La emprendedora que creó una operadora de turismo con enfoque cultural

Ella es Jennifer Ramírez, la emprendedora detrás de Paisajeando. Foto: Paisajeando

“Estamos ubicados en El Carmen de Viboral, Antioquia y ofrecemos experiencias auténticas inspiradas en la cultura local. Además, visibilizamos productos típicos elaborados por emprendedores locales y contamos con un café que sirve bebidas tradicionales carmelitanas elaboradas con frutas típicas. Nuestro objetivo es resaltar y preservar la esencia de El Carmen de Viboral mientras apoyamos a la comunidad local”. Así va contando la historia de Paisajeando, Jennifer Ramírez, la emprendedora detrás de esta idea de negocio. Hablamos con ella en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su relato.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

31 años, Administración de Empresas Turísticas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea de negocio es una operadora de turismo receptivo que se enfoca en destacar los atractivos culturales de El Carmen de Viboral. Esta iniciativa nació a partir de mi formación como guía de turismo, lo que me permitió en su momento empezar a orientar a algunos turistas y a profundizar en el conocimiento del territorio. Hace un año y medio, decidí formalizar este proyecto creando una operadora que ofreciera diversas experiencias turísticas: Paisajeando.

Mi objetivo es que, a través de la rica cultura del municipio, que abarca la cerámica, el teatro y la agricultura, los visitantes puedan llevarse una comprensión más profunda y auténtica de lo que representa El Carmen de Viboral.

Actualmente, tenemos cuatro empleados permanentes, dos guías de turismo profesionales que trabajan de manera ocasional y una decoradora en cerámica. A su vez, contamos con una tienda- café, desde donde funciona la operadora de turismo y en su portafolio cuenta con seis experiencias turísticas dirigidas y una autodirigida. Aquí es importante mencionar que trabajamos de la mano de 16 emprendedores locales, quienes encuentran en la tienda de Paisajeando una vitrina comercial para sus ideas de negocio.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con el apoyo de muchos amigos y familiares, logré encontrar la inspiración y los recursos necesarios para hacer realidad mi proyecto. Mi mamá ha sido un pilar fundamental en el proceso, no solo apoyando la atención a algunos clientes, sino también aportando su conocimiento como decoradora de cerámica.

Además, amigos que conocí durante mis estudios de guía de turismo han sido clave para concretar este sueño, formando parte del equipo del proyecto. La preparación profesional que recibí también fue esencial, pues me brindó las bases necesarias para pasar de ser una guía de turismo independiente a gestionar una operadora constituida, lo que implicó un manejo empresarial completamente distinto.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, tuve que recurrir a un crédito para hacer la primera inversión. Además, algunos recursos provinieron de los ahorros que había ahorrado durante mi trabajo como guía independiente. A lo largo del camino, también conseguí algunos inversionistas que creyeron en el proyecto y decidieron apostar por él, brindando el apoyo financiero necesario para llevarlo adelante. Su confianza fue fundamental para hacer realidad lo que en ese momento era solo una idea, y hoy es una operadora de turismo en pleno funcionamiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con mi emprendimiento, estoy aportando a que El Carmen de Viboral se haga cada vez más visible, no solo en el departamento, sino a nivel nacional, exaltando su potencial cultural. Sin embargo, más allá de la visibilidad, mi enfoque es apostar por un turismo responsable y sostenible, que contribuya económicamente a la región sin generar un impacto negativo en el entorno.

Siento que estoy transformando la experiencia del turista al visitar el municipio. Buscamos que los visitantes no solo se limiten a las actividades o experiencias ya consolidadas, sino que también descubran nuevas perspectivas y miradas de El Carmen de Viboral. A través de experiencias distintas, pero igualmente interesantes y respetuosas con el entorno, estamos ofreciendo una visión más completa y auténtica de lo que este lugar tiene para ofrecer.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz con el emprendimiento. Este proyecto me ha permitido conectar profundamente con mi pasión por el turismo y el amor por mi tierra. Cada día, al ver cómo los visitantes descubren y valoran la riqueza cultural y natural del municipio, siento que estoy haciendo una contribución significativa. Además, el poder trabajar en algo que no solo me apasiona, sino que también impacta positivamente a mi comunidad, me llena de satisfacción y orgullo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, vendería mi emprendimiento si llegara alguien que pudiera darle un impulso significativo y hacerlo crecer. Si la venta significa que el proyecto puede desarrollarse aún más y alcanzar su máximo potencial, estaría dispuesta a considerarlo. Mi objetivo siempre ha sido que la operadora contribuya al desarrollo del turismo sostenible en El Carmen de Viboral, y si alguien más puede llevar ese propósito a un nivel superior, estaría abierta a esa posibilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un camino un poco complicado, pero también lleno de muchas satisfacciones. Emprender no es fácil, y creo que todos los emprendedores deberían estar conscientes de los retos que enfrentarán.

Es un recorrido con muchos altibajos y desafíos constantes, y aunque en algunos momentos puede surgir la tentación de dejarlo todo a un lado, siempre llegan esos momentos de satisfacción: un comentario positivo, un cliente feliz, que te recuerdan por qué vale la pena seguir adelante. A pesar de que el proyecto es aún muy nuevo y sigue siendo difícil, cada paso en este camino ha sido enriquecedor, y estoy convencida de que vale la pena cada esfuerzo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Este emprendimiento es parte de un gran sueño que busca contribuir cada vez más a un turismo responsable y sostenible. Cada día se dan pequeños pasos que concretan este sueño, pero decir que ya está cumplido al 100 % sería limitar el crecimiento y la evolución del proyecto, algo que no va con mi visión.

Creo que alcanzar pequeñas metas y victorias tempranas es lo que va construyendo ese gran sueño, que no solo se enfoca en el turismo responsable en el municipio, sino también en ser una empresaria que ofrezca empleo formal y de calidad, que contribuya económicamente al desarrollo de El Carmen de Viboral, de la región y del país. En la medida en que la empresa crezca, este sueño se irá haciendo realidad, pero es un sueño que siempre estará en constante expansión, volviéndose más grande a medida que se alcancen nuevas metas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que sigue es seguir creando nuevas experiencias interesantes y atractivas para los turistas, para que puedan descubrir la riqueza cultural y los numerosos atractivos del municipio. También planeo crecer mucho más, aumentar el número de colaboradores y expandir el equipo. El objetivo es continuar con el crecimiento y la expansión del proyecto, consolidándolo como una referencia en el turismo cultural y sostenible en la región.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, mi emprendimiento es escalable. Este modelo de negocio se puede trasladar a otros municipios interesados en implementar un turismo responsable y cultural. Aunque cada lugar tiene una identidad cultural única y las experiencias pueden variar, el enfoque y las estrategias que utilizamos pueden ser adaptados y replicados en diferentes contextos.

La clave está en ajustar el modelo a la identidad cultural y las características específicas de cada municipio o región, permitiendo así que el concepto de turismo que tenemos en Paisajeando sea replicado en otros contextos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, recibiría inversión de una persona que no conozca personalmente, siempre y cuando tenga referencias de que se trata de alguien ético, con un historial de logros en otras empresas, y que esté dispuesto a aportar no solo dinero, sino también su conocimiento. En cuanto a ceder parte de mi empresa, esto sería una situación que habría que evaluar en el momento, considerando que para el inversionista puede ser necesario tener una oferta atractiva, especialmente si se trata de una inversión significativa.

De hecho, ya he recibido inversión de una persona que no era un amigo, pero que es un empresario reconocido por su contribución al municipio. Su compromiso con la región y su reputación me llevaron a aceptar su inversión, demostrando que es posible combinar la confianza en un inversionista con un enfoque estratégico para el crecimiento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a lanzar una nueva línea de negocio o producto sin haber realizado una prueba de mercado exhaustiva que validara la idea. En el pasado, me lancé con algunas propuestas de experiencias turísticas sin haber hecho un estudio de mercado a fondo, lo que resultó en fracasos y en la pérdida de inversión en tiempo y dinero. Aunque estas experiencias han sido aprendizajes valiosos, ahora entiendo la importancia de validar adecuadamente las ideas antes de implementarlas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran muchos empresarios y emprendedores a nivel nacional y mundial, especialmente aquellos que han logrado construir empresas grandes y consolidadas a partir de ideas muy pequeñas. Me motiva ver como con trabajo, esfuerzo y perseverancia, han transformado sus ideas iniciales en negocios exitosos. Su capacidad para superar desafíos y crecer a partir de un concepto inicial es una fuente constante de inspiración para mí.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he experimentado fracasos a lo largo de mi vida, tanto como guía de turismo como en mi rol de empresaria. He lanzado experiencias turísticas que, basadas solo en mis supuestos y creencias sin una validación seria en el mercado, no tuvieron la acogida esperada, lo que resultó en fracasos dentro del proyecto.

A pesar de estos contratiempos, he aprendido que los fracasos son oportunidades de aprendizaje. Hubo momentos en los que consideré renunciar al proyecto, especialmente cuando los resultados económicos no eran los esperados, lo cual puede ser preocupante y desmotivante. Sin embargo, he aprendido a ser paciente y perseverante, entendiendo que cada tropiezo es una oportunidad para crecer y mejorar.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, actualmente Paisajeando forma parte de la Red Local de Turismo del municipio de El Carmen de Viboral. En esta red, colaboramos con otros actores del sector turístico para desarrollar estrategias y construir un turismo responsable en el municipio. Nuestro objetivo es fomentar el crecimiento económico del municipio sin recurrir a un turismo desbordado. A través de esta red, he conocido a grandes empresarios que también han sido una fuente de inspiración para mí.

Además, desde la operadora trabajamos con varios emprendedores locales que son nuestros proveedores y, aunque no es una comunidad formalmente constituida, las relaciones interpersonales basadas en la confianza y apoyo mutuo han formado redes de apoyo valiosas en el camino de este emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, lo que estoy haciendo puede trascender y tener un impacto en nuevas generaciones. Mientras Paisajeando mantenga como bandera la responsabilidad social, el fomento de un turismo consciente y la protección de la identidad cultural del municipio, estará contribuyendo a que las futuras generaciones puedan disfrutar de El Carmen de Viboral en todo su esplendor.

Al asegurar que la operadora de turismo actúe de manera ética y responsable, evitamos que la identidad cultural tan valiosa se pierda por los efectos negativos de un turismo mal gestionado. De esta manera, estamos ayudando a preservar el legado cultural del municipio para que las nuevas generaciones también puedan apreciarlo y disfrutarlo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años, me veo como una empresaria consolidada en la región del oriente antioqueño, y espero también en toda Antioquia, como un referente de una empresa turística responsable. Mi objetivo es que muchos otros operadores turísticos vean a Paisajeando como un modelo a seguir, una empresa que no solo contribuye económicamente al departamento, sino también al país. Espero que generemos empleos de calidad, creando un ambiente atractivo para que nuestros empleados deseen estar y permanecer en la empresa, y que juntos podamos seguir creciendo y logrando nuestros objetivos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos han jugado un papel fundamental en la consolidación de la idea de negocio, ayudando a transformar una simple idea en una empresa formal y estructurada. Su apoyo ha sido crucial desde el inicio y, sin duda, continuarán siendo una parte integral del proyecto. Ellos no solo han sido clientes principales, sino también colaboradores esenciales en Paisajeando, contribuyendo a su desarrollo y éxito continuo. Su respaldo constante y su participación en el proyecto han sido decisivos para llevar la iniciativa adelante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, me gustaría ser un referente para otros emprendedores, no solo en el sector turismo, sino también en otras áreas. Mi propósito es seguir formándome y creciendo como una profesional integral, consolidándome como una gran empresaria. Desde esa experiencia y conocimiento, espero poder ayudar a otros emprendedores que sueñan con iniciar y desarrollar negocios exitosos, compartiendo lo que he aprendido y apoyándolos en su propio camino.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo ha jugado un papel crucial en el proyecto y estoy segura de que seguirá siendo fundamental para la continuidad y el éxito de la operadora de turismo. Actualmente, cuento con personas muy responsables que no solo forman parte de la operadora, sino también de un espacio que Paisajeando tiene, que incluye un café y una tienda artesanal.

Este espacio no solo sirve como punto de contacto para las experiencias turísticas, sino que también cuenta con personas dedicadas a la atención al cliente, así como a la parte estratégica. Ellos contribuyen con nuevas ideas y ayudan a desarrollar nuevas líneas de negocio para asegurar que Paisajeando esté en constante evolución.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello personal de Paisajeando radica en nuestra constante búsqueda por ofrecer experiencias turísticas no convencionales y únicas. Nos dedicamos a desarrollar propuestas innovadoras que brindan nuevas formas de explorar El Carmen de Viboral.

Nuestra ética y responsabilidad también son fundamentales y las integramos como parte de nuestra identidad, enfocándonos en contribuir al desarrollo del municipio mientras ofrecemos experiencias auténticas y originales a los turistas. Este enfoque en la innovación y en proporcionar experiencias distintas es lo que realmente nos diferencia en el mercado.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a ser perseverante, paciente y resiliente a lo largo de este proceso. Cada desafío me ha enseñado a mantenerme firme frente a las dificultades y a adaptarme a las circunstancias cambiantes. La perseverancia me ha permitido seguir adelante a pesar de los obstáculos, mientras que la paciencia y la resiliencia me han ayudado a enfrentar los contratiempos con fortaleza y a aprender de cada experiencia. Estas cualidades han sido esenciales para mi crecimiento personal y profesional.

