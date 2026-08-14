La historia del caleño que enfrentó a la banca para ayudar a quienes no tenían acceso

Por un error financiero cuando tenía 19 años, juró que iba a dedicar toda su vida a trabajar para que cualquier persona o cualquier comercio pudiera pagar o ser pagado de manera digital, “sin importar su condición social”, dice Hernando Rubio, el creador de Movii, quien asegura que no va a morir hasta lograr que “la vieja que venda chontaduro pueda mover su dinero de la misma manera que el tipo más rico del país”. Y lo está logrando, pues con su empresa, que acaba de entrar a la red Endeavor, ya tiene más de 5 millones de usuarios y por su plataforma pasan transacciones de empresas como Uber, Spotify, Netflix o Didi. Aquí va su historia, contada en primera persona, para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.