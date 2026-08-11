La fundación que tiene listos USD 25 millones para invertir en emprendimientos colombianos

Es la matriz de un grupo empresarial hecho para impactar a la sociedad colombiana, así la define Juan Carlos Gómez Villegas, quien lidera esta organización con más de 12.500 colaboradores, presente en 872 municipios y activos consolidados por COP $32,8 billones. Data de 1911 y nació “para contribuir a superar las condiciones de pobreza” de los trabajadores más necesitados, recuerda, mientras anuncian una billetera con USD 25 millones para hacer crecer emprendimientos en el país desde la gestión empresarial. Buscan acompañarlos, ayudarlos a escalar y cuando están en un nivel más sólido, soltarlos para que sigan volando solos. En esta esta conversación, el presidente de la Fundación Grupo Social también habla de Emprender Paz, de la inversión que hicieron en a2censo, la plataforma de inversión y financiación de la Bolsa de Valores de Colombia, el programa Emprender paz y lo que proyectan del nuevo gobierno nacional.