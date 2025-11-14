Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La empresaria que busca “poner de moda la escritura” en la era de las pantallas

Es argentina pero acaba de llegar a Colombia a liderar una multinacional que tiene entre su portafolio productos con los que hemos crecido generaciones enteras: Prismacolor, Magicolor, PaperMate, Sharpie, Parker, Graco, Oster y Rubbermaid, entre otras. Se educó en Estados Unidos, ha trabajado en mercados como el de Brasil y Panamá, y ahora es la responsable de la operación de Newell -la compañía que tiene presencia en más de 120 países y facturó el año pasado 7.6 billones de dólares- en tierras cafeteras. En entrevista con Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, le preguntamos por su estilo a la hora de llevar el timón, cómo hacer para ganar participación de mercado basada en incentivar, de nuevo, la escritura con sus lápices y colores y, sobre todo, del valor de la resiliencia, la paciencia y la disciplina en medio de un mundo lleno de retos, KPI’s y agresivos resultados financieros.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
14 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.

Sophie Beretta, una invitada especial que acaba de aterrizar en Colombia. Es la gerente general para dos mercados de una marca que tampoco conocemos mucho, pero bueno, pues es la razón de esta invitación y la razón de esta entrevista. Ella es la cabeza para Colombia y para Perú de una organización que se llama Newell.

Vínculos relacionados

‘Networking’ empresarial: ¿Qué es, para qué sirve y cómo fomentarlo?
Dejó su trabajo como analista financiero para crear un emprendimiento de ropa
Los emprendedores que la sacaron del estadio “con el cuchillo entre los dientes”

Primero, bienvenida a este espacio de El Espectador.

Bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí con todos ustedes.

¿Qué es Newell?

Newell es una empresa que tiene muchas marcas y está organizada en...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Prismacolor

Magicolor

PaperMate

Sharpie

Parker

Graco

Oster

Rubbermaid

Sofía Berreta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.