La diseñadora que crea prendas estampadas y bordadas con humor y creatividad

Ella es Ana Catalina García Vargas, la emprendedora detrás de Iridio Studio. Foto: Iridio Studio

“Muchas veces nos preguntan y nos encanta contar por qué nos llamamos Iridio Studio. El Iridio es un metal extraterrestre que viene de los meteoritos, es resistente y escaso. Viene del griego “Iris” y como la diosa griega del arcoíris y del efecto iridiscente, es un fenómeno óptico que refleja varios colores. Nuestra marca es moda, innovación, creatividad y diversión, es diseño de otro mundo. Creamos prendas de vestir para el día a día con diferentes materiales y técnicas que le dan un toque diferente al estilo de nuestros clientes. Son prendas de muy buena calidad, hechas por manos colombianas y diseñadas con el fin de transmitir un mensaje a través del arte y la naturaleza con el objetivo de generar un impacto positivo en las personas”.

Con este resumen de marca, invitamos a Ana Catalina García Vargas a contar su historia en nuestra entrevista de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y así es como ha recorrido el camino de crear empresa en Colombia.:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

28 años, Diseño Industrial.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Durante el 2022 surgió la idea de emprender en el sector de la moda, creando camisetas para el día a día que tuvieran un diseño diferente. Queremos mostrarle al mundo otras miradas del diseño colombiano.

Comencé a desarrollar la primera colección, Cuerpo Natural, donde ilustré cuatro piezas inspiradas en nuestro cuerpo, órganos y ser. Una de mis mejores amigas es médica y quería hacer una colección que le rindiera tributo a ella y al trabajo tan importante que tienen las personas que pertenecen al sector de la salud.

La belleza interna en su forma más literal conviviendo con la naturaleza. Hemos conectado emocionalmente con muchas personas que se han puesto nuestras prendas y esto nos ha impulsado a seguir creando productos y nuevas colecciones que sigan transmitiendo diversión, creatividad y principalmente autenticidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi familia, mis amigos y mi novio me han apoyado desde el inicio. Fue mi papá quien me dio la valentía y la motivación para empezar y tanto él como mi mamá me han apoyado en cada paso. Gracias a Dios, tengo personas que me ayudan y me acompañan incondicionalmente.

Después de varios meses, caídas y aprendizajes, comencé a trabajar con personas más especializadas en el sector de la moda que me ayudaron a materializar mis ideas y llevarlas al mercado a través de procesos de diseño, desarrollo y marketing. Es muy importante contar con gente que te enseñe, te motive, te inspire y te ayude.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi mamá es quien me ha estado ayudando con las inversiones iniciales. Es ese amor incondicional de ella el que cree en los sueños de su hija y los apoya como pueda. Adicionalmente, tengo un trabajo de tiempo completo y eso también me ha ayudado mucho. Estamos usando un porcentaje de las ventas mensuales para retornar la inversión. La meta es que sigamos creciendo al punto de que este sueño pueda beneficiar a mi familia y a muchas más personas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos conectando mucho con las personas a nivel emocional. Esta primera colección está inspirada en nuestro cuerpo y para muchos, las ilustraciones y los mensajes que tienen nuestras prendas se han vuelto un símbolo de salud, de cuidado y amor por nosotros mismos y quienes nos rodean. Creo que como marca, estamos ayudando a sensibilizar a las personas, a que se sientan identificadas y a que sientan más amor por la humanidad y la naturaleza.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. Emprender te enseña a ser recursivo, a ser cada vez más agradecido con lo que tienes y lo que haces con amor. Te reta a seguir adelante en todo momento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo vendería. Busco estar al servicio de las personas a través de mi emprendimiento. Quiero que esto tenga un impacto positivo, que siga creciendo a través del diseño y ayude a quienes más quiero.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue bastante duro al principio, pero no imposible. Tuvimos tropiezos muy grandes, confiamos en las personas equivocadas, perdimos mucho tiempo y dinero. Pero he aprendido palabras muy importantes de personas a quienes admiro mucho.

Mi papá me ha enseñado que hay que ser “constante y persistente”, mi mamá a ser “atenta y cuidadosa” al momento de tomar decisiones, y mi líder en mi anterior trabajo me enseñó que “todo tiene solución”. Estas personas y más me han enseñado que tener obstáculos es parte del proceso y debemos abrazarlos, así como también debemos abrazar los momentos de éxito.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo. Esto apenas es el comienzo. Buscamos expandir nuestro portafolio de productos, posicionarnos más en el mercado y tener acciones y compromisos sociales y ambientales que aporten de manera significativa en nuestro país.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora se viene nuestra segunda colección, que transmitirá un mensaje de resiliencia. Tendremos nuevas prendas, nuevos diseños y seguiremos buscando maneras de conectar cada vez más con las personas. Próximamente, entraremos en el mundo de los accesorios y esperamos que Iridio Studio siga creciendo y se convierta en una marca cada vez más sostenible e innovadora. Seguiremos experimentando con diseños, técnicas y materiales que generen un impacto positivo en el medio ambiente y en diferentes comunidades.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Nuestra meta es ampliar nuestro portafolio de productos, generar empleo, y expandir nuestros puntos de venta. Ya tuvimos nuestras primeras ventas internacionales en México y Estados Unidos y buscamos darnos a conocer cada vez más en otros países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No recibiría inversiones de desconocidos ni cedería un porcentaje de la empresa. Busco que esta empresa sea familiar y aprender de ella día a día.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a sacar grandes cantidades de un producto sin saber si este es lo que las personas quieren o necesitan. Cada colección tiene un proceso de investigación y conceptualización detrás.

Siempre habrá personas a quienes les guste tu producto y otras que preferirán opciones que ofrece el mercado. Lo importante es elegir muy bien tu público objetivo y entender qué quieren, qué necesitan y por qué. Esto ayuda, no solo, a desarrollar cosas que realmente le gusten a los clientes, sino que fortalece la conexión con las personas y fomenta una producción y un consumo más responsable.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Marcas como Bamboleira o Zierra Leona siempre han sido una gran fuente de inspiración de por qué hago lo que hago. Las mujeres detrás de cada una de esas marcas son personas creativas, apasionadas por lo que hacen y tienen un compromiso y una responsabilidad ambiental y social admirable.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, los momentos de “fracaso” son resultados y aprendizajes. Muchas veces me he sentido cansada, abrumada o frustrada y sí, a veces dan ganas de tirar la toalla. Sin embargo, creo que es muy importante hablar de los fracasos como parte fundamental del proceso y de nuestro crecimiento laboral y personal. Y es aún más importante tener muy presente por qué y para qué estoy haciendo esto. Eso me permite seguir adelante, buscar soluciones.

Los fracasos se vuelven anécdotas y lo más importante es seguir creyendo en ti y en lo que amas.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No es una comunidad oficial, pero sí estoy rodeada de muchos amigos emprendedores: algunos en el sector gastronómico, otros en de la moda, el arte y la música. Cada uno de ellos me ha inspirado y me ha enseñado a seguir adelante, a ser recursiva e incluso nos hemos unido para crear espacios de colaboración y reconocimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Mi novio alguna vez me dijo “todo lo que uno hace siempre tiene un impacto, por pequeño que sea”. Creo que mi marca y la historia que hemos construido y seguimos construyendo puede inspirar a muchas personas a hacer lo que realmente les apasiona, a su ritmo, creyendo en ellos mismos y trabajando en equipo. Me llena de ilusión pensar que si alguien lee esto hoy o en unos años, se sentirá más motivado a tomar acciones para cumplir sus sueños.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como una empresaria colombiana que inspire a otros emprendimientos y marcas de diseño. Buscamos que la empresa siga creciendo con Iridio Studio como una marca de moda que sea innovadora y cercana a las personas. Espero que mi empresa sea un referente de lo que es el diseño colombiano y se perciba como un diseño divertido, de buena calidad y con un compromiso por cuidar nuestro planeta y todos los que hacen parte de este.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Son mi polo a tierra, todos me han apoyado de diferentes maneras. En mi familia y en mi círculo de amigos hay varias personas emprendedoras, empresarias o independientes que me han dado consejos muy valiosos y también han contribuido a mi marca desde el inicio. Con mucho amor han comprado mis productos, me han dado sugerencias, han compartido sus experiencias conmigo y han dado a conocer mi proyecto con otras personas. Incluso mis amigas han sido las modelos de las fotos. Siento que todos me apoyan incondicionalmente y me acompañan en cada etapa.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro que sí! Creo que parte del éxito de una marca está en compartir su historia con los demás y abrirle un espacio a otras personas para que se sientan apoyados, donde vean que todos hemos pasado por cosas muy similares y se motiven a seguir aprendiendo y seguir adelante con sus proyectos. Estar al servicio de los demás y de cumplir con un propósito mucho más trascendental.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Una de mis mejores amigas, María Paula, es quien me ayuda mes a mes con la creación de contenidos y estrategias de mercadeo para la marca. Ella y su marca “Dialuma” son para mí un referente a seguir en el mundo de la moda y del emprendimiento. Luisa, Angie, Paula, Andrea y otras personas han sido parte fundamental para poder llevar a cabo procesos de diseño, producción, control de calidad e insights de lo que quieren los clientes. Mis papás me han enseñado sobre administración, servicio al cliente y manejo financiero para asegurar el crecimiento de la empresa en el tiempo. Cuento con un equipo muy talentoso.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que mi sello personal está en mi manera de interactuar con las personas. Busco ser una persona amable, cercana, alegre y que le transmita confianza a las personas que están interesadas en la marca. Para mí es muy importante que se sientan bien con la atención que les brindo y que lo que hago les dé felicidad.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a ser resiliente, a manejar procesos de principio a fin, a atender a las personas y a hacerlas sentir de la mejor manera posible. He aprendido a negociar y a ser recursiva. Emprender te permite crecer de maneras diferentes, tener otra perspectiva. La enseñanza más grande que todo esto me está dejando es que si nos lo proponemos, somos pacientes, perseverantes y creemos en nosotros mismos, podemos cumplir nuestros sueños e incluso tener nuevas metas que nos pueden llevar muy lejos.

