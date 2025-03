La contadora pública que creó una marca de abanicos hechos a mano

Carole Macchi, la emprendedora detrás de Macchi Infinite. Foto: Macchi Infinite

“El enfoque en la herencia cultural colombiana y la artesanía hecha a mano podrían tener un impacto duradero y trascender a nuevas generaciones, al valorar y preservar aspectos culturales. La incorporación de la sostenibilidad también podría resonar con futuras generaciones conscientes del medio ambiente, así que por eso le di vida a Macchi Infinite, para buscar capitalizar las tendencias que favorecen la personalización y la exclusividad para consolidarnos como una marca referente en el mercado de accesorios de moda de alto valor agregado”.

De esta manera llegó la historia de Macchi Infinite a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con su emprendedora y aquí va su relato para ustedes.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

48 años, Contaduría Pública.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea fue reinventar el abanico tradicional, dándole un toque moderno y elegante. Iniciamos ideación y pruebas en octubre del año 2023. Luego le dimos un nombre a la marca: Macchi Infinite, un emprendimiento que busca fusionar la tradición con la versatilidad de la vida actual. Creamos un abanico hecho a mano que es mucho más que un simple accesorio; es una pieza de arte funcional.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

El apoyo de mi familia fue primordial, todos han tenido algo que ver y que ofrecerle a este maravilloso proyecto, se logró hacer realidad transformando la tradición en arte a través de la elaboración manual de cada abanico. Además, gracias a un maestro artesano descubrimos la madera que hoy les da vida a nuestras piezas, hicimos varias pruebas, hemos experimentado muchos desafíos a prueba de ensayo y error, lo que desde luego hace que ver hoy en lo que se ha convertido nuestro proyecto nos llena de mucha alegría y fortaleza para seguir avanzando.

Cada pieza lleva la esencia de la creatividad y la elegancia. Se ofrecen diferentes tamaños y se incluye una estructura de abanico elaborada en madera de cedro achapo, forro a elección que es intercambiable, manos libres y funda de tela para guardarlo. Además, se ha logrado la colaboración estratégica con espacios como Popa Morera en la ciudad de Ibagué, Boborá Concept Store y Mabs Studio en Neiva para exhibir y comercializar nuestros accesorios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital inicial para poner en marcha la idea fue con ahorros personales y apoyo familiar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con este emprendimiento se está logrando ofrecer accesorios únicos y exclusivos que combinan estilo, funcionalidad y, potencialmente, sostenibilidad. Se busca honrar la herencia cultural colombiana a través del diseño auténtico.

Creemos que la idea está cambiando la percepción de este accesorio, convirtiéndolo en un artículo de moda con valor agregado. Para clientes que eligen satisfacer la necesidad de mantenerse frescos, complementar sus vestimentas con un accesorio elegante, sentirse seguros y sofisticados, expresar su aprecio por la tradición y ser percibidos con estilo lo que además les permite expresar su individualidad a través de un accesorio de moda sostenible y de diseño.

6. ¿Soy feliz?

Sí, estoy segura de que las circunstancias no moldean mi estado de ánimo, por lo mismo sin importar los desafíos que se presentan en la vida, elijo ver lo privilegiada que soy y honrar la vida para avanzar a lo próximo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Ahora creo que no, disfruto mucho de lo que hago y del proceso, estoy enfocada en lo que vamos a proyectar a mediano y largo plazo, eso me hace tener una gran motivación cada día.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender implica un ciclo constante de prueba, error y aprendizaje, lo que implica que requiere ajustes y puede presentar desafíos como lo he descrito. Sin embargo, he descubierto muchas habilidades y destrezas que de seguro no sabría y no habría explorado de no haberme retado a emprender.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos en el camino correcto eso sí, el sueño de Macchi Infinite está ligado a transformar la tradición en arte y ofrecer elegancia y exclusividad, a través de un accesorio. Nos queremos convertir en un referente en mercados de alto valor agregado a nivel nacional e internacional, así que nos retamos diariamente para lograr esto.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Los planes futuros incluyen fortalecer la presencia en redes sociales, ampliar las opciones de personalización, reforzar el mensaje de sostenibilidad y establecer alianzas estratégicas con boutiques. Se busca capitalizar las tendencias que favorecen la sostenibilidad, la personalización, la valoración cultural y la exclusividad para consolidarnos como una marca referente en el mercado de accesorios de moda de alto valor agregado.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

El emprendimiento sí podría ser escalable. Ofrecemos diferentes líneas de productos y la posibilidad de personalización con forros a elección. La venta a través de diferentes canales (online, redes sociales, boutiques, eventos) también facilita el alcance a un público más amplio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

La decisión de recibir inversión externa y ceder parte de la empresa no está contemplada en la inmediatez, de todos modos, puede que en el futuro sea una manera de seguir creciendo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Considero que todo lo que ha ocurrido nos ha permitido conocer nuestro negocio, entender la industria e incursionar en este campo, así que no tengo nada de lo que me pueda arrepentir, todo ha sido una gran lección para la empresa como para mi vida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la oportunidad de honrar herencias olvidadas y cultivar una representación cultural auténtica. Así que hay marcas que son un referente y diseñadores emergentes que me animan a continuar para lograr estar en grandes pasarelas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No siento que haya fracasado, he experimentado la frustración por no lograr el punto exacto de excelencia que siempre quiero que nos defina. Más que tirar la toalla he buscado la calma para reiniciar y ver desde otras perspectivas qué más es posible y cómo lo puedo hacer de forma diferente.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Las alianzas con las marcas que promueven nuestra marca, la Cámara de Comercio del Huila, que me tomó de la mano desde que decidí emprender y me ha acompañado en este camino, participando además en sus ferias y eventos para dar a conocer nuestra marca; la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental y un grupo de mujeres emprendedoras del Huila liderado por una mujer tenaz, La comunal.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

El enfoque en la herencia cultural colombiana y la artesanía hecha a mano podrían tener un impacto duradero y trascender a nuevas generaciones, al valorar y preservar aspectos culturales. La incorporación de la sostenibilidad también podría resonar con futuras generaciones conscientes del medio ambiente.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo apoyando a otras mujeres a lograr sus propios sueños, para ese entonces de seguro ya tendremos nuestro imperio de abanicos consolidado, le apunto a un crecimiento y un enfoque en el valor agregado y la internacionalización.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia más cercana han sido mi principal apoyo. Mi esposo ha sido incondicional y mis hijas han permitido que este sueño se consolide con su acompañamiento; mi mamá que estuvo durante todo el proceso de ideación y modelación fue muy valiosa y mi hermana que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el marketing me aliviana muchas tareas. Como pueden ver todos me han permitido brillar y han permanecido dándome ánimo y apoyándome en cada proceso. Tías, tíos y primos han adquirido nuestros productos y nos hacen promoción permanente en sus entornos.

Mis amigos me han apoyado de muchas maneras, replican nuestras publicaciones en los diferentes canales, asisten a los diferentes eventos, han adquirido nuestros productos y han obsequiado también.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Me encanta la idea de ser contribución y estoy segura que será una realidad en nuestros siguientes pasos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi esposo Mauricio apoyo financiero y de estandarización de producto, mis hijas Valeria y Lorena han sido modelos, diseñadoras y comerciales, mi hermana Nicole que se encarga de marketing, nuestra modista Graciela, es la fuente de la magia en cada costura y nuestro carpintero, Oliverio, se encarga de perfeccionar nuestras estructuras.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello personal de Macchi Infinite radica en transformar la tradición en arte, ofreciendo abanicos hechos a mano con diseño exclusivo y elegante. La marca se diferencia por fusionar el diseño clásico con la versatilidad moderna, ofrecer ediciones limitadas que aseguran la exclusividad, incluir un sistema de manos libres y la posibilidad de elegir forros a elección.

Los valores de hecho a mano, creatividad y elegancia son distintivos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no existen límites más allá que en tu cabeza, que podemos elegir ser, desde otro rol y rediseñarnos la veces que sea necesario para alcanzar la plenitud, que, según yo, está en esa relación de pasión por lo que haces y como contribuyes al mundo con tu labor.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚