemos dedicado al producto y a consolidar modelos de éxito con nuestros primeros clientes, pero ahora tendremos que hacer esfuerzos más concienzudos para ir más allá.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Daniel: Sí, estamos en la migración a plataforma SaaS, lo cual permite que cualquier empresa o persona en el mundo pueda acceder a los datos de forma remota, instantánea y con un impacto enorme. En conclusión, estamos democratizando los datos al mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Daniel: Nunca: el dinero se consigue, pero la confianza se construye.

Le interesa: Presentan la nueva versión del programa que ayuda a los emprendedores en Colombia

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Daniel: Emprender sin dejar las reglas lo más claras posible con todos los socios, dimensionar el valor que genera cada uno. Los buenos acuerdos son los que impulsan la propuesta de valor de la empresa y el bien común.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Daniel: Naval, Ryan Holiday. Naval por mantener la calma, sentirse un ser humano lleno de sentimientos, entender cada situación y ser un “Clear Thinker” que genera valor en todo lo que lo rodea. Holiday por mantener los pies en la tierra, inspirarse en que el obstáculo es el camino, que de cada situación positiva o negativa se aprende, se corrige y se vuelve a intentar. Que los egos son nuestra imaginación disfrazada y que en la medida en que los hagamos conscientes somos capaces de extraerlos de los intereses generales, para pensar en el bienestar común.

Manuela: No soy fan de los gurús y los líderes inspiradores, porque nadie puede trazar el camino por uno. Me mueve el espíritu de las cosas más sencillas, de la gente que todos los días la suda para lograrlo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Daniel: Mucho y muy seguido. Pero cuando sabes la responsabilidad, el propósito, la voz del cliente satisfecho, te vuelves a parar de la cama como un resorte a seguir intentando cambiar el mundo.

Algo que nos sucedía al comienzo era que había clientes que no eran capaces de utilizar nuestra tecnología y para nosotros era algo intuitivo… Eso nos frustró porque no entendíamos por qué no le sacaban el provecho que nosotros veíamos… Decidimos dedicar un equipo de Customer Success a que acompañara al cliente hasta que dominara nuestras herramientas y el cambio en usabilidad y compra fue asombroso.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Daniel: Sí, Vertical Partners, quién es socio y nos ha acompañado en el proceso, cuenta con una gran comunidad de emprendedores que conectan, generan sinergias y acompañan en el entendimiento de hitos necesarios para escalar.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Daniel: 100%. En Medellín y en Colombia estamos haciéndolo, y hoy estamos abriendo operaciones en Europa. Creo que son razones suficientes para que cualquier persona quiera emprender e impactar a través de su conocimiento, actitud y perseverancia. En Colombia hay mucho talento, sobre todo en tecnología. Es importante que se crean el cuento, que siempre tengan los pies en la tierra y que prueben todas sus ideas rápido en el mercado. Si no te da pena lanzar tu producto, es porque está tarde. Inténtalo lo antes posible y que sean tus clientes potenciales quienes te den el feedback, y si los oyes y corriges, boom!

Manuela: Una de las directrices que nos impulsa es incubar una cultura de datos en las organizaciones. Lo hacemos a través de nuestros proyectos y herramientas, pero tenemos el compromiso de hacerlo también a un nivel más amplio. Por eso en Human participamos activamente en espacios de divulgación que permitan a muchas personas dominar el lenguaje de los datos y hoy estamos trabajando en desarrollar alternativas de formación con ese mismo fin.

Este es para usted: Curso gratis que le sirve: “Cómo vender con éxito en internet”

Por otro lado, en Human queremos desmitificar la idea de que los datos le pertenecen a unos pocos expertos, y democratizar su acceso para todos. Por eso, cuando hablamos de que en Human estamos enfocados en empaquetar nuestros servicios en una plataforma, estamos hablando de poner nuestras herramientas al servicio de cualquiera dispuesto a usarlas. Y la clave de ello es que no hay que ser experto. Queremos que sea fácil su interpretación, su uso y el accionamiento de estrategias derivadas de ello.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Daniel: Generando las mayores conexiones posibles para la empresa, para el ecosistema y para el país. Creando empresas que generen bienestar a todos sus stakeholders, que sean grandes generadoras de empleo. A Human la veo siendo el radar de inteligencia de negocios, de bienestar de la humanidad, ese centro de evolución que permita a cualquier persona en el planeta tomar buenas decisiones con base en datos, y, lo mejor, al alcance económico de cualquier persona.

Manuela: En Human tenemos como misión la tarea de impactar líderes en todo el mundo a través de los datos. Si dentro de cinco años queremos haber tocado a mil tomadores de decisión, dentro de diez años esperamos que sean diez mil. Nos vemos como referentes tecnológicos, pero también como impulsores de una cultura basada en datos, ya no solo para organizaciones sino para ciudades y tomadores de decisiones de todos los sectores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Daniel: Mi familia, el mayor apoyo que un emprendedor pueda tener. Los amigos los hay de todo tipo, los que creen que estás loco, los que te admiran por la valentía y los que son indiferentes… Sin embargo, uno va aprendiendo a no hablar de emprendimiento en sus círculos de amigos porque emprendedor que se respete habla 24/7 de su emprendimiento, y debemos aprender a darle manejo a eso… Nos vamos volviendo monótonos y aburridos, jajaja.

Manuela: Siempre que cuento esta historia lo digo: la familia es la red de apoyo más importante. Sin ellos, avanzar habría sido imposible. Aunque les haya costado creer que podía vivir de emprender, no dejaron de apoyarme. Por fortuna, mi red de amigos también es emprendedora empedernida y ha estado ahí cuando las cosas se ponen difíciles, porque saben exactamente qué se siente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Daniel: ¡Lo hago y lo haré siempre! Aunque, la verdad, no lo he logrado, este juego no termina.

Manuela: Es cierto que este es un juego de conexiones. Tenderle la mano a alguien hoy es abrirte una puerta mañana. Pero el acto desinteresado de apoyar a quienes comienzan es también una forma de retribuir lo que hemos logrado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Daniel: Mi equipo está compuesto por puros talentos locales, apasionados por emprender, que la han guerreado todos los días de su vida para sacar adelante sus negocios, que saben para donde van, que se creen el cuento, y que disfrutan su día a día.

Manuela: Tenemos a ingenieros mecánicos, físicos y economistas haciendo código y creando soluciones. Ese universo se encuentra con negociadores, ingenieros de diseño y administradores que lideran el equipo de front y escuchan el cliente. De ese mix solo puede emerger creatividad. Además, en nuestro equipo de socios tenemos también una amplia diversidad: Esteban Urrea, cofundador y managing partner de Vertical Partners, fondo de inversión con participación en más de treinta startups; Santiago Mesa, fundador y director general de Melborp, una agencia de publicidad con más de diez años de trayectoria, y socio y miembro de junta de múltiples startups en el ecosistema local; Inmotion Group, compañía con más de diez años de experiencia en la industria de la movilidad sostenible; Julián Oquendo, empresario con larga trayectoria en diferentes industrias y empresas como Hatsu y Green Plus; Iluma Alliance, ecosistema del que hacen parte empresas como Premex, Nutreo y Prizma; Daniel Mesa, miembro de junta de múltiples startups y organizaciones como Autolarte, Quirófanos Urogine y Nevada Cervecería.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Daniel: Creo que es la tranquilidad para asimilar el arte de emprender, ser capaz de entender cada situación con cabeza fría, tener empatía con los equipos y con el cliente para poder decidir estratégicamente la mejor propuesta que beneficie a todos, o en su defecto, a la gran mayoría.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Daniel: Ufff, no terminaría… Pero en resumen, saber escoger a tus socios, ser muy claro con el alcance, la participación, la visión dejarla plasmada y perseguirla a muerte todos los días de tu vida y, sobre todo, aprender a disfrutar este ambiente de emprender que, así como puedes pasarla bien, si no sabes controlar tus emociones, puedes caer en situaciones bastante complejas al no ser capaz de digerir toda esta responsabilidad, frustración y abrume del multitasking.

Manuela: Emprender es aprender todos los días. Enfrentarte a cosas para las que no sabes si estás preparado. Ir detrás de un sueño con terquedad, pero reconocer cuándo es momento de ajustar las velas. Y, sobre todo, es mantener la convicción de que lo haces porque persigues un propósito que te mueve lo suficiente para no rendirte. Mientras eso exista, lo demás es parte del viaje.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚