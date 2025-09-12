No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los emprendedores que financian procedimientos médicos y ya han cubierto 20 mil

Comenzaron con recursos propios, logran aprobar créditos en menos de dos minutos de entre $ 300.000 hasta $ 25 millones de tratamientos de fertilidad, cirugías bariátricas, odontología y también temas estéticos.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
12 de septiembre de 2025 - 08:03 p. m.
Felipe Gómez y Felipe Jaramillo, cofundadores de Welli.
Felipe Gómez y Felipe Jaramillo, cofundadores de Welli.
Foto: Cortesía Welli

¿Les ha pasado que llegan a un consultorio, piden una cita, les hacen un chequeo médico y cuando les dicen cuánto vale esa intervención que les van a hacer, pues se quedan sin aliento porque no tienen la plata para cubrirlo? Pues de eso se trata la historia de hoy y el protagonista es Felipe Gómez, uno de los creadores de Welli.

Un gusto.

Felipe, ¿cuál es su historia? ¿De qué se trata?

Pues muchas gracias Edwin, un gusto estar acá con ustedes. Yo creo que esto lo dijo perfecto. Nosotros hace más o menos tres años que iniciamos...

Edwin Bohórquez Aya

Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Welli

Felipe Gómez

Felipe Jaramillo

 

