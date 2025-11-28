La historia del emprendedor autodidacta que creó un sistema de pagos, inclusivo, en el Valle

“Viví todo el proceso de paramilitarismo, escondernos debajo de la cama, subirnos al tejado para que no nos llevaran, porque en ese momento lo que hacían era reclutar a la fuerza a los niños de cierta edad. Y nosotros, pues cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, éramos perfectos”, cuenta Warino Viveros, el emprendedor que logró escapar de la violencia, conoció el computador en el colegio, se enfocó en la educación y, como autodidacta, creó la base de una aplicación que hoy ya es empresa, gestiona los pagos de los recibos de servicios públicos, tienen más de 26.000 convenios, y está trabajando con la gobernación del Valle para dinamizar la gestión de recaudo en las entidades públicas de ese departamento. La entrevista completa, con Edwin Bohórquez Aya para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, a continuación.