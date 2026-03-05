La fundadora del programa Own Your Career de Google y su libro sobre cómo lograr el éxito

Jenny Wood fue directiva de Google y fundadora del programa Own Your Career (Sea dueño de su carrera). Es licenciada en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad de Brandeis, fue investigadora asociada en la Escuela de Negocios de Harvard, y sus artículos han aparecido en Harvard Business Review, Entrepreneur, Inc. y Forbes, entre otros medios. Aquí con la versión en inglés de su libro, que ahora se publica en español.
Ve al grano
Si tienes poco tiempo y buscas ayuda rápida y específica sobre temas clave para tener éxito en tu carrera, accede directamente a las siguientes recomendaciones prácticas:
Fíjate objetivos
Refuerza tu seguridad en el trabajo
Crea tu marca personal
Prioriza tareas
Evalúa a un posible jefe
Supera el síndrome del impostor
Identifica tus puntos fuertes
Acalla la voz crítica interior
Comunica con seguridad
Promociónate con tacto
Deja de aplazar los proyectos que resultan intimidantes
Evita el desgaste laboral
Haz mejores preguntas
Decide si...
Por Jenny Wood * / Especial para El Espectador
