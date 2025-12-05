La empresaria que, con IA, le apuesta a construir un país más tecnológico

En sus manos está la división local de una multinacional que tiene 425.000 clientes a nivel global y 300 millones de usuarios de la nube. Su nombre es Catalina Manrique y hoy es la gerente general de SAP Colombia. Sin embargo, su historia es distinta: es sicóloga y trabajó en la Fundación Cardio Infantil, y cuando estaba en la Federación de Cafeteros se enamoró de la tecnología. Ahora, con más de 20 años en esa industria y laborando en varios países con cargos regionales, tiene en sus manos el desarrollo tecnológico del negocio con la IA como base para lograr que el 90 % del aparato productivo del país, haga una transición tecnológica acorde con los retos de cada negocio. Su misión clara: ayudar “a que el mundo funcione mejor” impactando “la vida de las personas”. Aquí está su historia en una conversación con Edwin Bohórquez Aya para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.