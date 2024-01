La doctora que creó una marca de productos saludables para niños y niñas

La emprendedora detrás de "Foods4Kid". Foto: Cortesía Mary Vitale

“Transformamos positivamente la vida de las familias en Colombia, mejorando la salud de niños y niñas con productos saludables sin químicos, que favorecen su óptimo crecimiento. Además, incentivamos a los pequeños a comer sano mientras se divierten, con porciones controladas de snacks que les aportan la cantidad adecuada de nutrientes que necesitan para su desarrollo”, de esta manera llegó la historia de Foods4kid a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Mary Vitale, la emprendedora detrás de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

42 años, médica egresada de la Universidad de Los Andes con especialización en anestesiología, otra más en medicina antienvejecimiento, nutrición integrativa, diplomada en investigación en biomédica y gerencia en salud y cuento con estudios en nutrición infantil y medicina cuántica.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Como madre y luego de estudiar nutrición integrativa, evidencié que el mercado ofrecía muchas alternativas saludables (paleo, gluten free, keto) para adultos, pero a los niños se les seguía ofreciendo alimentos ricos en carbohidratos, aceites vegetales y colorantes artificiales que afectaban su desarrollo, crecimiento y rendimiento escolar. Como mamá consciente de ese tema, preparaba todo desde cero en la casa para poder garantizar una alimentación óptima para mi hija.

Con el paso del tiempo y en conversaciones con otras madres, evidencié que no era la única que lidiaba con esas cosas, sino que millones de mamás en todo el mundo tenían en sus pendientes una alimentación adecuada para sus pequeños. De ahí nace la idea de apoyarlas con una marca de productos saludables enfocada en niños y niños que se llama Foods4kid donde ofrecemos natillas saludables, tabletas masticables, pasta de zucchini, granolas, pudines veganos, entre otros, que promueven la buena alimentación en los más pequeños.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Comencé haciendo pruebas en una planta de producción con unas galletas, la alquilaba por horas y luego hice testeo del producto con los hijos de varios colegas. Un ingeniero de alimentos me ayudó a desarrollar la mezcla, sin embargo, como el producto no tenía químicos, no duraba mucho tiempo. Todos me sugerían que agregara conservantes químicos, pero me negaba a hacerlo porque conozco los efectos que esto trae para la salud.

Decidí investigar un poco más en nuevas tecnologías de conservación de alimentos y fue allí donde encontré la liofilización, un método de conservación muy utilizado en el área médica, pero nuevo en el área de alimentos, el cual permite conservar vitaminas, aromas, sabor y da una consistencia crocante a los alimentos.

Trabajando con algunos proveedores, saqué nuevas referencias de productos con frutas, frutos secos, cereales inflados y vegetales. Hice testeo nuevamente para conocer la aceptación del producto, costos, y al tener un panorama positivo, legalicé todo, creé la empresa, registré la marca y compré el sistema de facturación. Luego, busqué una panificador especializado en panes saludables, así como también un laboratorio para tener un portafolio de suplementos y vitaminas que nos ha permitido seguir creciendo el portafolio día tras día.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Parte de mis ahorros y ejercicio profesional, trabajaba jornadas largas, distribuía el dinero para mis gastos y lo demás lo reinvertía en el negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos hacer felices a millones de padres en Colombia, teniendo en cuenta que logramos mejorar la salud de sus hijos con nuestros productos. Nos encanta recibir diariamente testimonios de mamás felices que han visto el proceso de sus hijos cuando consumen este tipo de alimentos, dejando de lado enfermedades o problemas de nutrición.

6. ¿Soy feliz?

Demasiado, estoy muy orgullosa de mí, de todo lo que he crecido, de lo que he logrado y de la proyección que tiene la empresa actualmente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, cuando comencé pensé en abandonar porque no es fácil, pero me dije a mí misma, ¿si no es ahora entonces para cuando? Así fue como seguí adelante.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Mucho, sobre todo porque al ser médica y estar expuesta en las redes, la gente espera más de ti, te miden todo lo que haces o dices con lupa y tratan de buscar el fallo en algo, por eso había que hacer las cosas bien desde el principio, con todo legal en regla para avanzar y fortalecer la empresa.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, lo cumplí, pero esto apenas comienza. Tengo varios proyectos para la marca que apenas estamos desarrollando. A mitad de este año saldrán al aire en físico y digital, estoy segura de las mamás y los niños los van a amar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Consolidar la marca a nivel nacional, crear puntos físicos y comercializar en otras superficies.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, es otra cosa por la que me preocupé al iniciar la empresa. Me capacité y creé sistemas internos. Hoy en día tenemos integraciones digitales, protocolos y automatizaciones en nuestros procesos internos para agilizar la experiencia del cliente virtual y físicamente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, afortunadamente en este momento no lo necesito, a lo mejor más adelante, cuando iniciemos operaciones en otros países, contemplaríamos esta opción.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A confiar en algunos proveedores que no tenían la capacidad de poder abastecer mis necesidades.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Desde pequeña siempre me han gustado las ventas, en el colegio vendía colombianas y siempre soñé con tener mi línea de productos en muchos sitios. A diferencia de muchos colegas que soñaban con clínicas, en mi caso soñaba con los negocios. Soy mi propia inspiración, estoy viviendo el sueño que tuve desde que era pequeña.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, el primer año que le di rienda suelta a la idea, no tenía muy claros los números, ni la rentabilidad, ni los impuestos, pero decidí seguir adelante y me eduqué en el tema financiero, cuanto tuve más claridad de la parte contable seguí adelante con éxito.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, de ninguna. De verdad que Dios es mi mejor socio hasta ahora.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente es la idea de nuestro negocio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Feliz, exitosa, con operaciones en México, Estados Unidos y con presencia en el entrenamiento infantil.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi hija ha sido mi mejor cheerleader, mi motor e inspiración. Ella fue quien me mostró la necesidad del mercado y lo que millones de mamás sufrían día a día con sus hijos, a ella le debo todos mis éxitos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, el camino no es de rosas, pero estaría encantada de ayudar a otros desde mi experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Los amo de verdad, a pesar de ser muy exigente como jefa, no tendría el negocio que tengo sin la ayuda de Rocío, Nathalia, Rafael, Armando, Frank y María Elena, cada uno a su forma y con las fortalezas identificadas en su área me ayudan a materializar esta empresa y los sueños que están por cumplirse.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Responsabilidad y ética en todo lo que hago.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños sí se hacen realidad, solo que hay que planear, educarse y accionar sin quitar la vista de la meta a la que quieres llegar.

