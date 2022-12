La empresa que conecta el desarrollo sostenible con el Internet de las Cosas

Él es el CEO de AZLOGICA, la empresa colombiana líder en el desarrollo de soluciones de Internet de las Cosas. Foto: Cortesía

“Nuestras soluciones tienen impacto financiero por su alto retorno de inversión, impacto social por el abordaje directo a los objetivos de desarrollo sostenible globales e impacto tecnológico por la equidad digital que asegura cerrar cada vez más la brecha entre comunidades para hacerlas más competitiva”. así comienza a contarnos su historia en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Edgar Salas el CEO de AZLÓGICA. Hablamos con él y así fue como nos explicó el funcionamiento de su idea de negocio en el mercado:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié? .

Soy Ingeniero Mecánico de la Universidad de América, con estudios de posgrado en Negocios Internacionales en la Universidad de Londres y el London School of Economics, y en Ingeniería Económica en la Universidad Presbiteriana McKenzie en Sao Paulo, Brasil y tengo 50 años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mientras trabajaba en Brasil en una empresa de tecnología para vehículos, entendí que el mercado necesitaba tener información en tiempo real, no solo de vehículos sino también de cualquier activo productivo, sin limitaciones. En el año 2007 renuncié a mi cargo directivo para dedicarme 100% a este proyecto de vida y comencé a estructurar el plan de negocio y las plataformas tecnológicas que muy pronto fueron desarrolladas con la ayuda de un equipo profesional de muy alto nivel.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La experiencia de haber trabajado en varias multinacionales me permitió aprender y fortalecer el proceso de emprendimiento, aunque emprender era una decisión personal de años atrás. Sentimos que era el momento tanto por las condiciones de mercado como la claridad y pasión por del objetivo. Me junté con técnicos expertos y el plan de trabajo pasó a ser un desarrollo tangible. En paralelo el modelo de negocio y las plataformas, mas una reputación y un muy buen relacionamiento con potenciales clientes y aliados estratégicos nos permitió llegar a nuestros primeros clientes, Gas Natural y Manuelita. Ellos aceptaron nuestra propuesta disruptiva y aceleramos nuestro proceso de producción.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Tenía algunos ahorros personales, tomé decisiones para reducir costos de vida, por ejemplo, regresando de vivir en Brasil al “hotel mamá” en Bogotá, que ayudaron a ejecutar la primera fase de la idea y convertirla en realidad. Una vez teníamos sólida la oferta de valor, la llevamos al mercado. Recuerdo que éramos interesantes para nuestros clientes. Sin embargo, no teníamos una historia confiable como empresa. En algunas empresas nos preguntaban cómo responderíamos si cerrábamos un proyecto con una multinacional.

Internet de las Cosas era en 2008 una tecnología emergente, que generaba dudas. En el caso de Manuelita, para poder cerrar el negocio les dijimos:”Les daremos un descuento especial pero además, no es necesario que nos paguen, hasta que estén plenamente satisfechos”. Una vez vieron que no tenían riesgo nos aprobaron el proyecto. Salí corriendo a buscar capital de trabajo con mi familia, que sin reparos también confió. Conseguimos $160 millones de pesos, entregamos en 3 meses y nos pagaron 1 mes después. El proyecto facturó 3 veces más, pagamos nuestra deuda y reinvertimos para seguir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Las empresas publicas y privadas pierden dinero porque no tienen las herramientas para observar sus activos productivos a través de los datos y tomar decisiones en línea. Les roban máquinas, equipos, vehículos, tienen menor productividad, contaminan, desaprovechan las oportunidades y sus recursos por no tener acceso a esas decisiones informadas. Con nuestras soluciones de Internet de las Cosas (IoT), al entregarles insumos para decisiones informadas, logramos crecimiento económico para ellos, sus comunidades, su entorno; logramos cerrar la brecha tecnológica poniendo en sus manos la más alta tecnología disponible a nivel mundial, y también aportamos en todos los frentes de desarrollo sostenible marcado como un desafío con los 17 objetivos establecidos por ONU, lo cual nosotros medimos y aportamos tanto para cada proyecto como para nuestra operación propia en AZLOGICA.

6. ¿Soy feliz?

Plenamente. No podría ser más feliz. Me encanta mi desafío, el equipo de trabajo, y se ve en la calidad de vida que tenemos y que aportamos a nuestros clientes y aliados.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí. Como dice el dueto Inglés: “Everything, but the girl(s)”. Siempre hemos estado abiertos a negocios. Mientras mantengamos nuestra pasión, tengamos oportunidades y podamos seguir aportando a la sociedad, todo es posible.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Tiene desafíos. Pero tener la convicción y la capacidad de conseguir los recursos apropiados (tiempo, personas, herramientas, capital) hace que la ruta sea muy llevadera. Además los altibajos son los que le dan gusto a los logros.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Me siento feliz de haber llegado a donde estamos. Pero también seguro de tener un desafío mayor en frente. Estamos en un proceso de aceleración para multiplicar la prosperidad en nuestro entorno. Pensamos crecer al doble en el 2023 y así sucesivamente en una tasa compuesta (CAGR) mayor de 50% anual en los próximos 5 años.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Fortalecer el equipo comercial, replicar soluciones exitosas, seguir produciendo con investigación y desarrollo y poner alta tecnología en las manos de todos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. El mundo de Internet de las Cosas va a crecer a trillones de dólares en los próximos 3 años a nivel mundial. La tecnologia ha sido ya probada y demostrada y la capacidad de adaptarla a las empresas es un hecho. Las empresas que aun no hayan decidido apoyarse en IoT están perdiendo dinero.

El potencial global es inmenso, pero en Colombia, América Latina en general es imperativo, pues además ayuda a acelerar el crecimiento del país y cerrar brechas con los paises desarrollados.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí. Aunque todo el capital ganado ha sido reinvertido para sostener el crecimiento, también estamos abiertos a recibir inversión externa. Hemos tenido acceso a capital, específicamente por proyectos. Mientras no perdamos el control ni la pasión, también estamos abiertos a ceder o vender parcialmente.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No estoy seguro. Creo que lo que no hemos hecho bien lo aprovechamos para aprender y seguir adelante. Por eso, tal vez no cometeríamos los mismos errores del pasado, seguros de haber aprendido, pero tampoco cederemos la posibilidad de errar, pues es fundamental para forjar el camino al éxito.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia es emprendedora y guerrera. Mi papá, mi mamá, mis hermanas y hermano. De todos aprendo permanentemente. De resto, me gusta ver y aprender las cualidades impresionantes de los grandes de siempre: Musk, Bezos, Gates, Branson… hay mucho material para aprender.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He cometido muchos errores, pero nunca he pensado en tirar la toalla. Como dijo Nietzsche “lo que no me mata me hace más fuerte”.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ninguna comunidad en particular, pero es importante estar abierto a formación y a convocatorias. Lo primero para entender el entorno actual de competitividad y lo segundo para medir la capacidad real de producción.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí. Tenemos 3 tres pilares estratégicos: crecimiento económico, equidad tecnológica y desarrollo sostenible. Tengo 3 hijas y son mi referencia más cercana de lo que quiero ver en las nuevas generaciones. Siento la responsabilidad de hacer las cosas suficientemente bien hechas y disruptivas para que nuestras comunidades actuales y futuras tengan un planeta mejor cada dia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años debemos haber crecido unas 5 ó 7 veces. Debemos haber medido en cada proyecto nuestro aporte y el de nuestros clientes a los objetivos de ONU para el 2030, tanto para el control del cambio climático como para la reducción de hambre, aumento de salud, bienestar y en general el aporte social que la alta tecnología puede dar a ciudades y comunidades inteligentes. Para ese entonces la data habrá pasado de ser un insumo deseado a un recurso aprovechado. El rol seguirá siendo el mismo: crecer la base de Investigacion y desarrollo al ritmo de la evolución tecnológica y las necesidades de la humanidad. Y pasarlo de algo bueno a algo fundamental.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es la esencia. Ya mencioné a mis padres y hermanos, pero mi esposa y por encima de todo mis hijas son quienes me mantienen aferrado a mi horizonte. Y en general nuestro gran equipo de trabajo y sus familias, son la razón por la que superaremos los desafios y tendremos éxito.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que es una pasión. Hemos dado conferencias sobre el tema a nuevos profesionales y futuros empresarios, creamos la plataforma AZ ACADEMY para ayudar a divulgar los “secretos” de como tener éxito con IoT. Tenemos alianzas con el sector académico en Colombia y varios países de América Latina para ayudar a forjar el programa de IoT, y a vincular estudiantes y nuevos emprendedores para que su camino sea mas expedito.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es una combinación de inteligencia, experiencia, arrojo, voluntad, disciplina y sobre todo, amor por el resultado y por el cliente. Sin mi equipo no habría sido posible hacer realidad este desafío.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Cada uno tiene sus cualidades y sus puntos débiles. Creo que soy altamente recursivo y me gusta irme de frente contra los problemas que se atraviesen. Independiente de los resultados siempre sacamos utilidad de cada situación.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Sacar utilidad de los altibajos te hace sostenible en el tiempo y te ayuda a pasarla mejor en el camino de emprendimiento. La incertidumbre sólo se hace grata cuando estás seguro de que cualquier resultado es aprovechable.

