La ‘aceleradora’ para emprendedores a los que ven 20 millones de personas al año

Camilo Ángel, gerente general de Unicentro. Foto: Jose Vargas Esguerra

¿Cómo se puede construir un gana gana entre una organización grande de comercio y una pequeña que está buscando espacio en el mundo del emprendimiento? Pues aquí va un ejemplo: ““El poder de dar una mano”, plataforma de desarrollo empresarial del centro comercial Unicentro Bogotá, que en sus dos ediciones previas ha otorgado incentivos que superan los $1.400 millones a 11 emprendimientos que, con sus productos y modelo comercial, se han beneficiado de este programa logrando un crecimiento exponencial y sostenible”. Sí, este es un ejemplo de cómo una marca grande se propuso como aceleradora y está empujando a aquellos pequeños que hasta ahora están comenzando y necesitan ayuda. Y está funcionando, según las cifras.

¿Cómo funciona? Los emprendimientos pueden buscar la opción de entrar en esta “aceleradora”, con tan solo registrarse en la página web del centro comercial y seguir el proceso de selección que allí realizan jurados de primera línea. Por eso, en Emprendimiento y liderazgo, entrevistamos a Camilo Ángel, gerente general de Unicentro, para que cuente los detalles y, además, sobre la inversión de más de $40.000 millones en un nuevo parque que se edificará en los parqueaderos de este emblemático espacio bogotano.

¿Qué es lo que están haciendo puntualmente con los emprendedores y con el ecosistema emprendedor en Bogotá?

Durante la pandemia nosotros empezamos a entender que había que darle una oportunidad a los emprendedores, que era una manera de generar país, era una manera de generar trabajo. Y resolvimos que en diciembre del año 2020, cuando ya nos dejaron volver a operar, en vez de comprar para rifar unos carros, o qué sé yo, esos fondos los íbamos a dedicar a los emprendedores y de ahí nace un tema que se llama “El poder de dar una mano”, vamos para la tercera edición, donde básicamente lo que hacemos es que hacemos una convocatoria para emprendedores formales, que tienen montado un negocio y lo que se vuelve es una aceleradora.

Mucha gente llega con ideas, pero, aquí, en este caso, hay que tener ciertas condiciones y uno es que sea un emprendedor ejecutando ya su idea de negocio y sobre todo formal...

Nos unimos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía local de Usaquén, Comparte Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y entre todos estamos trabajando el emprendimiento para los emprendedores de la región. ¿Qué es lo que es gratificante? Lo que es gratificante es que estos emprendedores puedan estar en Unicentro, después de que hayan sido elegidos, durante 6 meses en un stand o en una isla al centro comercial, donde de todas manera nosotros les cobramos un pequeño arriendo para que no sea gratis, porque nada debe ser gratis en la vida, y por eso digo que se vuelve el acelerador.

Entonces el año pasado, por ejemplo, en el año 2022, los que se postularon fueron cerca de 250 emprendimientos, se filtran, de ahí quedan 15 y un jurado calificado como como fue por ejemplo el año pasado, que era la directora de Procolombia, la doctora Flavia Santoro; el Director de Ace Colombia, que es la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, yo también soy jurado generalmente, estuvo Fred Jacobsen que fue quien emprendió Viva Colombia. Esos han sido nuestros jurados. De ahí quedan 5 personas, o 5 emprendedores o 6 emprendedores, que ha sido lo que ha pasado, que además de una u otra forma, estén haciendo algo distinto a lo que nosotros tenemos dentro del centro comercial...

Claro, para agregarle valor al centro comercial...

Esa es la idea, entonces tuvimos, por ejemplo, Müllers, que son las salchichas alemanas. Ellos estuvieron en la primera edición. Esta gente tenía, si mi memoria no me falla, cuatro empleados, una planta de 50 m2, terminan con una planta de 200 m2, empleando a más de 25 personas después del ejercicio que han hecho acá. Pero no solo eso. ¿Qué es lo que te hace parte del sueño de lo que tenemos? Es que estos emprendimientos se queden formalmente en el centro comercial y alquilen un local.

Eso es tal vez un paso, digamos, en el mundo del emprendimiento soñado. Y es que la pandemia también nos aceleró el proceso y nos enseñó que el mundo digital es tal vez hoy en día el camino para comenzar y luego ir al mundo físico. Antes era al contrario, uno hacía el mundo físico y luego intentaba los canales digitales para comercializar sus productos. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Cómo ha sido ese proceso con los emprendedores?

No todo ha sido, digamos, exitoso, por supuesto, porque hay cosas también donde hemos fallado, entre comillas, o no les ha ido tan bien como quisiéramos. Había una marca que vendía cursos en línea, por ejemplo, para universidades, no le fue bien. Había una señora que vendía brasieres para las personas que habían tenido cáncer de seno, a esa persona no le fue bien, pero a los otros les fue muy bien. Por ejemplo al de las salchichas, al que vende helados, a los de la ropa. Estamos buscando ahora que me acuerdo, con el tema de la ropa, varios casos, por ejemplo, hay una niña que se llama Juliana López, que va a coger en este momento un local ella solita, un local pequeño por supuesto, hacen ropa a través de productos reciclables. También buscamos eso. Por ejemplo, tuvimos una gente que lo que hacía era helados que se llama Selva Nevada, y lo que hacen es que sus productos son hechos con ingredientes que vienen de la zona del conflicto. Estamos buscando cómo podemos hacer que, de alguna manera, también colaboremos para esto y generemos empleo, por supuesto.

Le voy a preguntar por el proceso, porque seguramente muchos de los emprendedores y emprendedoras que van a leer esta entrevista se van a preguntar, bueno, y cómo hacemos. Una vez me lo decía un día un emprendedor muy famoso de Colombia: esto es como una montaña rusa, pero también es como cuando uno se sube a una avioneta y se lanza en paracaídas: no sabe si va a abrir. ¿A dónde se inscriben? ¿Qué tienen que hacer para entrar en esa dinámica de la ayuda que ustedes están entregando?

Es súper fácil, simplemente tienen que meterse a la página de internet de Unicentro, que es www.unicentrobogota.com y ahí están todas las indicaciones para inscribirse. Es facilísimo.

¿Cuánto dura ese proceso? Desde el momento en el que se inscriben hasta la final.

Generalmente tenemos abierto el proceso, lo cerramos unos 12 días después de abierto o 15 días después de abierto. Los que se postulan son unos 250 emprendimientos. A los 250 emprendimientos se les llaman, a todos, a que cuenten su historia, a que nos cuenten qué hace. No importa qué haga y ahí empieza el filtro. ¿Usted es formal? ¿Es biodegradable, es amigable con el medio ambiente? Y empezamos a filtrar por ahí. Pero todo el mundo tiene una oportunidad y adicionalmente, no solamente hacemos eso, que es muy importante, sino que a estos emprendedores les vamos dando cursos de formación, siempre les damos a través de la fundación cursos de formación. Y al que termina ganando se le hace una asesoría porque además se les da unos recursos económicos, no para que paguen la tarjeta de crédito o las deudas del emprendimiento, para que monten, por ejemplo, todo el tema de sus redes sociales robusto para que hagan unas campañas de mercadeo como toca, y esos dineros van solamente para eso. O sea, es para que de verdad sea un acelerador y de verdad crezca.

Nos contaba de casos exitosos. Yo hace poco me encontré con un espacio donde había cuatro emprendimientos aquí en el centro comercial. ¿Cómo fue ese caso? Entiendo que se originó en este proceso de “Una mano amiga” y luego ya se juntaron y montaron un local propio.

Esos son cuatro emprendimientos, que es donde está selva Nevada o Müllers, por mencionar dos de los cuatro, les autorizamos hacer una cosa que generalmente tampoco deja hacer el centro comercial y es que en un solo local entrarán los cuatro. ¿Y qué pasa? Eso les funciona por costo. Claro. Entonces reparten el costo del local entre cuatro, la administración entre cuatro y tenemos una cosa fabulosa y es que ahí hay una pequeña tienda, digamos, de unos productos que además no teníamos en el centro comercial, y les está yendo.

¿Con qué se han encontrado en esos tantos que han llegado a tocar la puerta?

Pues nos hemos encontrado con ropa, por ejemplo, que nace de productos que son reciclados. Nos hemos encontrado con otro producto que era espectacular, que son jabones industriales, pero de reciclar aceite es de donde nacen. Nos hemos encontrado con lo que mencionaba de los helados que nacen de las zonas de conflicto y nosotros no estábamos buscando eso al final del día, y son unos productos que están en el cambio y hacia donde va el Mmndo hoy en día, al final del día que es ayudar al planeta.

La sostenibilidad. ¿Cuéntenos un poco sobre a qué se expone un emprendedor que tiene una isla en el centro comercial, cuánto tráfico, cuánta gente, cuántas horas va a estar expuesto, qué termina ganando con todo esto?

Nosotros estamos de domingo a domingo, nunca cerramos, a eso se exponen en primera cosa. Segundo: este es un centro comercial que el año pasado le entraron 20′033.000 personas, es decir, la mitad de la población de Colombia. Todos los días el promedio de personas que entran son 65.000 personas, 80.000 vehículos, es decir, todos los días llenamos dos estadios de fútbol de gente que entra acá, a eso se están exponiendo. Pero también les empieza a pasar una cosa que nunca se imaginan y es que la gente viene caminando y se los encuentra, les compra y de pronto nosotros siempre les hemos dicho: oiga, pilas con los inventarios, tengan suficiente inventario, se les va a acabar. Lo vivimos con la primera vez que lo hicimos: la gente de las salchichas, por ejemplo, que lo tenemos súper presente, se les acabó el inventario en el primer fin de semana. Entonces a eso están expuestos y obviamente pues se empiezan a generar unos ingresos que no tenían. Y, sobre todo, que la gente conozca la marca y el proyecto, que al final del día eso es lo más importante, que a los 6 meses que se van de acá, la gente sepa que existe una marca de ropa nueva, una marca de helados nueva, etcétera. Que antes no estaba y ahora empiezan a generar mucha venta en línea. Todo se vuelve más potente.

Me contaron que también van a hacer una inversión en parte del parqueadero, en más o menos en esa misma línea estratégica de la que nació en pandemia. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer?

Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en un tema que llamamos “El Distrito Cultural Unicentro”, será un parque para los vecinos, para la comunidad, va a tener siete restaurantes alrededor y es un espacio que diseñó una compañía que está catalogada como una de las 10 mejores compañías de paisajismo en el mundo, se llama Balmori, está en Nueva York y son parques como los parques que hay en Europa o en Estados Unidos donde la gente va a poder venir a tener pequeños conciertos de música clásica, por ejemplo, obras de teatro pequeñas, algo de circos pequeños, un entretenimiento que no existe. Vamos a tener una zona para que los perros puedan jugar, vamos a tener una zona para que los niños puedan jugar, la gente va a poder venir y hacer, entre comillas, picnic, si es lo que quiere.

Nuestro parque es un tema muy, muy, muy hacia la cultura. Queremos volvernos un sitio cultural. Y empezar a enfocarnos, por ejemplo, como un Arbot. Que este sea un sitio a donde venga la gente a mirar a los artistas y le queremos dar algo a nuestra comunidad, que es este parque, para que tengan un sitio distinto, donde puedan disfrutar de, pues de Unicentro que al final del día yo creo que empiezan a pasar unas cosas hoy en día y es que las ciudades se están volviendo ciudades de 15 minutos, donde la gente a 15 minutos, a pie o en carro, tiene todo lo que necesita, le vamos a dar a algo que no tenía y que no tiene: es un parque de verdad fuera de serie.

¿Lo estiman para cuándo? ¿Por qué estos espacios regularmente los pide la gente para cuando lo estiman y sobre todo la inversión de cuánto está estimada?

Pues la idea de nosotros es empezar el parque. Yo creo que en dos meses arrancamos. Ya esta es una inversión básicamente de cerca de $12.000 millones, lo que es la parte del parque, pero no solamente vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa que es muy importante y es que vamos a arreglar todos los accesos y Unicentro, así como todos los andenes de Unicentro. Vamos a arreglar la cara hacia afuera. En el centro y todo esto viene amarrado digamos conjunto en el mismo proyecto, vamos a cambiar las porterías para que la gente pueda entrar y salir más fácil en los vehículos. Vamos a cambiar el cómo tenemos distribuido el parqueadero. En total, básicamente es una inversión de $42.000 millones.

Un mensaje final para los emprendedores que escuchan o leen esta entrevista, Camilo.

Yo creo que el mensaje final es sigan emprendiendo, emprender finalmente, pues tienen, como lo decías tú, muchas subidas y bajadas, pero hay que emprender, hay que construir industria, hay que construir país, hay que generar trabajo, hay que generar riqueza. Eso, yo creo que cuando uno tiene un emprendimiento y además genera trabajo, ideas, innovación, finalmente tiene una gran oportunidad de salir adelante y nunca debe dejar de persistir en su idea.

¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda participar con su emprendimiento?

Estar formalizado ante la cámara y comercio de Bogotá con no menos de doce meses y no más de sesenta (60) meses de inscripción de la matrícula mercantil. Tener renovación año 2022.

Estar en operación con una antelación no menor a doce meses al momento de su postulación a la presente convocatoria.

Haber generado ventas anuales superiores a $100.000.000 e inferiores a $800.000.000.

No estar incurso en causal de disolución ni encontrarse en proceso de liquidación.

No tener activos superiores a $500.000.000.

No ser subordinada ni matriz.

Comercializar productos de las categorías descritas a continuación: Gastronomía, artículos del hogar, tecnología, vestuario, marroquinería y/o accesorios, entretenimiento y recreación, salud, bienestar y belleza.

Y el registro se puede hacer aquí: https://unicentrobogota.com/elpoderdedarunamano/

“El 1 de julio de 2023 los ganadores iniciarán operación y en calidad de beneficio recibirán un paquete de incentivos entre los cuales se encuentran: $14 millones por compañía para invertir en su negocio, durante 6 meses dispondrán de la concesión de un espacio para ubicar un punto de venta dentro del centro comercial para ofertar el portafolio de productos y servicios del emprendimiento a los más de 1.8 millones de visitantes por mes que atrae el Centro Comercial, además, tendrán presencia comercial en las temporadas más fuertes de venta del segundo semestre del año, participación en el plan de medios ATL y comunicación digital del programa, así como el acompañamiento, mentoría y formación por empresas expertas. Al finalizar obtendrán el certificado “Startpus marca registrada de Unicentro Bogotá”, que los reconoce como empresas emergentes de alto nivel”, informó Unicentro.

