La emocionalidad como estrategia para que ‘compremos’ más lápices de color

En medio de tantas pantallas, la del teléfono, el computador, la tableta y el televisor, hay negocios que buscan que los consumidores volvamos a lo básico, al origen, y eso es la escritura sobre el papel. Esa es la tarea de tiene Sophie Berreta, la empresaria argentina que acaba de llegar a Colombia a liderar la operación local de multinacional que tiene entre su portafolio productos con los que hemos crecido generaciones enteras: Prismacolor, Magicolor, PaperMate, Sharpie, Parker, Graco, Oster y Rubbermaid, entre otras. Su tarea no es de poca monta, así que más allá de resultados financieros y KPI´s, hablamos con ella para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador sobre el valor de la resiliencia, la paciencia y la disciplina en medio de un mundo cada vez más entregado a la tecnología.