La familia que produce y comercializa miel de abejas en Neiva

“Nuestros productos están hechos con miel de abejas y los ofrecemos de diferentes formas como el propóleo en extracto y jarabes, todos ellos con propiedades naturales. Los envasamos en recipientes que ayudan al medio ambiente y son 100 % reutilizables. Creamos también nuestros “productos estrella”, como yo los llamo, que son el té de curcumiel que algunas bondades, es desinflamatorio, ayuda a las articulaciones, protege el hígado y ayuda con la digestión saludable. También tenemos nuestro té de jengibremiel, una buena opción para resfriados, gripas, dolores de garganta, y nuestra miel ajo, un producto fabuloso que contribuye a la buena circulación de la sangre, además de fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo las arterias, todos ellos con registro Invima.” La historia, completa, contada por Gloria Susana Andrade, su protagonista aparece en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años de edad, Tecnóloga en Diseño de Modas y profesional en Salud Ocupacional.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació hace aproximadamente dos años, a partir de la innovación de productos naturales para el bienestar de las personas, utilizando la miel de abejas como insumo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Gracias a la perseverancia de mi mamá, ella es la que siempre ha estado proponiendo cada idea para llevarla a cabo. Hace un tiempo mi papá se dedicaba al cultivo de abejas, allí nos dimos cuenta del provecho que podíamos sacarle a la miel y a todos sus derivados.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El dinero para sacar adelante este emprendimiento, en realidad, ha sido fruto de los ahorros de mi trabajo en la parte administrativa de una empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Poder llegar a muchos hogares y ayudar con la salud de las personas, es algo muy importante, darme cuenta de los cambios que he logrado a través de mi emprendimiento al innovar con productos naturales es muy satisfactorio.

6. ¿Soy feliz?

Claro que soy feliz, tengo una familia que me apoya. Con respecto a mi emprendimiento también soy feliz, este me ha ayudado a relacionarme con personas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería mi emprendimiento, es una idea fabulosa que apenas está iniciando y que todavía le falta mucho camino por recorrer.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es muy duro emprender. Iniciar es algo fácil porque puedes tener los recursos y las ideas, pero lo difícil es poderse mantener en el camino, a veces no tienes ventas, no tienes un impacto en una publicación en redes sociales, donde te preguntas constantemente cuál es el camino que debes recorrer, es ahí donde muchos desfallecen y es donde debemos tener perseverancia para continuar.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño apenas se está empezando a cumplir, todavía hace falta mucho camino por recorrer, vamos por un reconocimiento nacional y por la creación de nuevos productos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguimos capacitándonos para brindar productos de calidad y haciendo pruebas para nuevos productos que lanzaremos próximamente.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que sí, con el corto tiempo que llevamos en el mercado aún nos hace falta mucho más, el crecimiento de la empresa, el reconocimiento y el lanzamiento de nuevos productos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En el momento en el que está mi emprendimiento no lo haría, si necesito inversión lo haría a nombre propio y no por medio de un desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Es difícil decir algo que no lo volvería a hacer, porque de cada cosa queda un aprendizaje y eso es lo valioso, aprender a no cometer de nuevo esos mismos errores, sin embargo, creo que no volvería a contar lo que pienso hacer, sino hasta cuando ya vean mi idea materializada en el mercado.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración es mi familia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro que he pensado tirar la toalla, emprender y poder seguir el camino con los obstáculos que se presentan no es fácil, pero siempre hay alguien que te da alientos para no desfallecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Hace algunos meses me inscribí en un programa de la cámara de comercio del Huila y afortunadamente fui una de las ganadoras de un programa llamado “Mujer Opita Emprende”, a partir de allí se han abierto muchos caminos que me han ayudado a fortalecer mi emprendimiento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, trasciende, nuestros productos están directamente ligados a la salud y el bienestar de las personas. A las nuevas generaciones hay que demostrarles que podemos impactar no solo en el ámbito de la tecnología y las redes, sino que también podemos transformar productos naturales que ofrezcan bienestar y una mejor calidad de vida.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a mi empresa con un gran reconocimiento nacional por mis productos de alta calidad.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El papel que ha jugado mi familia, ha sido el más importante de todos. Inicialmente, el de mis padres y mi hermano, pues de ellos es que viene esta idea de negocio, mis papás vendían miel de abejas y propóleo en su casa y allí es donde surge todo esto que hoy tenemos y hemos llamado Santuario de Miel. Tomamos las ideas de cada uno y nos capacitamos para sacar adelante este sueño.

También mi esposo y mis hijas, cada uno ha sido el motor para sacar adelante este emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí. Cuando apenas estás iniciando no sabes cuál camino elegir, qué sería lo más indicado para no tirar la toalla, ni cuáles son las personas indicadas, aunque yo aún sigo aprendiendo, también ayudaría que quien lo necesite.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi familia es mi equipo. Está conformado por mi papá y mi hermano, ellos son los encargados de la producción, recolección y envasado en los apiarios, y en casa junto con mi mamá nos capacitamos en los beneficios que tienen los diferentes productos naturales, trabajamos en las mezclas apropiadas y en todo lo que conlleva una producción. También me encargo de las compras y ventas de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal está enmarcado en varios factores, en el envasado de nuestros productos, los cuales son 100 % reutilizables, en las etiquetas que son innovadoras y por supuesto en nuestros productos que no tienen competencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Todo este proceso de emprender va dejando un aprendizaje enorme, en cada feria a la que asistes conoces seres humanos maravillosos, llenos de ganas de salir adelante con sus productos, eso hace que uno se motive aún más para seguir con el negocio; en las capacitaciones ese aprendizaje es enorme, allí te enriqueces de los beneficios tan poderosos de cada insumo que provee la naturaleza y de cómo lo podemos usar para el bienestar de todos.

