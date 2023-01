La historia del emprendedor de 34 años que creó un neobanco con visión global

Stefano Angeli ya había creado Reba en Argentina, ahora creó Utoppia. Foto: Cortesía

¿Qué fue lo que se crearon ustedes? “Utoppia es un neobanco basado en California y respaldado por fondos de Inversión norteamericanos. Especialmente diseñado y construido para no residentes de Estados Unidos que viven en otros países del mundo, brinda la posibilidad de acceder a una cuenta en dólares en USA, protegida por la FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos), a través de Lineage Bank. Su servicio permite a los usuarios enviar y recibir transferencias domésticas e internacionales, ahorrar y realizar sus pagos en cualquier parte del mundo, con una tarjeta de débito internacional Mastercard. Además, ofrece la posibilidad de recibir, intercambiar, transferir e invertir en criptomonedas, con el saldo de su cuenta en US$ en el sistema bancario norteamericano”.

La respuesta, en voz de Stefano Angeli, CEO y fundador de Utoppia, es la introducción a su propia historia, justo ahora cuando esta startup está anunciando su aterrizaje en Colombia. En otras palabras, esta compañía “ofrece servicios financieros sin fronteras” enfocada “en trabajadores globales o en quienes deben recibir o realizar pagos a nivel mundial”. Aquí está su historia, contada a través de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años, estudié Administración de Empresas en Universidad Austral, Argentina. Realicé un intercambio universitario en la University of Bath en Reino Unido y luego realicé programas ejecutivos en Universidad De San Andrés y Universidad Torcuato di Tella en Argentina. Más adelante en mi carrera continué formándome en Harvard University y Stanford University, en USA, donde realicé programas para ejecutivos de alto desempeño.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El trabajo remoto ha ido en aumento durante los últimos años, pero en 2020, con el repentino estallido de una pandemia global, incluso las empresas que no creían en el poder del teletrabajo, no tuvieron más remedio que unirse a la tendencia. Y para muchos, tener que adaptarse a una realidad completamente nueva terminó siendo el lado positivo en tiempos increíblemente difíciles. Cada vez son más las personas que eligen trabajar en forma remota. Mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal; mayor productividad (el 77% de los trabajadores remotos dicen que son más productivos cuando trabajan desde casa) y la posibilidad de incrementar exponencialmente sus ingresos, son los beneficios principales que trae consigo esta modalidad. De hecho, según el informe “2022 State of Tech Salaries: Navigating an Uncertain Hiring Market” publicado por Hired y que abarca los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, los teletrabajadores del sector tecnológico cobran una media de 3.000 dólares más al año. Será por estos motivos que el 85% de los gerentes cree que tener equipos con trabajadores remotos se convertirá en la nueva norma.

Definitivamente el mundo ya no es el mismo y nuestras prioridades tampoco. La cultura digital ha dejado obsoletas las fronteras y la tecnología moderna nos permite acceder a un mundo mucho más amplio que la ciudad, país o región donde vivimos. Hoy podemos impactar al mundo masivamente desde donde sea que estemos. Sin embargo, esta modalidad tenía limitaciones. Los pagos internacionales siempre han sido un punto doloroso. Enviar o recibir dinero de clientes, empleadores o familiares fuera de su propio país es muy costoso o hasta muchas veces inviable. Ante este contexto, había una necesidad clara y urgente. Ayudar a estas personas a resolver sus necesidades financieras globales y, sobre todo, de ofrecer la posibilidad a millones de personas de vivir y trabajar dónde y cómo siempre soñaron; incrementar sus ingresos, pasar más tiempo con sus familias o haciendo lo que más les guste.

Esta historia le puede interesar: Emprender para buscar que los servicios odontológicos sean más baratos en Colombia

De hecho, trabajamos fuertemente en impulsar en las personas lo que nosotros hemos definido como “The borderless version of you” y es definitivamente nuestro lema. Porque queremos ayudar a las personas a encontrar y/o potenciar su perfil sin fronteras. Un perfil que le permitirá, como decía anteriormente, aumentar sus ingresos, ahorrar costos y tiempos de traslados y sobre todo la posibilidad de vivir y trabajar dónde siempre soñó. Es por eso que en 2021 creamos Utoppia. Valiéndonos de la tecnología, buscamos ofrecer una solución global, fácil, segura y económica, para las nuevas formas de trabajar y vivir en un mundo sin fronteras. Fácil, práctica y rápida: porque desde tu celular, con tu pasaporte en mano y siguiendo unos simples pasos, que no demoran más de cinco minutos, ya podés registrarte y empezar a disfrutar de todos sus beneficios. No se necesita visa de USA y todo el proceso es 100% remoto. Evitando los trámites engorrosos, viajes y demás pérdidas de tiempo, que antes llevaba abrir una cuenta en Estados Unidos al no ser residente. Segura: Utoppia cuenta con un diferencial muy importante para garantizar la seguridad de los depósitos. Cualquier Utoppian puede sentirse como un ciudadano estadounidense, ya que su dinero está protegido por la FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos), a través de Lineage Bank por hasta US$ 250,000.

Por otra parte, cabe destacar que Utoppia también brinda seguridad a sus usuarios a través de su tecnología. En este sentido, estamos llevando a cabo un proceso de certificación relacionado con el estándar internacional de ciberseguridad, SOC2, para ofrecer el mejor servicio, protegiendo la privacidad de los datos de nuestros clientes. Un gran beneficio de usar Utoppia es que no cobramos ninguna tarifa por apertura de cuenta o mantenimiento, ni por el acceso a su tarjeta de débito internacional Mastercard. Tampoco cobramos ninguna tarifa por enviar o recibir dinero en los EE. UU. a través de transferencias domésticas en USA.

Una buena historia para leer: La emprendedora que creó una compañía para desarrollar geoportales y geoapps

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

A partir de mi experiencia en haber fundado un banco digital en Argentina hace 7 años vi la posibilidad de crear algo más grande. Mi experiencia del pasado me dio la posibilidad de hacerlo esta vez mucho más eficiente y efectivo en un corto plazo. Por eso la compañía pudo ponerse en funcionamiento a tan solo un año de haberse fundado.

Gran parte también de ese logro consistió en la formación de un equipo núcleo que conocía desde hace tiempo y que nos permitió ponernos en funcionamiento muy rápido y el haber capitalizado la compañía con fondos de inversión americanos que te dan un empuje muy fuerte. La experiencia de haberlo ya hecho y hacerlo por segunda vez y tener un equipo muy sólido desde el día uno fueron clave.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El capital para poner en funcionamiento la compañía provino de fondos de inversión basados en San Francisco e inversores ángeles de Silicon Valley y partners bancarios americanos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Utoppia estamos democratizando financieramente el acceso y garantizando los mismos derechos a todos los trabajadores remotos, sin importar su nacionalidad o país de residencia. Hace unos días, por ejemplo, un amigo que es desarrollador web me decía cómo lo benefició y a la vez le simplificó la vida nuestro servicio. Porque tenía que hacer malabares para que le llegara el dinero desde afuera y pagaba incluso grandes costos. Incluso perdía trabajos porque muchos clientes preferían no hacerlo por ser tan complejo el sistema de pago. Ahora teniendo una cuenta en USA pudo reducir costos e incluso captar nuevos clientes. Lo que hizo que sus ingresos y posibilidades aumentaran exponencialmente.

Trabajar desde cualquier lugar del mundo para cualquier lugar del mundo es posible gracias a Utoppia. Estamos definitivamente cambiando la forma de trabajar y la forma de vivir en las personas impulsando y potenciando su versión sin fronteras.

6. ¿Soy feliz?

Si, absolutamente. Y esto se debe a que estoy haciendo realidad una idea utópica. Esto se basa en la idea de una tesis en mi vida. Creo profundamente que el mundo sería mucho mejor si todos estuviésemos persiguiendo todos los días una utopía. Y esta idea está basada en lo siguiente: Las mejores cosas que disfrutamos y vivimos actualmente, en algún momento fueron una idea utópica de alguien que se esforzó y fue contra viento y marea, muchas veces en contra del pensamiento de la época, porque estaba convencido que aquella utopía que perseguía se podía alcanzar. Gracias a estos “utópicos” hoy gozamos de la electricidad, de automóviles en lugar de caballos para movilizarnos, de internet y smartphones, entre otras ideas que nos permitieron evolucionar.

Una buena historia para leer: ¿Cómo invertir y acelerar emprendimientos cuando soplan vientos de crisis?

En este sentido, creo firmemente que al mundo le faltan utopías. Por eso, este producto está basado sobre la idea utópica de que todo el mundo pueda trabajar y vivir donde quiera, sin que existan fronteras mentales, jurisdiccionales o físicas para poder vivir de esa manera y poder construir esa sociedad utópica donde cada uno puede lograr eso y tener una mejor vida. Por eso, la compañía se llama Utoppia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No vendería mi empresa porque es algo mucho más grande que generar dinero. Es una pasión, es equipo, es nuestro aporte a la construcción de una sociedad mejor.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es mucho esfuerzo, pero con mucha satisfacción. Y lo sigue siendo, porque emprender se hace todos los días. Y lanzar un producto, lanzar una compañía, como ya lo hice en Argentina con Reba o hacerlo ahora en Utoppia es algo constante y permanente y eso nunca se termina. Yo creo que uno no deja nunca de ser un emprendedor por más que la empresa logre cierto tamaño o envergadura. Es difícil sobre todo en contextos muy volátiles cómo se viven en Latinoamérica y sobre todo, ahora en el mundo. Sin embargo, sigo eligiendo emprender todos los días.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, porque esto recién empieza. Mi sueño es lograr que Utoppia se convierta en la compañía número 1 en el mundo, para ayudar a la gente a vivir como personas borderless y eso es una construcción que llevará mucho años.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue hacer crecer la compañía en forma global llegando a millones de personas. Escalar la compañía es el próximo paso.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

La escalabilidad fue el punto de partida a la hora de diseñar todo en Utoppia. De hecho, no vamos a montar nada que no sea escalable en términos globales. Nada que no sea escalable o global puede formar parte de nuestra estrategia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Las rondas de capitalización son necesarias para crear una compañía de la envergadura que pretendo para Utoppia. En cada ronda uno vende participación de la compañía, pero no a “desconocidos” sino a inversores institucionales o estratégicos que se especializan en respaldar startups tecnológicos. Antes de captar capital de esos fondos de inversión uno debe pedir referencias de otros founders que ya hayan sido invertidos por ellos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Plantear una compañía que tenga de inicio distribución en un solo país. No volvería a hacer productos o servicios domésticos. De ahora en más, solo me quiero dedicar a servicios o productos de alcance global.

Otra historia para leer: El ingeniero que creó una app que en tan solo 10 minutos mide su nivel de inglés

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Muchas personas que fueron parte de mi vida me fueron inspirando. Emprendedores exitosos de alto y bajo perfil, mi abuelo, que fue un inmigrante italiano en Argentina que logró hacer una carrera profesional muy exitosa; mi padre, que también es un emprendedor aguerrido y muchos otros emprendedores y empresarios, sobre todo del mundo de la tecnología.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, fracasar creo que es parte del proceso de crear cualquier cosa ambiciosa. Pero cómo aprendí de mi padre, “la vida no es una foto sino una película”. Entonces uno puede fracasar y cometer errores, pero todo conduce a algo. La frase “no hay mal que por bien no venga” es totalmente real. Cada fracaso es una oportunidad de mejora o una oportunidad de encontrar una forma mejor de hacer las cosas. De hecho creo que cada vez que uno tropieza es una oportunidad para tomar fuerza y rebotar y así es cómo funciona y funciona en mis compañías.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He formado parte de EO, una organización internacional de emprendedores, que me ha ayudado mucho sobre todo en la formación de mi compañía anterior. Actualmente, no estoy formando parte de ninguna en forma activa pero si me relaciono con muchísimos emprendedores de Silicon Valley por el hecho de estar viviendo ahí y conectarse permanentemente con ellos. De hecho, es un lugar absolutamente abierto y colaborativo, entonces todo el mundo realmente ayuda muchísimo al colega, sea competidor o no, o de otra industria. La mentalidad de colaboración es genial y permite a todos crecer y ayudarse mutuamente.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La idea es crear una compañía que trascienda no solo a mi sino a mi equipo y a la industria en general. Porque realmente lo que queremos hacer es permitir a todo el mundo llegar a tener el trabajo y el ingreso que cada uno quiere y puede, y no a lo que está condicionado. Permitir esa vida borderless que es ideal y absolutamente beneficiosa.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo liderando esta compañía, que si todo sigue según lo planeado, ya debería ser una compañía pública en el mercado de capitales americanos, con alcance global y millones de usuarios. Asimismo, pudiendo ser actores de un cambio generacional en el mundo, permitiendo a todo el mundo obtener una vida sin fronteras.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos son una contención permanente para poder seguir adelante y no bajar los brazos frente a dificultades o trabas en el camino. Y sobre todo, me ayudan a tener un cable a tierra para no estar todo el día pensando en el futuro, en lo que viene y en la tecnología. Las conversaciones con la familia y amigos me permiten conectar con las cosas más cotidianas que son fundamentales en la vida de un emprendedor.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Siempre estoy colaborando con otros emprendedores, dándoles todo el tiempo que puedo para contarles de mi experiencia las cosas que me han resultado favorables y las que no. Es algo que ya lo hacía cuando vivía en Argentina y ahora en Estados Unidos lo hago aún más. Porque todo vuelve y es la forma de hacer que el ecosistema crezca y si el ecosistema crece, uno crece a la par.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Desde el principio mi equipo fue una pieza fundamental en la creación de la compañía porque algo tan sofisticado y ambicioso no se puede conseguir solo. Y haber conseguido un equipo con experiencia en la industria que ya supiera hacer lo que teníamos que hacer otra vez en Utoppia desde cero, fue una acelerador importantísimo y clave para poder lanzar el producto y la compañía al mercado en tan solo un año de vida. Mi equipo core está formado por gente que trabajó conmigo en otras experiencias y gente nueva.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es todos los días tratar de construir el producto más utópico posible y no hacer algo que sea fácil de resolver. Hacer que los desafíos se vivan con entusiasmo y no con angustia o ansiedad. Hacer un producto tan novedoso y disruptivo lleva tiempo y es complejo pero siempre decimos que ir sorteando esas barreras hace que cada día nos separemos un poco más de la competencia y estemos más cerca del objetivo final. Mi sello tiene que ver con esta tesis de vida que contaba antes vinculada a que al mundo le faltan utopías y lo que estamos construyendo es precisamente eso.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Durante mi recorrido, desde mi educación hasta mi trabajo como emprendedor y mi empresa actual, he aprendido que todos podemos lograr ser los número uno en lo que queramos. Nada es inalcanzable. Los proyectos más ambiciosos y las empresas más exitosas fueron construidas por personas como nosotros. No fueron extraterrestres. Son todos iguales a uno. Son personas que se han sabido posicionar en el momento y lugar indicado y rodeado de las personas indicadas. Por eso, si uno hace eso mismo puede llegar a cualquier lado.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚