La exministra Paula Moreno presenta su nuevo libro: “Soñar lo imposible”

Paula reconstruye vidas como la de María Roa, la fundadora del primer Sindicato de Trabajadoras Domésticas Afrocolombianas, para demostrarnos que los procesos de empoderamiento sí pueden ayudar a reducir la desigualdad en Colombia. Foto: Cortesía Archivo de Paula Moreno

Para qué escribir es la pregunta recurrente que me ha acompañado desde la publicación de mi primer libro, El poder de lo invisible, en 2018. La respuesta es que escribo porque creo en el poder de la palabra escrita para cambiar la conciencia, motivar y renovar la percepción minimizada que tenemos tanto de otros seres humanos como de nosotros mismos. (Recomendamos una entrevista con Paula Moreno sobre su anterior libro “El poder de lo invisible”).

Por eso, este libro es una memoria de memorias, de personas cuyas trayectorias son declaraciones políticas que creen y crean otros futuros visibles sobre temas que han sido parte del guion de mi vida: equidad, diversidad, poder y liderazgo. En cada relato creamos autopistas emocionales que transitamos juntos, como bien lo dice uno de mis grandes maestros en literatura, el escritor camerunés Gilbert Ndi Shang: “Escribir es un acto político de emancipación espiritual y construcción de la identidad”.

En el camino he aprendido que muchos cambios estructurales provienen de lugares poco convencionales, con frecuencia considerados improbables y, en efecto, impalpables para la mayoría. Al escribir sobre ellos soy testigo del despertar, no solo de un individuo, sino de una comunidad; estoy convencida del valor, el merecimiento y la necesidad de historias que, sin idealizar, nos permitan confrontar nuestros prejuicios y contribuir a las soluciones, trascendiendo los diagnósticos repetidos.

En la calle hay una cantidad de liderazgos que no están siendo narrados; existe un valor extraordinario en los liderazgos invisibles de la cotidianidad. Los no visibles, o los menos visibles, son los que prometen un futuro que siempre se aplaza o se apaga si ellos no lo construyen o lo agencian. No necesito crear, sino iluminar lo que veo, ponerle foco. ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué siento la urgencia de narrar estas historias? Me interesan las narrativas épicas de las comunidades que permitan educar a las “élites”, motivar a los grupos marginados a plantear que hay otros futuros posibles y registrar las historias de vida de líderes que, conscientes de su poder, generan cambios sistémicos y estructurales a diferentes escalas y en diferentes sectores.

Mi intención es contar para inspirar; con ello, espero lograr que el lector se motive a ver esa versión trascendente de sí mismo, entendiendo que las cosas que nos molestan y nos afectan no van a cambiar por ósmosis, ni solo opinando, sino con esfuerzos decididos de personas generosas y comprometidas. Creo que ese es el tipo de liderazgo que reduce las desigualdades.

Los romanos tenían una bella forma de representarse. Para ellos el deseo, desiderium, en su lengua, era una suerte de arco con una flecha que apuntaba hacia las estrellas; en cada una de las historias aquí narradas, esas estrellas son las grandes metas, lo que se quiere cambiar en la sociedad. Aquí se describen las escenas en las que se tensa el arco y se lanza una y otra vez la certera flecha que alcanza el objetivo inicial y procura, de forma reiterada, llegar al sol, al punto central y definitivo.

Cada capítulo de este libro retrata el deseo de cada personaje, en una o varias etapas de su vida, cuando pasaron de la intención a la acción para ser y hacer más; algunos han avanzado con un rumbo definido y otros siguen en su búsqueda, emitiendo destellos de luz que les permiten ver en medio de la penumbra y hacer su camino. Escogí cinco historias, dos breves de apertura y cierre que describen la naturaleza de los encuentros cortos que nos impactan, y las tres principales, que relaciono con tres elementos de la naturaleza: agua, tierra y fuego.

El aire es el elemento que nos une a usted y a mí, querido lector. En este libro respiramos juntos, o seremos ese viento que va suave y de repente se acelera y mueve todo; de eso hablaremos en el último capítulo, ya que usted es otro de mis personajes. Me interesa conectar nuestra naturaleza compartida, que transmite la textura del ser y del hacer.

De este modo, explico el éxtasis de las epifanías que sentí en el proceso de escritura al describir la metamorfosis de seres complejos, profundos, divertidos y excepcionales, que son parte de mi universo, y espero que también, a partir de ahora, del de usted. Con cada uno voy bailando.

Vamos bailando, nos vamos acercando, tocando, mirando, soltando e improvisando, mientras cambia el ritmo y algunas veces la canción; en un momento, que parece infinito, en el cual guardamos silencio, les hago preguntas e intento seguirles el paso, o ellos me lo siguen a mí, no lo sé. En este caso, soy yo quien los narro.

Busco en la escritura recursos renovados, otras verdades, nuevos futuros; trato de descubrir las palabras que aún me faltan. Esa es mi manera de seguir construyendo sociedad: desafiando las miradas sobre los liderazgos múltiples que existen, la equidad real y la diversidad natural, que nos ayudan a unificar el norte con el sur, el este con el oeste, los márgenes con el centro, las “élites” y las bases, el país más allá de sus fronteras, y lo negro y lo blanco, con sus múltiples matices.

Creo que eso es posible, o como me preguntó Jhon Reina, uno de los protagonistas de esta historia: ¿será que estamos soñando lo imposible? No lo sé; usted, lector, me lo dirá.

* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial, Ediciones B.