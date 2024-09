La empresa colombiana que se dedica a planificar eventos por usted

Él es David Pineda Duque, el emprendedor detrás de "Wink Eventos". Foto: Wink Eventos

“La organización de eventos suele ser una tarea tediosa y compleja, especialmente cuando se trata de encontrar y coordinar diferentes proveedores, es por eso que conscientes de esta necesidad, le dimos vida a Wink, una empresa enfocada en ofrecer múltiples servicios en un solo lugar, facilitando la planificación y organización de eventos a nivel nacional e internacional. En la actualidad, tenemos sedes en Bogotá, Medellín, Cartagena y Villa de Leyva, y ya traspasamos fronteras, llegando a operar en Estados Unidos. Durante el 2023 tuvimos una facturación superior a los 11 mil millones de pesos y para este año esperamos cerrar con 13 mil millones de pesos facturados y 600 eventos vendidos al cierre de diciembre”.

De esta manera llegó la historia de Wink a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, así que decidimos hablar con David Pineda Duque, ceo y fundador de este negocio, y aquí está su relato:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, Ingeniería Administrativa en la EIA en Medellín y Maestría en Emprendimiento e Innovación en ESC Rennes en Francia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Ya había hecho eventos sociales con venta de boletería cuando estudiaba en la universidad, luego de volver de la maestría en el 2016, comencé a trabajar en muchos emprendimientos y uno de los lugares que ofrecía para fiestas me informó que allí estaban realizando bodas, por lo que lo comencé a ofrecer y con esos ingresos financié los otros emprendimientos hasta que me di cuenta de que el negocio que en realidad estaba teniendo mayor crecimiento y tenía mayor futuro era las bodas, me enfoqué 100 % en él y en 2018 nació Wink Eventos con servicios para bodas.

Somos una empresa de eventos que presta servicios de locaciones, catering, repostería, decoración, fotografía, video y sonido, de forma integral y personalizable, tanto para el cliente final como para operadores de eventos y Wedding Planners.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con mucho trabajo, escuchando al mercado para hacer ajustes y direccionar la empresa, apostando por ideas nuevas, conformando un equipo de trabajo excepcional con información transversal y siempre disponible en la nube, apostándole a la automatización y estandarización de procesos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Bootstrapping puro y duro, donde a partir de unas primeras ventas, comencé a invertir en el negocio para que creciera.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El año pasado logramos hacer 412 eventos, de los cuales 300 fueron matrimonios, así que hoy en día estamos contribuyendo en la formalización de una industria que ha sido informal. Adicional, a esto contamos con la capacidad de hacer muchos eventos de forma personalizada para que se ejecuten de manera impecable.

6. ¿Soy feliz?

Sí, estoy casado, tengo un perrito y lo más importante, tengo un balance en la vida, que distribuyo entre amigos, trabajo, familia, espiritualidad y ejercicio. Además, la empresa este año ha tenido un crecimiento muy relevante y con nuestra idea estamos logrando llegar a más destinos, personas e historias.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, estaría abierto a esa posibilidad si surge una oferta que se alineara con mis objetivos y visión a largo plazo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Mucho. Ha sido necesario ajustarme a los horarios disponibles de los clientes después de sus trabajos, los eventos por lo general son los fines de semana. Adicional, en un principio se concentraban muchas funciones en mí, por lo que me tocaba hacer tareas operativas, administrativas y comerciales a la vez.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, después de mucho esfuerzo y dedicación, finalmente cumplí mi sueño. Ha sido un viaje lleno de desafíos, pero cada paso me ha llevado hasta aquí, y no podría estar más satisfecho, aún queda un camino por recorrer, pero vamos paso a paso.

Me hace falta internacionalizar en más países la empresa, ya tenemos operaciones en Estados Unidos y esperamos a futuro lograrlo esto otras partes del mundo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estoy trabajando en crear el área de crecimiento, decidí dejar la gerencia para enfocarme en crear nuevas líneas de negocio y abrir nuevos mercados. Queremos seguir creciendo, en la mira está poder triplicar las ventas de la empresa de 3a 5 años.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, desde que sepa en qué puede aportar y le haga un debido due diligence. Sin embargo, trabajaría más en ejecutar otros proyectos que en ceder la empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Contratar a alguien solo por la emoción de una entrevista. Siempre aplico pruebas dependiendo del cargo. Tampoco volvería a trabajar sin balance porque en pandemia me enfoqué solo en eso y me empezó a afectar mentalmente.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia que me ha inculcado siempre el camino de la empresa, mi esposa, me ha brindado un apoyo incondicional y mis amigos de la universidad que han hecho proyectos muy interesantes son ejemplos a seguir. Sigo a filósofos estoicos, nos enseñaron que virtudes como el autocontrol nos ayudan en nuestro desarrollo como personas y nos permiten tener entereza ante las adversidades.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, varias veces. Ha habido momentos difíciles que me han generado dudas, pero en esas circunstancias también es cuando más me comprometo en salir adelante de alguna manera.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, pero me hubiera gustado.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, estamos ayudando a formalizar la industria creativa, donde día a día capacitamos a personas en oficios que no se estudian en una universidad. En nuestro proyecto se han formado decoradores, floristas, wedding planners, entre otros. Estamos ayudando en la generación de nuevas profesiones alrededor de los eventos.

También nos hemos dado cuenta de que a través de las celebraciones, ayudamos a las personas a vivir momentos importantes en sus vidas, creando lazos interpersonales más fuertes que como sociedad digitalizada son necesarios.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me imagino rodeado de una familia numerosa y feliz, mientras mi empresa se expande a nivel internacional, consolidándose como un referente en su industria.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante porque me han entendido en momentos donde he tenido menos disponibilidad de tiempo. Emprender me ha hecho perder de algunas cosas significativas en mi vida.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, pero el tiempo es limitado, de pronto a través de una aceleradora podría hacerlo.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo, somos un equipo superdiverso e incluyente donde hay gente de diferentes orígenes étnicos, geográficos, estratos socioeconómicos y diferentes orientaciones sexuales. Esta diversidad nos permite pensar desde múltiples perspectivas, lo que impulsa nuestro crecimiento e innovación continua.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es liderar con el ejemplo, adaptarme a distintos entornos con facilidad, demostrar resiliencia ante los desafíos y disfrutar el trabajo en equipo, siempre valorando a las personas más allá de su cargo o título. Me diferencia la persistencia, pero también la flexibilidad mental para cambiar de manera estratégica si es necesario.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que siempre va a haber tiempo para trabajar, pero que también hay que disfrutar de las pequeñas victorias, que hay que gozarse el proceso y estar más en el tiempo presente. Asimismo, emprender me ha ayudado a medir los riesgos y a tener un balance en la vida porque si no todo se desmorona. Aprendí que para crear nuestros sueños, debemos trabajar fuertemente en ellos.

