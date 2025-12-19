La historia del creativo que está detrás de una de las marcas de lujo colombianas

Tiene 32 años, estudió en Londres, pero no se trata del típico niño rico que la ha tenido fácil en la vida. La historia del tercer hijo de Mario Hernández, quien ahora es el director creativo de la misma marca que lleva el nombre de su padre y cuenta con 80 tiendas moviéndose con fuerza en el mercado del lujo, habla de cómo fue que logró renovar una marca local para buscar la expansión internacional. Detalla cómo la colaboración con Disney, quien les tocó la puerta por medio de una llamada, además de ser un sueño cumplido, se convirtió en un aumento en las ventas de un 8 %, además de aportarles posicionamiento y relevancia en la construcción de marca como compañía, todo esto en medio de un negocio de moda agresivo y muy cambiante. Esta es una entrevista, para Emprendimiento y Liderazgo, llena de anécdotas, retratos y mucho empuje empresarial.