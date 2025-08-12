La emprendedora que creó un centro de belleza y estética en Bogotá

Ella es Fernanda, la emprendedora detrás de Fernanda Mila Spa. Foto: Fernanda Mila Spa

“Siempre soñé con tener un espacio propio donde pudiera resaltar la belleza de la mujer y, al mismo tiempo, generar empleo. Con Fernanda Mila Spa estoy logrando ayudar a mujeres, contribuyendo a su independencia económica, y ayudando a otras a mejorar su autoestima y reconectar con su cuerpo. Además, estoy transformando la visión superficial que muchas veces se tiene del mundo estético, demostrando que también puede ser un camino de sanación, amor propio y bienestar integral”.

Así llegó a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos la historia de esta idea de negocio. Hablamos con Fernanda Mila, la emprendedora detrás de este negocio y esto fue lo que nos contó.

1. ¿ Cuantos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Estética Facial y Corporal / Auxiliar de Enfermería.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde muy joven, soñaba con ser una persona independiente. Anhelaba tener un espacio propio donde pudiera resaltar la belleza de la mujer y, al mismo tiempo, generar empleo. Así nació la idea de Fernanda Mila Spa, un lugar que no solo transforma cuerpos, sino también vidas.

Con esa visión, embellecemos a la mujer desde una perspectiva integral, con un centro especializado en técnicas manuales de moldeo corporal y bienestar, donde conectamos cuerpo, mente y energía para ofrecer resultados visibles y reales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con disciplina, fe en mí misma y mucha constancia, comencé sola, con una camilla y mis manos como única herramienta. Fui reinvirtiendo cada ingreso, perfeccionando técnicas, capacitándome de forma continua y rodeándome de un equipo alineado con mi visión. Poco a poco, ese pequeño espacio fue creciendo hasta convertirse en la empresa que hoy dirijo con orgullo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Todo comenzó con los ahorros que logré reunir trabajando como esteticista desde muy joven. No hubo préstamos ni inversionistas. Cada paso lo he dado con esfuerzo propio, construyendo este sueño poco a poco y sin endeudarme.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hoy, estoy generando empleo para mujeres, contribuyendo a su independencia económica, y ayudando a otras a mejorar su autoestima y reconectar con su cuerpo. Con esta idea, estoy transformando la visión superficial que muchas veces se tiene del mundo estético, demostrando que también puede ser un camino de sanación, amor propio y bienestar integral.

6. ¿Soy feliz?

Sí, absolutamente. Hacer lo que amo, ver los resultados en mis clientas y saber que estoy impactando vidas me llena el alma cada día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, esta empresa es mi proyecto de vida. He invertido en ella mi corazón, mi historia y mi propósito. Más que un negocio, es una misión.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender siendo mujer, joven y sin capital fue un desafío enorme. En muchas ocasiones me sentí sola, cansada y abrumada, pero nunca me faltaron las ganas ni la fe.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, he cumplido muchos sueños, pero aún quedan metas por alcanzar: abrir nuevas sedes, lanzar una línea de productos propios y formar a otras mujeres en nuestras técnicas. El sueño sigue creciendo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

La expansión es mi próximo objetivo. Quiero que Fernanda Mila Spa llegue a más ciudades e incluso a otros países. Además, deseo lanzar una escuela de formación para compartir todo lo que he aprendido.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, lo es. Contamos con una metodología efectiva, un modelo sólido y una marca que inspira confianza y garantiza resultados. Estamos listas para crecer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Solo acepto alianzas con personas o entidades que comprendan profundamente el propósito de la empresa y respeten su esencia. Estoy abierta a colaboraciones estratégicas, pero no a sacrificar el alma de lo que hemos construido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Confiar ciegamente en personas sin conocer sus valores fue una lección dura. Aprendí que en este camino la intuición y la coherencia son fundamentales.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me han inspirado muchas mujeres trabajadoras, emprendedoras y valientes. Admiro a quienes han construido marcas con alma, propósito y coherencia. Quiero seguir el ejemplo de aquellas que han logrado crear empresa sin perder su esencia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he fracasado y atravesado momentos oscuros en los que sentí que no podía más. Pero nunca tiré la toalla, porque mi propósito siempre fue más fuerte que cualquier obstáculo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, formo parte de redes de mujeres emprendedoras donde compartimos experiencias, aprendizajes y nos apoyamos mutuamente. También he construido mi propia red de clientes, aliadas y colaboradoras.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Estoy enseñando que el bienestar integral es un derecho y que el amor propio es una herramienta de transformación. Mi deseo es que muchas jóvenes se formen con nuestra filosofía y continúen multiplicando este impacto.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo liderando una red de centros Fernanda Mila Spa en Colombia y en el extranjero, con una línea de productos naturales y una academia que forme terapeutas integrales. Me visualizo creando bienestar a gran escala, sin perder la cercanía que nos caracteriza.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido mi soporte emocional, mis aliados y mi inspiración constante. Siempre han creído en mí, incluso cuando yo dudaba.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, lo hago todos los días y quiero seguir haciéndolo. Quiero ser guía, mentora y un ejemplo de que sí se puede.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi fortaleza. Está conformado por mujeres comprometidas, apasionadas y disciplinadas. Juntas hemos construido una familia que comparte un mismo propósito: sanar y transformar desde el bienestar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello es la conexión emocional con cada cliente. Tratamos personas, no solo cuerpos. Cada tratamiento tiene una intención, una energía y un propósito. Esa sensibilidad es lo que nos diferencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que los sueños sí se cumplen si se trabaja con amor, constancia y propósito. Que todo llega en su momento y que cada reto trae un aprendizaje. Hoy más que nunca, creo en mí y en lo que puedo construir.

