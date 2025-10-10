Logo El Espectador
10 de octubre de 2025 - 03:59 p. m.

“Somos la única entidad que permite personalizar sus llaves”

¿Le ha pasado que cuando tiene que hacer un envío de plata desde su celular, se equivoca en un solo número y termina enviando el dinero a otra persona? Pero no solo eso, lograr que se la devuelvan es toda una lotería. Por esa razón la gente de Dale, que es la billetera digital del Grupo Aval, el conglomerado financiero dueño de Banco de Bogotá, Occidente, Av Villas y Popular, se lanzó a personalizar esa identificación, así cada vez que usted necesite hacer una transferencia, lo hará a un nombre y no a un número. La probabilidad de equivocarse es mínima, por no decir, escasa. De eso conversamos con José Manuel Ayerbe, CEO de Dale, y aquí está la charla completa, donde también habla de tecnología, regulación y hasta de la competencia.

Edwin Bohórquez Aya

Edwin Bohórquez Aya

Unidad de Video

