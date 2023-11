La emprendedora que creó una marca especializada en la organización de espacios

Ella es Lina Fajardo, la emprendedora detrás de The Pantry Genie. Foto: Cortesía The Pantry Genie

“The Pantry Genie, mi emprendimiento con el cual llevo la magia del orden a la vida de mis clientes y seguidores, nació el 27 de enero de 2020. El año empezó con una mala noticia para la salud de una de mis mejores amigas, mi hermana del alma. Cogí un avión para ir a acompañarla a pasar ese puente que le tendió la vida. Lo que no sabía es que la que me iba a ayudar era ella a mí, a encontrar una magia que hacía falta en mi vida. La magia de hacer lo que a uno le gusta. Ahora transformo espacios para que la gente vuelva a disfrutar del orden y sus posibilidades”. Sin más preámbulo aquí va la historia de esta idea de negocio contada por su protagonistas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

43 años, Derecho.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Después de varios días de cocinar comida saludable, le propuse que organizáramos su despensa, ya que me había encontrado varías cosas vencidas. Compramos todos los elementos de organización necesarios y empezamos a organizar la despensa, la cocina, los condimentos, ollas, vajillas, etc. Fueron días que nos distrajeron del miedo y el dolor que produce la enfermedad no solo a quien lo padece, sino a los seres queridos que los rodeamos.

Estábamos tan felices con nuestro “plan” que decidimos ponerle un nombre, The Pantry Genie y poner unas fotos en Instagram. Poco a poco, fuimos publicando el proceso y empezaron a llegar los seguidores y las preguntas de clientes, así como solicitudes de servicio. Desafortunadamente ella falleció. No he parado de trabajar desde ese momento. Una vez regresé a Colombia, empecé a investigar sobre la profesión. Me afilié a GOPEC (Grupo de Organizadores Profesionales de Colombia) y empecé mi certificación como Organizadora Profesional en NPO (Asociación Nacional de Organizadores Profesionales) de Estados Unidos. Soy Organizadora Profesional especializada en Hogares y Mudanzas, con énfasis en staging.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Soy muy afortunada porque mi emprendimiento fue el que se hizo realidad y yo fui su instrumento. El alma siente cuando algo lo llena a uno profesionalmente, y esta es la primera vez que lo siento en mi vida. Sí, ya voy a cumplir 43 años, pero nunca, nunca, es tarde para reinventarse. Solo hay que tener los ojos y el alma abiertos porque aun cuando pensé que yo estaba ayudando a mi amiga a pasar un puente difícil de la vida, hoy veo que fue ella quien me ayudó a pasar un puente muy importante con lo que quiero hacer el resto de mi vida, una actividad que me llena de alegría y que me había costado mucho trabajo encontrar, por eso estaré eternamente agradecida.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Una de mis actividades es la compra y venta de bienes raíces. Con esos ahorros, contacté a una de mis grandes amigas, una diseñadora que me ayudó a hacer el logo y el manual de marca. Una vez logré tener mi manual de marca hice el registro de la marca y empecé a estructurar la misión y la visión de mi emprendimiento con la ayuda de un consultor.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento estoy logrando realizarme profesionalmente. Para mí, las horas no pasan, no me da hambre ni cansancio. Veo desorden y se me hace agua la boca. Con mi idea, estoy cambiando vidas, genero bienestar a las personas que impacto, ya sea por mis asesorías personalizadas, por las ideas y productos que comparto en mis redes sociales o por los talleres y conferencias que dicto hoy en día.

6. ¿Soy feliz?

Inmensamente.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora, no. Veo mucho potencial en lo personal para hacerla crecer y crecer con ella. En el futuro sí lo veo como una posibilidad. Me encantaría que The Pantry Genie fuera un emprendimiento que impacte varias generaciones y que sea un referente en temas de organización.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es difícil, pero con paciencia se logra. Hay que estar concentrados en el objetivo y no dejarse distraer. La creatividad es buena siempre y cuando esté asociada al objetivo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi mayor sueño es seguir transformando la vida de las personas a través de la organización, mejorando la calidad de vida de cada una de ellas; y en un futuro no muy lejano espero poder vender alguna franquicia de mi empresa.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar en un par de proyectos que estaré lanzando en el segundo semestre de 2024.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por ahora, no.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Al principio, en la informalidad hacía todo de palabra. Y bueno, aprendí por una mala experiencia con un cliente, que por más confianza que haya, todo debe quedar por escrito y debe ser pre aprobado. Las cuentas claras y el chocolate espeso.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Tengo muchas fuentes de inspiración, pero las principales fueron mis dos tías, Tita y Kika. Ellas me enseñaron cómo llevar una casa, recetas, trucos, organización. Me ayudaban en las mudanzas. Cuando me casé, Tita me dio una lista de lo que se necesitaba para montar una casa. Ahora, la estoy actualizando para compartirla con los suscriptores a mi página web, porque francamente el almidón es un producto que está en vías de extinción.

He aprendido mucho de las organizadores profesionales de la asociación a la que pertenezco en Estados Unidos. Tienen más de 30 años de experiencia y ellos lo han visto todo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, en el momento en que hay que empezar a ser “adulto”, revisar contabilidad, facturación, cuentas, registros, entre muchas otras cosas, me sentí abrumada y pensé en tirar la toalla. Pero lo mejor fue apoyarme en profesionales expertos en sus áreas. Uno no tiene por qué saber todo ni hacerlo todo, hay que hacer lo que uno quiere, pero bien.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, en Colombia GOPEC (Grupo de Organizadores Profesionales en Colombia) y en Estados Unidos NAPO (National Association of Proffesional Organizers).

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Definitivamente, trasciende, al mejorar los hábitos de organización, el bienestar inevitablemente llega.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Lo veo como un emprendimiento que llega cada vez más a la vida de las personas, que aporta a su bienestar, en donde encuentren sistemas y elementos que aporten a ser más organizados, una herramienta que se traduce en tiempo, para las cosas verdaderamente importantes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Me han apoyado incondicionalmente, Son una hinchada maravillosa y también mis mayores críticos. Esto hace que dé lo mejor de mí en cada cosa que hago. Sigo entrenándome para no ser tan terca y recibir con amor las críticas constructivas.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, definitivamente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tengo un equipo maravilloso. Yo no soy ninguna experta en redes sociales así que una agencia se encarga de esa parte. Recuerdo que me demoraba diseñando un post media mañana y después solo le daban like mi esposo y mis hijos, porque los obligaba. Un día entendí que ese no era mi objetivo, así que ahora lo hace un experto.

Adicional a este profesional, cuento con tres personas que me ayudan en los proyectos cuando son muy grandes o el cliente quiere hacer algo en tiempo récord, Alex, Fede y Carlos. Nos divertimos mucho y trabajamos duro juntos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Tengo una sensibilidad especial para entender las necesidades de las personas y poder implementar sistemas de organización que se ajustan a estilos de vida y presupuestos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que todo lo que he vivido y aprendido laboralmente ha aportado para formarme como la organizadora profesional que soy hoy en día. Aunque a veces uno no entienda por qué pasan las cosas, hay que escuchar el alma. Si lo haces, con suerte llegará ese día en que todo toma sentido y encuentras el lugar donde debes estar.

