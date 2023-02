La historia de “100 aventuras”, el emprendimiento que logra sacarnos de la rutina

Juan Pablo Reyes es ingeniero civil informático y María Silva estudió economía y negocios. Foto: Cortesía

Esta fue una conversación de redes sociales, de Instagram y también de Whatsapp. Primero, en esos típicos tiempos de visualización de publicaciones, ‘reels’ y también historias, los encontramos, les escribimos y nos contestaron. Pasamos a un chat de Whatsapp y ahí ya se empezó a escribir un capítulo más de este libro de creación de empresa en la que trabajan María Silva y Juan Pablo Reyes, la pareja que creó 100aventuras, precisamente un libro con igual número de actividades para hacer en pareja o en familia, y alejarnos de esa monotonía y adicción que nos han generado los dispositivos móviles. Así que ellos desde Chile contestaron nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí va su historia contada por María:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos dos emprendedores: María Silva, 30 años, estudié economía y Negocios; y Juan Pablo Reyes, 40 años, Ingeniero civil informático.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Creamos un álbum con 100 aventuras, actividades y desafíos para realizar en pareja. 100Aventuras les trae experiencias, diversión, momentos únicos y recuerdos para toda la vida. ¿Cuál es el truco? Incluye aventuras que son secretas, están ocultas y deben rasparse para descubrirlas.

¡Es como raspar un boleto de lotería que siempre viene premiado! Ya sea que estén cocinando un delicioso pastel de manzana (con los ojos vendados), recreando la primera cita de sus abuelos o pintando una obra maestra, encontrarán espontaneidad, romance y entusiasmo en su relación a medida que se desarrollan sus aventuras. Lo creamos en noviembre 2022. Primero creamos el libro ‘100 Aventuras en pareja’ y luego las siguientes colecciones ‘Familia y Amigos’.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Una idea no vale nada, lo que vale son las acciones. Transformarlas en realidad, probar y fallar rápido y al menor costo. Comenzamos creando nuestra página web www.100aventuras.com aprendiendo cómo hacer un ecommerce, diseñando sin ser diseñadora, escribiendo libros sin ser escritora. Hicimos unos videos en TikTok, sin saber usar TikTok, mostrando al público nuestras aventuras cocinando con los ojos vendados, completando cada actividad de nuestro álbum de 100 aventuras. Diseñamos un primer producto piloto y a los clientes les gustó. Buscamos y visitamos varios proveedores para encontrar la mejor calidad, para crear un libro de tapa dura, un álbum de alta calidad, resistente, diseño simple y minimalista, y con espacios para colocar tus fotos y coleccionar los mejores recuerdos. Luego los clientes comenzaron a comprar online.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Teníamos ahorros de nuestros trabajos anteriores.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Logramos impactar en la cultura y cómo se relacionan las personas con sus seres queridos. 100 aventuras nace con las ganas de querer irradiar a más personas con alegría e invitarlos a vivir experiencias nuevas. Conectar con sus seres queridos, amigos y familia. Los invita a reírse, despegarse de las pantallas y conectar con sus seres queridos. El libro 100 aventuras es una guía que invita a regalar momentos y experiencias junto con comenzar a coleccionar momentos únicos e inolvidables.

Es coleccionable, tú estás coleccionando en este álbum tus recuerdos. Hoy por ejemplo está muy de moda el álbum del mundial, y acá estás coleccionando recuerdos memorables, es un álbum donde vas a tener las experiencias que han vivido juntos. Te incita a innovar, a salir de la rutina y a recordar. El álbum no solamente tiene citas, sino que también tiene un listado de recetas para cocinar juntos y una trivia para conocerse mejor, para interactuar, para poner temas de conversación.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy una mujer optimista que me encanta dedicarle amor y pasión a mis proyectos. Es un proyecto que me encanta el impacto que tiene y el trasfondo de unir a las parejas y a sus seres queridos, invitándolos a conectar y hacer aventuras juntos. Salir de la rutina y vivir la vida al máximo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Aún no, puede ser que algún día en el futuro, pero hoy tengo muchos desafíos por delante que quiero lograr con el proyecto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Uff, muy difícil, he emprendido en varios proyectos, cuesta mucho comenzar solo y sin conocimientos. Emprender es dedicarse 24/7 a tu empresa. Está el lado positivo de ser tu propio dueño, pero es un trabajo a toda hora. Debes aprender de contabilidad, de negocios, de precios, marketing, y así un sin fin de cosas que nunca pensé que terminaría aprendiendo, pero es súper entretenido, desafiante y te sientes pleno. Te despiertas con nuevos retos y metas por perseguir. Logras hacer realidad una idea, plasmarla en un producto, sacarla al mercado e ir mejorando e iterando cada vez para mejorarla. Aprendes, te caes, te levantas y vuelves a aprender para mejorar tu producto y la relación con tus clientes.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, ahora vamos por expandirnos a más países. Llevar estas 100 aventuras con parejas, familia, amigos, abuelos a más casas, para irradiar alegría y momentos memorables.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos crear nuestra empresa en todo Latinoamérica. En 3 meses hemos logrado escalar a 3 países estando en Chile, México y Colombia, jamás me lo imaginé. Cuando comenzamos nos propusimos la meta de 3 países en 3 meses, una meta ambiciosa y que alguna vez pensé inalcanzable, pero con esfuerzo lo hicimos realidad. Más aún, cuando creas tu empresa en un mercado que no conoces y tienes las dudas de si funcionará, corres los riesgos y cada decisión valió la pena. Porque de eso se trata, intentarlo u otro lo hará y después te arrepentirás de no haber puesto todo tu esfuerzo en ello.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No, soy una fiel creyente de que emprender es como tener un hijo y quieres saber muy bien con quién te casas, cuidas y haces crecer tu empresa. Sí recibiría inversión siempre y cuando sea un aporte a la empresa, más que dinero, es importante “smart money”, un socio clave que aporte de forma inteligente al crecimiento de tu negocio, con estrategia, redes de contacto y un valor más allá que solo su dinero.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

En nuestro caso, lanzamos el producto semanas antes de Navidad. Fue un estrés tremendo, ya que nos fallaron proveedores, teníamos compromisos con los clientes de entregar sus regalos de navidad. Soy una persona comprometida al 200% donde prefiero sacrificar capital propio, y cueste lo que cueste sacar el producto y la empresa adelante, cumplir con tus clientes, porque son los más importantes, son quienes hacen realidad tu empresa. Un buen servicio al cliente es la clave de todo negocio.

No volvería a comenzar un proyecto vísperas a una fecha tan importante como Navidad, donde los proveedores están con alta demanda y se atrasaron en los tiempos de entrega.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Siempre me ha inspirado Richard Branson, emprendedor serial, con su famoso lema de dominar mercados desconocidos y aprender en el camino, preocupándose siempre de tu equipo, ya que las personas son claves para el éxito de la empresa.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

En proyectos anteriores, sí he pensado tirar la toalla, pero hay que volver a pararse porque cada desafío te hace más fuerte.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, he sido parte de Startup Chile y redes de emprendedores en Chile. Siempre es bueno pedir ayuda y buscar buenos mentores, rodearse de emprendedores que te motiven y te cuenten lo bueno y malo para darte cuenta de que hay más personas como tú.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, ya que invitamos a conectar con tus seres queridos, a conocerse más, a disfrutar la vida con pequeñas actividades que puedes realizar donde sea.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo desarrollando cada día nuevos productos y actividades para que las personas disfruten. Idealmente con mi empresa, en la mayor cantidad de países, con un equipo más grande, donde cocreamos con nuestros clientes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Fundamental, ya que me han apoyado y motivado a seguir adelante. Un impulso y motor para atreverme a emprender o desafiarme a que no podría y tenía más motivos para demostrarles lo contrario.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre, lo mejor de la comunidad emprendedora es la colaboración. Me encanta la filantropía y ayudar a otros a no cometer los errores que uno ha cometido.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es fundamental y el eslabón clave. Un emprendimiento o empresa jamás sería lo que es hoy sin su equipo. Como dice Richard: “Entrena a la gente lo suficientemente bien como para que se pueda ir, trátala lo suficientemente bien como para que se quieran quedar”

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi loca energía y pasión por todo lo que hago. Suena cliché, pero no hay nada más increíble que irradiar tu energía y pasión en las cosas que haces.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Emprender es difícil, pero tú puedes hacerlo realidad. El esfuerzo vale la pena y siempre entregar un buen servicio al cliente, responder a tus clientes, si te equivocas o tropiezas, dar respuestas y hacerse cargo.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚