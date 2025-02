La empresa huilense que le apuesta a la caficultura rentable, limpia y sostenible

Yaqueline Hernández Albán, la emprendedora detrás de Crecert Specialty Coffee. Foto: Crecert Specialty Coffee

Como empresaria de la cadena productiva del café, me gustaría invitar a los jóvenes provenientes de familias productoras de café a que se apropien de sus raíces cafeteras y promuevan el desarrollo de una caficultura moderna, innovadora y amigable con el medio ambiente. A los que son apasionados por el café los invito a generar proyectos de agroindustria para que fomenten el consumo de un buen café de especialidad valorando el trabajo de los caficultores”.

Invitamos a Yaqueline Hernández a participar en nuestro espacio de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, para conocer un poco de la historia este emprendimiento:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

33 años, soy catadora profesional y especialista en cafés de alta calidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Crecert Specialty Coffee nació en 2019 con el objetivo de posicionarse en el mercado como productores y comercializadores de cafés 100% de origen, provenientes de fincas de los 30 caficultores con los que trabajamos. Nos comprometemos a ser una marca 100% amigable con el medio ambiente, respetuosa con la flora y fauna que rodean nuestras fincas cafetaleras.

Estamos ubicados en el municipio de La Plata, Huila y generamos tres empleos directos, siete indirectos en cosecha, enviamos café a países como estados unidos, Holanda, Inglaterra, Rusia y Francia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Para hacer realidad este proyecto, trabajamos muy duro mi familia y yo, junto con un grupo de caficultores apasionados por el café. Realizamos actividades de investigación en los procesos de cosecha, postcosecha y comercio. Además, mi equipo administrativo y de calidad se encarga de desarrollar la imagen corporativa, estandarizar los productos y crear estrategias comerciales que satisfagan a nuestros clientes. Cabe destacar que siempre tomamos en cuenta sus recomendaciones y estamos en un proceso constante de mejora.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero siempre ha sido una de las mayores dificultades para nosotros, los emprendedores. En nuestro caso, tuvimos que apalancar nuestra empresa con créditos de entidades bancarias, préstamos de terceros y proyectos de capital semilla, como el del SENA. Estos créditos se están pagando a través de las operaciones comerciales de café pergamino seco y tostado, todos de alta especialidad.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nuestros mayores logros:

Hemos generado empleo para 5 mujeres, entre ellas jóvenes baristas, especialistas en marketing, contadora, asistente administrativa y gerente. Además, hemos logrado mayores ingresos para los caficultores por la venta del café de sus fincas, con un diferencial superior al 10% en comparación con los precios del mercado.

También estamos generando conocimientos para los caficultores y sus familias, con el apoyo de nuestros aliados comerciales, como tostadores, la Cámara de Comercio del Huila, SENA La Plata y Procolombia. Estamos promoviendo un cambio de mentalidad hacia un sistema de productividad ambiental, fomentando el trabajo en equipo y en familia.

6. ¿Soy feliz?

Sí, completamente. Siento que estoy contribuyendo al desarrollo empresarial y productivo, a la construcción del tejido social y, sobre todo, a la creación de oportunidades para las nuevas generaciones de productores de café.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo he pensado, ni lo he puesto dentro de una posibilidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy difícil. El cambio de estilo de vida fue significativo, ya que soy profesional y venía de trabajar más de 10 años en empresas, acostumbrada a recibir un salario mensual. Cuando emprendí, solo había inversión, y cada día surgían más necesidades.

9. ¿Cumplí mi sueño?¿Qué me hace falta?

Sí, decidí crear una empresa tomando como ejemplo a mis padres, Arcenio Hernández y Waldina Albán, quienes desde que era niña los vi trabajar entre cafetales para salir adelante. Me falta posicionarla en el mercado nacional e internacional, para lograr un mayor flujo financiero y de producto, y así alcanzar una mayor estabilidad y rentabilidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en proceso de formación y ganando experiencia en procesos de exportación de café verde y tostado. Sigue conquistar más mercados internacionales.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

SÍ, siempre hay una oportunidad para posicionarlo en la agroindustria porque es la segunda bebida más consumida en el mundo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No. En el camino del emprendimiento, hay muchas brechas que se deben cerrar debido a la deslealtad y a las personas oportunistas que dañan la imagen construida con años de esfuerzo y el talento humano de una empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Repetir los errores que nos hicieron tambalear.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

En primer lugar, mi familia, que toda la vida ha vivido del café, y las empresas de mujeres de mi edad que tienen cafeterías y torrefactoras. Me gustaría seguir el ejemplo de empresas exitosas en el sector del café, como cadenas hoteleras, exportadores, importadores y cafeterías.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No he fracasado, pero sí he pensado en tirar la toalla. Emprender no es fácil y hay momentos de debilidad cuando las cosas no salen como uno espera. Sin embargo, lo importante es caer y levantarse, nunca rendirse.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

La comunidad de mujeres campesinas agropecuarias ha sido fundamental. De igual forma, la Cámara de Comercio del Huila ha sido un aliado muy importante en mi crecimiento empresarial. Con ellos hemos realizado formación en exportación, acompañamiento, registro de marca, entre otras cosas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, nuestro trabajo está trascendiendo y dejando huella. Mi empresa es el resultado de un importante relevo generacional que se ha dado en nuestra familia, y la idea es que continúe por muchas generaciones más.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, me veo como una emprendedora exitosa, con un emprendimiento de alto impacto, brindando oportunidades laborales a nuestros jóvenes. Tendré fincas cafeteras altamente productivas y sostenibles, mercados posicionados y clientes fidelizados, comprometidos con la calidad de vida de los productores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es el pilar fundamental de mi vida, ya que son quienes me motivan e impulsan a seguir adelante en los momentos más difíciles. Mis amigos han sido un apoyo crucial para mi crecimiento personal, profesional y el posicionamiento de nuestro producto. Con ellos he encontrado guía, apoyo y motivación para seguir adelante con este hermoso proyecto de cafés 100% de origen

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí totalmente, es devolver el conocimiento y lo aprendido en el camino recorrido.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Han jugado un papel fundamental, comenzando por mi familia, mis padres y hermanas, quienes también forman parte de este equipo, así como un grupo de mujeres luchadoras y guerreras que trabajan con nosotras.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona humilde, trabajadora, resiliente y disciplinada. Me diferencia frente a otros, mi autenticidad y transparencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

En este caminar del emprendimiento he aprendido a ser fuerte, resiliente, cumplida y observadora.

