La estrategia para que más de 140.000 adultos mayores emprendan en negocios

¿Qué haría usted si mañana se pensiona, deja su trabajo, ya no tiene que cumplir horarios, no hay que madrugar, no hay que meterse al tráfico, hacer la misma rutina que hizo por décadas? ¿Qué haría si después de unos meses siente que está aburrido, pues ya no tiene ‘nada’ que hacer? Pues la respuesta a estas preguntas tiende a ofrecer escenarios reales de qué pasa con las personas pensionadas una vez lo logran o, incluso, con aquellas que en edad de pensión, les faltan semanas cotizadas para llegar a esa meta. Hay episiodios de soledad, de depresión. La sensación de descanso, tan ahnelada, se va convirtiendo en una sensación de inutilidad. De ya no le aporto a la sociedad.

Por eso en una reciente rurda de prensa en donde varios ejecutivos hablaban de propgrtamas sociales que adelantan en Colombia, nos encontramos con uno que lidera Bernardo Sánchez, gerente de mercadeo y sostenibilidad Porvenir, con los adultos mayores y que les da la posibilidad de formarse en emprendimiento para que, con sus pares, creen nuevos negocios. ¿De qué se trata en detalle? Aquí lo cuenta, en la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.

¿Que es lo que están haciendo con los adultos mayores en Porvenir?

Bueno, estamos en este momento convocando a adultos mayores y a pensionados de Porvenir, a que hagan parte de nuestro tercer programa emprendimiento. Estos son herramientas que les estamos entregando a esas personas que son inquietas, que tienen ideas de negocio y que quiere seguir activas en la sociedad. Este es un tema que trabajamos en alianza con la Universidad del Rosario, donde estamos buscando a esas personas que quieren seguir activos en la sociedad y que quieren nuevamente retomar lo que es estar en la universidad, entonces este es un programa que venimos trabajando desde el 2020, lo enmarcamos dentro de algo que se llama el Observatorio del adulto mayor para el emprendimiento y la empleabilidad.

Entonces ahora quiero que hablemos de Observatorio. ¿Qué han encontrado en este segmento socioeconómico del país?

Nosotros desarrollamos este primer observatorio en Latinoamérica con foco en emprendimiento y empleabilidad. El Observatorio tiene un foco que es la investigación y es, de alguna forma, entender todas esas dificultades de inclusión que tiene el adulto mayor. Hemos realizado tres investigaciones y a la fecha, en términos generales, qué hallazgos nos han salido: que el 48% de los adultos mayores quieren seguir activos, ya no es lo que pensábamos antes que la gente se retira, se pensiona y quiere descansar. No. Todos hemos evolucionado y queremos sentirnos activos en la sociedad.

Por otra parte, claramente las condiciones de vida mejoran cuando alguien tiene una mesada pensional, sin lugar a dudas, cuando uno es alguien que está recibiendo fruto de su trabajo y de ser constante con la cotización. Una mesada pensional versus alguien que nos la recibe, vemos que son realidades completamente diferentes que encontramos también en las diferentes investigaciones que hemos hecho en muchos hogares de Colombia.

Hay muchos programas de emprendimiento y mucho apoyo a la inclusión laboral de los jóvenes, pero nos estamos olvidando del adulto mayor y acordémonos que la pirámide se está invirtiendo, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes en este país. Tenemos que comenzar a ponerle atención a esa población con las diferentes problemáticas que tienen. Venimos trabajando en entender ese conocimiento y de ahí es que sale el entregar herramientas y entregar ese apoyo a través de una capacitación de un desarrollo, un programa formal que trabajamos con la Universidad del Rosario. Y la verdad es que las historias de vida son hermosas, inclusive tenemos personas que nunca habían ido a una universidad.

Vayamos a eso, Bernardo, y es: ¿Qué ha pasado después del Observatorio? ¿Qué ha pasado después de hacer esas entrevistas y sacar las muestras que es para lo que sirven en últimas las encuestas y los observatorios?

La pandemia parte muchas cosas. Nosotros comenzamos con un primer programa de emprendimiento, fue el primero que hicimos con la Universidad del Rosario. Y convocamos a pensionados y nos llegaron más o menos 150, también hay que hacer un filtro porque esto requiere un compromiso, porque esto es tomar la decisión de que hay que volver a estudiar y eso es riguroso, entonces yo me acuerdo cuando estábamos lanzando, los pensionados decían: no, pero yo los fines de semana estoy con mis nietos, o tengo un viaje. No, esto es un programa riguroso, es un programa formal y ahí es donde te digo que teníamos pensionados y adultos mayores de todas las clases sociales, desde personas que han tenido muy buena experiencia laboral y que fueron catedráticos, hasta personas muy humildes, pensionadas también que nunca estuvieron en una universidad y al final todo fue un proceso en donde tenían que presentar un proyecto en grupo después de haber pasado todo el proceso.

¿Qué vieron, al final?

El agradecimiento de volverse a sentir activos, porque otro tema que afecta al adulto mayor también es el tema de la soledad. Y es que alguien los escuche, esto también, de alguna forma, generó un espacio para que se volvieran a encontrar de una forma diferente. Entonces hemos recorrido muchísimo, hemos encontrado mucho, como emprendimientos desde cervezas artesanales hasta apps de citas para adultos mayores.

Lanzan la iniciativa, esas personas los buscan, ustedes seleccionan y luego qué pasó: ¿Estudiaron?

Ahí primero hay como una etapa en donde se hace una nivelación de conceptos. Después hay una etapa de preincubación, después de incubación y después de aceleración, pero es un programa estricto y como cualquier otro. El proceso ha sido enriquecedor desde todos los puntos de vista.

¿Qué casos puntuales recuerda de estos emprendedores de la tercera edad?

Las historias son muy bonitas, tenemos una historia, por ejemplo, de una persona que tenía un negocio y con la pandemia se paró. Y ella estaba dedicada a hacer juegos para niños ciegos. Y se metió al emprendimiento, se metió al programa de emprendimiento y se le volvió a abrir otra vez las diferentes opciones, tener una visión de que los negocios también se mueven ahora digitalmente, y eso es hacer ese link también con la realidad de lo que son los consumidores ahora. Entonces, por todo lado hemos tenido unas experiencias enriquecedoras, lo que me parece más importante es que el adulto mayor es una población que le tenemos que poner atención. También desde el punto de vista de inclusión.

Entiendo que 200 y tantos llegaron a ese primer espacio de capacitación, pero, ¿cuántos terminaron emprendiendo?

Contamos 256 que han estado en estos 3 años en este programa formal, y tenemos 96 emprendimientos que se les hace seguimiento con la Universidad del Rosario.

Desde la idea hasta a la venta...

Sí, muchos ya llegan con ideas y muchos con el negocio, como el caso que te cuento, que de pronto ya tenían algo montado, pero aquí se reestructura, les da nuevas ideas, les da nuevas bases. Abren la mente también a nuevas cosas, entonces fortalece también ideas que ya están implementadas o ayuda a tangibilizar otras que todavía no se había tenido las herramientas para hacerlo.

Escuché que adulto mayor es por arriba de los 62 años, esas ya deberían ser personas pensionadas. ¿Solo es para ellas?

Nosotros estamos hablando también de personas próximas a pensionarse. Hay un tema ahí y es que definitivamente la pensión es un momento que a las personas les va a cambiar la vida y eso necesita también una interiorización porque tu vida no va a ser la misma, porque económicamente seguramente también va a ser diferente. Entonces en este programa convocamos a personas que están próximas a pensionarse. Que vengan, yo no me quiero quedar en la casa, quiero seguir, estamos teniendo en cuenta esas personas que les ha faltado pocas semanas para pensionarse y que también sería interesante que a partir de esto retomen para que lleguen a lograr la pensión.

¿Cuánta gente está pensionada en Colombia? ¿A cuánta gente podrían llegar ustedes a atender con este tipo de iniciativas?

Nosotros en este momento tenemos aproximadamente 148.000 pensionados. Como Porvenir. También hemos migrado para que el programa tenga más cobertura. El primero fue netamente presencial y las personas les tocó ir a la sede del Rosario que queda en el norte. Ahora estamos migrando a un modelo también híbrido para tener cobertura a nivel nacional, porque la idea es que también tengamos un mayor alcance, entonces este formato va a ser un nuevo formato en donde vamos a ir a estar trabajando sobre una plataforma, pero van a tener unas clases híbridas, como se llaman ahora, también con acompañamiento de los profesores de la Universidad del Rosario.

¿Esto es exclusivamente para quienes están con Porvenir o van a abrir o han pensado en abrir a los demás?

Por el momento lo que estamos haciendo es que lo estamos abriendo solamente para las personas que están afiliadas con nosotros y también en esta segunda fase. Lo que queremos es abrir también a las entidades del Grupo Aval, a colaboradores, familiares. Entonces digamos que lo comenzamos a abrir un poco, yo siento que al final este va a ser el primer ejercicio donde vamos a contar con esa plataforma virtual que seguramente nos va a dar experiencia para seguir abriendo un poco más este programa.

¿Le hace falta a este país ponerle más atención a ese segmento poblacional desde el mundo del emprendimiento?

Sí, definitivamente estoy convencido de eso. Uno ya comienza a escuchar lo que es la economía silver y eso ya se está volviendo real, pero definitivamente en términos de emprendimiento, sí siento que los adultos mayores tienen muy buenas ideas y lo que necesitan son herramientas que les permitan potencializar esos futuros emprendimientos, entonces sí creo que tenemos que hacer mayores esfuerzos para que ellos puedan ser inclusivos en todo lo que es el tema de emprendimiento.

