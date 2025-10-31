Logo El Espectador
Economía
Emprendimiento y Liderazgo
La historia de cómo se planeó el lugar que recibe a artistas como Shakira

Luz Ángela Castro ha sido el cerebro detrás del lugar donde se prestaron los Guns and Roses, Imagine Dragons, Linkin Park y donde esperan a Ed Sheeran.

Edwin Bohórquez Aya
31 de octubre de 2025 - 08:01 p. m.
Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia (Live Nation y Páramo presenta).
Foto: Edwin Bohórquez Aya

(Liderazgo -Gerencia) Apasionada por hacer posible lo imposible. Así se presenta en una red social. Y estamos en un lugar que, en mi consideración, es único en Colombia. Luz Ángela Castro, bienvenida a este espacio de El Espectador. Estamos con la CEO de Ocesa Colombia.

Gracias. Qué gusto estar aquí contigo. Para mí es un honor poder compartir un poco lo que hemos hecho y, bueno, hablar, hablar de cositas, inspirar, hablar del país que queremos y pues las cosas se hacen haciéndolas.

Yo soy Edwin Bohórquez, gerente digital de El...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
