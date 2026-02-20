Publicidad

La historia del colombiano que está labrando el camino de la multinacional Motorola Mobility

Se educó en Bogotá, trabajó para una multinacional en Italia, pero se lo llevaron los estadounidenses por su visión en diseño. Ahora es una de las cabezas mundiales de esta icónica compañía de tecnología.

Edwin Bohórquez Aya
20 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.
Rubén Castaño, vicepresidente mundial de Diseño, Marca & Experiencia del consumidor de Motorola.
Foto: Edwin Bohórquez Aya

(Liderazgo) “Lo que decidimos hacer fue convertir nuestra marca en la marca de referencia de estilo de vida con tecnología de la industria móvil”, me dice Rubén Castaño mientras conversamos en un salón acondicionado para reuniones y encuentros uno a uno, en el lujoso hotel Llao Llao, en Bariloche, Argentina.

Viste una gabardina gris con solapa y capota, una camiseta blanca y jeans negros. Tenis sin cordón. Es todo lo contrario al típico ejecutivo que luce corbata, pisacorbata, mancuernas y un traje unicolor, como fue durante décadas el...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
