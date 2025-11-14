La empresaria que busca “poner de moda la escritura” en la era de las pantallas

Sophie Beretta, una invitada especial que acaba de aterrizar en Colombia. Es la gerente general para dos mercados de una marca que tampoco conocemos mucho, pero bueno, pues es la razón de esta invitación y la razón de esta entrevista. Ella es la cabeza para Colombia y para Perú de una organización que se llama Newell.

Primero, bienvenida a este espacio de El Espectador.

Bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí con todos ustedes.

¿Qué es Newell?

Newell es una empresa que tiene muchas marcas y está organizada en...