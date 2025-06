La historia del gringo que busca convertir a Colombia en destino turístico de lujo

Shawn Christopher Hiner Leamon en el eje cafetero. Foto: Cortesía

A Shawn Christopher Hiner Leamon lo conocí tomando café colombiano y hablando de turismo en Colombia. Es estadounidense, pero se siente local. Habla bien español, a una buena velocidad, la suficiente como defender en este idioma un negocio, una inversión, una captación de un cliente que quiere conocer más de nuestro país. Me lo presentó una antigua jefe de prensa de Endeavor, quien conoce a muchos emprendedores que están levantando empresa en medio de tantas dificultades. Así que, además de escucharlo sobre un asunto netamente de inversión en nuevos negocios, nos contó sobre lo que está haciendo para convertir a Colombia en un destino turístico de lujo, sino los pasos concretos que ya ha seguido con su equipo, todo compuesto por colombianos y que pretende, por medio del canal digital, llevar a la mayor cantidad de posibles interesados en conocer nuestro país la mejor oferta posible de hoteles y destinos en tierras cafeteras. Así que, después de escuchar su historia, le enviamos nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contestó:

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años, nací y crecí en Dallas, Texas. Estudié Economía y Filosofía como doble carrera en Dartmouth College y más adelante obtuve mi Maestría en Administración de Empresas (MBA) en IE (Instituto de Empresa) en Madrid, España.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Hace diez años, empecé a trabajar por mi cuenta sin ninguna red de seguridad—sin inversionistas, sin un fondo fiduciario, ni siquiera un plan B. Solo tenía ambición, disciplina y una gran disposición a asumir riesgos, incluso cuando lo único que tenía era una deuda de préstamos estudiantiles y una camilla de oficina como cama. Durante una década, construí una agencia de marketing en Texas desde cero, que terminó empleando a más de 25 personas, incluyendo un equipo increíble en toda Latinoamérica, especialmente en Colombia. Logramos crecer la empresa hasta facturar millones de dólares al año y, en 2024, la vendí.

Pero mi camino—y mi próxima gran idea—apenas comenzaba.

Después de vender mi agencia, me mudé a Bogotá, Colombia, en 2023. Parte fue por razones personales: quería sumergirme en el español, pero también entender el país de donde venía mi equipo, la cultura y las oportunidades que hasta ese momento solo había visto por pantalla. Ya en Colombia, comencé a recorrer el país, desde las verdes zonas cafeteras hasta las costas y las ciudades vibrantes.

Ahí fue cuando me topé con una barrera inesperada: por más hermoso y prometedor que es Colombia, viajar aquí es difícil—realmente difícil. Muchos hoteles ni siquiera tienen página web, las reservas se pierden en el limbo de WhatsApp, y hasta para un viajero experimentado, organizar un viaje sencillo puede sentirse como resolver un rompecabezas. El servicio, incluso en propiedades de alto nivel, era inconsistente. El país más bonito del mundo simplemente no era fácil de disfrutar, especialmente para visitantes internacionales y de alto perfil.

Pero para mí, esto no era solo un reto—era una oportunidad.

Me di cuenta de que Colombia tiene todo lo necesario para convertirse en un destino de lujo de clase mundial: paisajes impresionantes, cultura rica, gente cálida, y miles de millones invertidos en infraestructura y promoción turística. Sin embargo, el sector del turismo de lujo estaba completamente subdesarrollado—nadie estaba ofreciendo experiencias exclusivas, a la medida, y con el nivel de servicio que esperan los viajeros globales. Incluso los principales competidores de Colombia se enfocaban en turismo de bajo y mediano costo. Nadie estaba construyendo una marca de viajes de lujo verdaderamente integrada.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Así que me puse manos a la obra. Pasé meses investigando, hablando con viajeros, entrevistando hoteleros y diseñando soluciones. Escribí un plan de 50 páginas: cómo Colombia podía desbloquear una industria turística de lujo de mil millones de dólares, y cómo nosotros podíamos liderar ese proceso—subiendo los estándares, creando empleos formales, empoderando el talento local y cambiando la percepción global del país.

Así nació Cielo travel, a finales de 2024 y comienzos de 2025, en el corazón de Bogotá.

Nuestra misión es hacer de Colombia un destino de lujo reconocido mundialmente. Empezamos tomando el control de la conversación digital—creando la red social más grande enfocada en turismo colombiano, que hoy ya llega a más de 500,000 seguidores y millones de vistas mensuales. Pero esto es solo la Fase Uno.

¿Qué estamos construyendo?

Una plataforma digital de viajes y marketing de clase mundial: Conectamos a los viajeros con los mejores hoteles, tours y experiencias en Colombia, facilitando el descubrimiento y la reserva de viajes de lujo. Nuestro lado como agencia aprovecha nuestro alcance digital para ayudar a hoteles y operadores de alto nivel a crecer—y a subir los estándares de servicio en el proceso.

Alianzas estratégicas e integración: En los próximos 1–2 años, vamos a formar alianzas con los mejores hoteles, guías y proveedores de transporte de Colombia—curando itinerarios a la medida y construyendo una reputación de confianza y consistencia.

Propietarios de la experiencia: En la siguiente fase, vamos a operar nuestros propios hoteles boutique, tours e incluso una escuela de hospitalidad—garantizando que cada etapa del viaje del huésped cumpla con estándares internacionales reales. Estamos desarrollando tecnología propia para facilitar reservas y gestión de clientes en múltiples monedas, y tenemos un compromiso total con el turismo sostenible e inclusivo que genera empleos reales para colombianos en todos los niveles.

Lo que hace único a Cielo.Travel no es solo el plan de negocios. Es que yo mismo viví esas brechas como viajero, construí el equipo desde cero y entiendo tanto las frustraciones como la enorme oportunidad que representa Colombia. He puesto mi propio capital, y estoy aquí en terreno, trabajando de la mano con mi equipo—en su mayoría colombiano—para elevar el estándar de toda la industria.

Apuntamos alto: 50 millones de dólares en ingresos anuales, más de 200 empleos creados, y reconocimiento global para Colombia—no solo como un lugar de belleza natural, sino como un referente de lujo, sostenibilidad y empoderamiento.

Cielo.Travel no es solo un negocio—es un movimiento para cambiar la forma en que el mundo ve y vive Colombia. Mi idea nació en la intersección entre el empuje emprendedor, el profundo respeto por las raíces de mi equipo y la visión de redefinir lo que significa viajar aquí.

Y esto apenas está comenzando.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Creo firmemente que, aunque la investigación es importante, el verdadero progreso viene de tomar acción—especialmente cuando la oportunidad es tan grande como esta. Desde el primer día, mi enfoque fue simple: no quedarse atascado tratando de perfeccionar cada detalle; en cambio, dar pasos audaces hacia adelante y ajustar sobre la marcha.

Una vez vi la brecha en la industria del turismo de lujo en Colombia, supe lo que había que hacer. Empecé identificando exactamente dónde podía tener el mayor impacto inmediato. Eso significaba construir una base digital sólida—una audiencia de viajeros potente y muy comprometida.

¿El primer paso? Comencé adquiriendo cuentas importantes de Instagram y redes sociales de viajes en Colombia con seguidores grandes y activos. Comprando y asociándome con estas páginas ya establecidas, creé de inmediato la red digital más grande dedicada a promocionar el turismo colombiano—llegando a cientos de miles de viajeros potenciales, tanto dentro del país como internacionalmente.

Pero Cielo.Travel nunca iba a ser un esfuerzo en solitario. Desde el principio, me rodeé de un equipo increíble—todos basados en Colombia, todos profundamente apasionados por su país y su potencial. Soy el único extranjero en el equipo; todos los demás aportan su conocimiento local, creatividad y empuje propio.

Organizamos rápidamente la empresa en tres equipos principales:

Ventas: El motor de cualquier negocio. Nuestro equipo de ventas está completamente enfocado en construir relaciones, generar alianzas y conseguir clientes en hoteles, restaurantes y operadores de turismo. Están abriendo puertas por toda Colombia. Creativo: Este equipo es quien crea el contenido impactante—fotos, videos e historias impresionantes—que alimenta nuestra red social y genera entusiasmo por viajar en Colombia. Su trabajo nos permite controlar la conversación digital e inspirar tanto a turistas como a locales. Técnico: Son nuestros constructores y solucionadores de problemas. El equipo técnico está desarrollando nuevas tecnologías, incluida nuestra plataforma de reservas y herramientas impulsadas por inteligencia artificial que hacen que planear y vivir experiencias de lujo en Colombia sea algo fluido.

Operamos con sentido de urgencia. Todos los días se trata de actuar—lanzar campañas, probar nuevas ideas, cerrar negocios, crecer nuestra audiencia y construir productos reales, no solo planes. No esperamos el “momento perfecto”. Si algo hay que hacerlo, lo hacemos, luego aprendemos y mejoramos.

Por supuesto, la investigación y la estrategia siguen siendo parte del proceso. Pasé meses mapeando la visión a largo plazo—fases de crecimiento, alianzas clave, hojas de ruta de producto—pero la acción siempre va primero. Creemos que la oportunidad del turismo en Colombia es demasiado grande y demasiado importante como para quedarse esperando que alguien más la aproveche.

Cielo.Travel es real porque lo hicimos realidad: armando un equipo local de clase mundial, aprovechando el poder de los medios digitales, aliándonos con los mejores de Colombia y moviéndonos rápido. Estamos construyendo, iterando y creciendo todos los días—siempre con la meta de llevar a Colombia al lugar que le corresponde como destino de lujo global.

Así fue como le di vida a Cielo.Travel. No sobrepensando, sino actuando—una y otra vez.

4.¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cielo.Travel nació a la antigua—con inversión propia y años de trabajo duro, no con fondos externos. Durante más de una década, he dirigido una firma de inversiones y una agencia de marketing en Estados Unidos. Ambos negocios exigieron largas jornadas, mucha tenacidad y un enfoque incansable en el crecimiento. En el camino, tuvimos varias salidas exitosas de inversión, vendiendo partes de empresas y liberando el capital necesario para la siguiente etapa.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando vendí mi agencia de marketing en 2024. Esa venta me dio la liquidez que necesitaba para financiar Cielo.Travel por completo, con recursos propios. Hasta el día de hoy, cada peso invertido en construir la empresa—desde adquirir activos digitales y contratar un equipo local, hasta desarrollar tecnología y lanzar campañas de marketing—ha salido directamente de mis ahorros personales.

Esto es coherente con la forma en que he construido cada negocio desde que empecé como emprendedor en 2013. Nunca he levantado un solo peso de dinero externo. Creo profundamente en hacer crecer una empresa de manera orgánica—cliente a cliente, recomendación tras recomendación. Este enfoque te obliga a entregar verdadero valor, crear relaciones sólidas y construir un negocio sostenible y resistente.

Así que, para responder la pregunta: Cielo.Travel está financiado al 100% con recursos propios. Cada peso invertido viene de mis ahorros, fruto de años de trabajo y salidas exitosas—no de inversionistas, no de bancos, no de capital de riesgo. Así fue como lo pagué y así fue como lo construí: con paciencia, disciplina y un compromiso absoluto con hacer realidad esta visión.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Cielo.Travel, estamos decididos a cambiar la forma en que el mundo ve a Colombia—y la manera en que se vive y se entrega el turismo en todo el país.

Durante décadas, Colombia ha sido vista a través de una lente muy limitada. Los titulares negativos, percepciones desactualizadas y viejos estereotipos han opacado la verdadera realidad de este país increíble: su cultura rica, paisajes impresionantes, gastronomía de talla mundial y algunas de las personas más cálidas y acogedoras que uno puede conocer. A pesar de toda su belleza y potencial, el turismo en Colombia rara vez se ha tratado como una verdadera profesión a nivel nacional. En muchos países, la hospitalidad es un arte y una carrera respetada. Aquí, a menudo se ha subvalorado, está poco desarrollada o simplemente se pasa por alto.

Eso es lo que queremos cambiar.

Nuestra misión con Cielo.Travel es doble:

Redefinir la reputación global de Colombia. Estamos usando nuestra gran red digital, marketing de clase mundial y altos estándares para mostrarle al mundo la verdadera Colombia: un país de lujo, cultura, aventura y una belleza inigualable. Vamos más allá de los eslóganes gubernamentales y campañas de turismo—estamos transformando la narrativa global a través de la historia de cada viajero, cada alianza y cada experiencia que entregamos. Elevar la profesionalización del turismo en Colombia. Estamos formando, empoderando y aliándonos con colombianos en todos los niveles—guías, hoteleros, chefs, artistas—para que tengan las herramientas, el conocimiento y la confianza para ofrecer un servicio de clase mundial. Nuestro objetivo no es solo atraer visitantes, sino construir una industria turística sostenible, respetada y que sea motor de empleos dignos y bien remunerados para la próxima generación.

En el fondo, Cielo.Travel es sobre conexión. Queremos que los visitantes descubran la Colombia real, y que los colombianos sean embajadores orgullosos de su país. Al subir los estándares, invertir en talento local y ofrecer experiencias extraordinarias, no solo estamos cambiando percepciones—estamos cambiando vidas.

Lo que estamos construyendo no es solo una empresa de viajes. Es un movimiento para que Colombia ocupe su lugar como destino de lujo líder, y para darle al mundo una razón para ver, vivir y creer en Colombia como nunca antes.

6.¿Soy feliz?

Para mí, la felicidad no es simplemente un “sí” o un “no”. Si soy sincero, no me describiría como una persona particularmente “feliz”, al menos no en el sentido convencional. Tampoco soy infeliz. Mi vida siempre ha girado en torno al reto, al esfuerzo constante, a resolver problemas. Lo que me mueve es el propósito, la resiliencia y la capacidad de seguir adelante, sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas.

Soy naturalmente introvertido, muy analítico, y quizás me siento más cómodo enfrentando la incomodidad que buscando la felicidad tradicional. Durante los últimos diez años, construí mi vida—y mis negocios—sin ninguna red de seguridad. Sin fondo fiduciario, sin inversionistas, sin un plan de respaldo. Solo disciplina, perseverancia y la disposición de aguantar el dolor y seguir adelante. Hay una satisfacción que viene de eso, aunque no sea lo mismo que la alegría.

He aprendido que la plenitud viene de crear algo significativo, de generar oportunidades para otros y de exigirme a mí mismo a asumir retos cada vez más grandes. Hoy tengo una sensación de libertad y logro que hace diez años no me habría imaginado. He viajado por el mundo, he trabajado desde cualquier parte, y he formado un equipo al que respeto. Puedo ver el impacto tangible de mi trabajo, no solo para mí, sino también para mis empleados, mis socios y, ahora, para el futuro turístico de todo un país.

Entonces, ¿soy “feliz”? Tal vez no en el sentido en que la mayoría lo entiende. Pero estoy conforme con mis decisiones, orgulloso de lo que he construido y profundamente motivado por lo que viene. Para mí, eso tiene mucho más significado que perseguir la felicidad solo por buscarla.

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Esa es una pregunta difícil, y no la tomo a la ligera—especialmente considerando mi historia. Nunca he construido un negocio con la única intención de venderlo. Para mí, crear una empresa es construir algo que perdure. Quiero que mis proyectos sigan existiendo dentro de 20, 30, incluso 50 años. Siempre he tenido ese enfoque.

Es un poco irónico, porque recientemente sí vendí una empresa—mi agencia de marketing—por una suma importante, y me siento orgulloso de eso. Pero, incluso en ese caso, vender no era el plan. En realidad, me estaba preparando para dejar la empresa en manos de un nuevo equipo de liderazgo, para que siguiera funcionando a largo plazo. La venta se dio porque apareció una oferta inesperada y, después de pensarlo mucho, la acepté.

Con Cielo.Travel, mi mentalidad no ha cambiado. Mi objetivo no es construir esto para venderlo rápido. Pienso en los próximos 10 a 15 años—en transformar el panorama del turismo en Colombia y construir una empresa que realmente genere un impacto positivo en el país. La oportunidad aquí es enorme, y de verdad apenas estamos comenzando.

Por supuesto, nunca diría “nunca”—la vida es impredecible y las circunstancias pueden cambiar. Pero, en este momento, vender ni siquiera está en mi mente. Estoy enfocado en construir algo duradero, impactante y significativo—para mí, para mi equipo y para Colombia. La verdadera recompensa para mí no está en la venta, sino en ver cómo la visión se vuelve realidad, año tras año

8.¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Empezar este camino no fue nada difícil para mí. Si le preguntas a cualquier persona que me conozca, te dirá lo mismo: no le tengo miedo a lo desconocido ni a enfrentar nuevos retos. Lanzar algo nuevo, especialmente cuando la oportunidad es tan grande como esta, simplemente se siente como el siguiente paso—es “uno más en el radar”, como suelo decir.

Para mí, empezar nunca es la parte difícil. Lo verdaderamente retador viene después: el trabajo del día a día, los altibajos inevitables y los problemas inesperados que enfrenta cualquier emprendedor. Ahí es donde realmente comienza el trabajo, y he aprendido a abrazarlo. Sé que habrá días excelentes y días terribles, logros y tropiezos, pero eso es simplemente parte del camino emprendedor.

¿Fue difícil empezar? Para nada. Estoy acostumbrado a lanzarme, resolver sobre la marcha y enfrentar lo que venga. El reto no es algo que me asuste—es lo que me motiva.

9.¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si ya hubiera cumplido todos mis sueños a los 38 años, sinceramente creo que me sentiría decepcionado. Porque entonces la siguiente pregunta sería: “¿Y ahora qué?” Para mí, el viaje lo es todo—no hay una meta final, ni un momento en el que diga “ya está” y deje de avanzar.

Recuerdo el día que vendí mi empresa—uno de los hitos más grandes de mi vida. Nadie realmente lo supo, salvo mi amigo más cercano. Ese día, gané en unas horas más dinero del que la mayoría de la gente gana en años. Me sentí orgulloso—muy orgulloso. Pero incluso en ese momento, mi primer pensamiento fue: “¿Cómo puedo hacer esto otra vez? ¿Cómo lo hago aún mejor? ¿Hasta dónde puedo llegar?”

Nunca se trató del dinero o del reconocimiento. Se trataba de crecer, de demostrarme a mí mismo lo que es posible. El sueño es el camino mismo—el acto de construir, crecer y superar mis propios límites, no alcanzar una meta fija y darlo por terminado.

¿Me falta algo? La verdad, no. Solo quiero seguir mejorando, seguir retándome y ver hasta dónde puedo llegar. No hay línea de meta, ni un solo momento de “logré todo”. Esto es un viaje de toda la vida, y la búsqueda—el reto—es el verdadero sueño. Y así es como me gusta vivirlo.

10.¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Cielo.Travel es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande para mí—tanto en términos de mis propias ambiciones como de mi visión sobre Colombia, especialmente siendo extranjero.

Cuando llegué por primera vez a Colombia, pensé que solo estaría aquí uno o dos años—el tiempo suficiente para aprender algo de español y vivir una experiencia diferente. Pero la realidad es que las oportunidades en este país no se parecen a nada que haya visto en otro lugar. Ahora, no tengo planes de irme en los próximos 10 o 15 años.

Cielo.Travel tiene un futuro brillante, pero eso es solo el comienzo. Colombia, como país, está llena de potencial. Las posibilidades aquí son increíbles, y cada día pienso en grande—no solo en turismo, sino en todas las formas en que este país puede crecer, desarrollarse y abrirse al mundo.

Es cierto: hacer negocios en Colombia puede ser todo un reto. Hay obstáculos, complejidades y riesgos que no existen en otros mercados. Pero quiero mostrarles a otros extranjeros e inversionistas que no solo es posible tener éxito aquí—realmente vale la pena. Las oportunidades son tan grandes, tan atractivas y tan únicas, que superan por mucho los desafíos. En muchos sentidos, son más grandes que en casi cualquier otro lugar.

¿Y ahora qué sigue? Seguir construyendo Cielo.Travel, por supuesto—pero también aprovechar mi experiencia para abrir el camino a más inversión, innovación y atención global para Colombia. La historia aquí apenas está comenzando, y pienso ser parte de ella por muchos años más.

11.¿Mi emprendimiento es escalable?

Cielo.Travel no solo es escalable—está diseñado desde cero para convertirse en una de las empresas de turismo más grandes de Colombia y, eventualmente, en un modelo de turismo de lujo para mercados emergentes en todo el mundo. Realmente, hoy estamos en menos del uno por ciento de lo que Cielo.Travel puede llegar a ser.

Desde el primer día, la escalabilidad ha sido el corazón de nuestra visión y modelo de negocio. Estamos construyendo una plataforma digital desde el inicio, que aprovecha las redes sociales, la tecnología y alianzas estratégicas para llegar y atender a viajeros en toda Colombia—y más allá. Nuestro éxito inicial en Bogotá es solo la punta del iceberg: con la infraestructura y el equipo adecuados, Cielo.Travel puede expandirse rápidamente a otras ciudades y regiones, cada una con su propio potencial turístico.

La oportunidad en Colombia es enorme. El país está lleno de destinos por descubrir, experiencias de lujo esperando ser desarrolladas y talento local listo para ofrecer un servicio de clase mundial. Estamos hablando de un mercado que puede generar decenas de millones de dólares en ingresos anuales solo en Bogotá—y eso antes de expandirnos a lugares como Cartagena, Medellín, el Eje Cafetero y las espectaculares costas y selvas de Colombia.

Nuestro plan es de varias fases y profundamente escalable:

Dominio digital: Al construir y adquirir la red de medios enfocada en viajes más poderosa de Colombia, controlamos la narrativa y generamos demanda en todo el país, haciendo que nuestro crecimiento sea rápido y eficiente en costos.

Soluciones impulsadas por tecnología: Nuestra plataforma tecnológica nos permitirá escalar fácilmente las reservas, el servicio al cliente y las alianzas a medida que crecemos en nuevos mercados y segmentos.

Alianzas y crecimiento sin activos físicos: Al forjar alianzas sólidas con hoteles, operadores turísticos y proveedores de transporte locales, podemos expandir nuestra oferta sin estar limitados por la propiedad de activos físicos.

Integración a largo plazo: En los próximos años, seleccionaremos y operaremos nuestras propias propiedades y experiencias, aumentando aún más nuestro impacto y potencial de ingresos.

Y no nos vamos a quedar ahí. El modelo que estamos construyendo en Colombia se puede replicar en otros países de Latinoamérica y en mercados emergentes con un potencial turístico igual de alto.

¿Es escalable Cielo.Travel? Sin ninguna duda. La visión es grande, la oportunidad es enorme, y apenas estamos empezando a explorar el potencial. El futuro de Cielo.Travel no solo es brillante—es expansivo.

12.Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Cielo.Travel es una visión grande una que requiere recursos significativos para realmente alcanzar su potencial. Ya he invertido cientos de miles de dólares de mi propio dinero, y el negocio va encaminado a generar ingresos importantes en el corto plazo. Pero para lograr todo lo que nos hemos propuesto—transformar el turismo, crear empleo formal y redefinir cómo el mundo ve a Colombia—vamos a necesitar más capital del que una sola persona puede aportar.

Definitivamente, estaría dispuesto a aceptar inversión externa y estoy abierto a compartir la propiedad—con una condición importante: el inversionista adecuado tiene que creer en la misión y estar comprometido con apoyar los objetivos a largo plazo de Cielo.Travel. Esto no es un esfuerzo individual; es un trabajo en equipo, y el éxito requiere una coalición de personas que compartan la visión sobre el futuro de Colombia.

No estoy buscando inversionistas pasivos que solo quieran una ganancia rápida. Quiero socios: personas dispuestas a arremangarse y ayudarnos a generar un impacto real. Cambiar percepciones, crear empleos y construir algo sostenible y significativo requiere más que dinero, requiere fe, compromiso y valores compartidos.

Este proyecto es más grande que yo mismo. Nuestra meta es convertirnos en uno de los mayores generadores de empleo formal en Colombia, profesionalizando una industria que ha sido informal durante demasiado tiempo. Ese tipo de cambio requiere escala y para llegar a esa escala, se necesita inversión.

Así que sí, estoy abierto a sumar los socios correctos, incluso si eso significa ceder parte de la empresa. Cielo.Travel es un movimiento, y mientras más personas compartan su éxito y su misión, mayor será el impacto que podemos tener.

13.¿Qué no volvería a hacer?

Después de más de una década manejando mis propios negocios, he cometido más errores de los que puedo contar. De hecho, tengo un cuaderno solo para anotar mis errores—porque cada semana cometo nuevos. Mirando atrás, veo que cada error fue una lección que me hizo mejor, pero hay un patrón que definitivamente no repetiría si pudiera empezar de nuevo.

Durante años, como muchos emprendedores, caí en la trampa de intentar hacerlo todo yo mismo. Cuando uno empieza con recursos limitados, es natural ponerse todos los sombreros—ventas, servicio al cliente, soporte, gestión, hasta inventario. Pero la verdad es que tratar de ser un ejército de una sola persona te deja agotado, sin dormir y nunca realmente enfocado en lo que más importa. Es fácil pensar que esa es la única forma, especialmente al principio, pero a largo plazo eso en realidad frena el crecimiento del negocio.

También he cometido el error de pensar que tenía que ser el experto en todo, especialmente en ventas o en la entrega del producto principal. Pero el verdadero crecimiento solo ocurre cuando empiezas a construir un equipo, a confiar en otros y a enfocar tu energía en el liderazgo. Hay que pasar de ser el fundador que hace todo a ser un formador de equipos y un coach.

Si pudiera volver atrás, me enfocaría mucho antes en construir un equipo fuerte y empoderarlos para que asuman responsabilidades, en vez de cargar todo el peso del negocio sobre mis hombros. Delegaría más pronto, invertiría más en la gente y evitaría la tentación de microgestionar cada detalle. Los mejores negocios—y los mejores resultados—nacen de la colaboración y la fuerza colectiva, no de hazañas solitarias.

No cambiaría las lecciones que he aprendido, pero ahora lo tengo claro: no se puede construir algo realmente grande estando solo. Si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Eso es en lo que estoy enfocado ahora con Cielo.Travel—asegurándome de que sea un esfuerzo de equipo desde el principio.

14.¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No puedo señalar a una sola persona que me haya inspirado ni a una figura conocida cuyo camino quiera seguir paso a paso. Mi recorrido ha estado más marcado por las circunstancias, los retos y las personas con las que he trabajado que por un “héroe” específico.

Lo que realmente me ha inspirado son las historias de personas que construyen desde cero—los que empiezan sin red de seguridad y encuentran la manera de crear valor, no porque alguien se los diga, sino porque lo eligen. Me mueve la tenacidad y la resiliencia que he visto en otros, ya sean emprendedores que siguen adelante a pesar de los tropiezos, compañeros de equipo que superan obstáculos, o colombianos que encuentran oportunidades a pesar de las dificultades. Ese tipo de personas son las que me motivan a seguir empujando.

También me inspiro en mi propio camino—los errores, los riesgos y la búsqueda constante de avanzar. No persigo el camino de un fundador multimillonario ni de una celebridad empresarial. Quiero construir algo que perdure, que sirva a otros y que genere oportunidades reales, especialmente en lugares donde la gente tiene hambre de demostrar su potencial y el de su país al mundo.

Si tuviera que seguir el ejemplo de alguien, sería el de los constructores: personas que se preocupan más por el legado que dejan que por los titulares, más por el impacto que por los premios. Personas que sienten orgullo en empoderar equipos, crear empleo y ayudar a otros a lograr más de lo que creían posible. Ese es el ejemplo que quiero seguir y, ojalá, también dejar para otros.

15.¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Esa pregunta en realidad me da risa. Para mí, el fracaso no es un evento raro—es un compañero constante. He fallado tantas veces, de tantas formas—en lo personal, en lo profesional, incluso en deportes de resistencia—que ya ni me afecta. Para mí, fracasar simplemente significa: “Ese intento no funcionó. ¿Qué puedo mejorar para la próxima?” Fracaso casi todos los días, todas las semanas, a veces durante años intentando que algo salga bien. Pero al final, solo necesitas tener éxito una vez para que todo valga la pena.

¿He pensado en rendirme alguna vez? Claro que sí. Hay días en los que me he cuestionado todo: por qué sigo insistiendo, por qué sigo tomando riesgos, por qué elijo el camino difícil. Desde 2013 he trabajado casi todos los días, a veces los siete días de la semana, con casi nada de descanso. Ha habido días realmente duros—días en que un cliente te despide, cuando pierdes plata, cuando un miembro clave del equipo renuncia, cuando todo se desmorona de la nada. Es agotador, y a veces hasta desmoraliza.

Pero así es la vida. Así son los negocios. Esa es la realidad de construir algo sin red de seguridad. Mi meta nunca ha sido evitar el fracaso, sino volverme inmune a él—no dejar que me defina o me frene. Sucede tan seguido que ya casi ni lo registro. ¿Fracaso? Bueno, me levanto, lo arreglo y sigo adelante. El secreto es: simplemente no te detienes.

Así que sí, he fallado más veces de las que puedo contar. Y sí, he tenido momentos de duda. Pero nunca dejo que esos momentos me impidan seguir avanzando. Eso es lo que realmente le da sentido al camino.

16.¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ninguna organización formal de emprendimiento ni de grupos mastermind, pero sí cuento con una red de apoyo muy importante: mi familia y, sobre todo, mis amigos, muchos de los cuales también son emprendedores. Nos apoyamos mutuamente, compartimos consejos y nos desahogamos sobre los mismos retos y dificultades que trae construir empresas desde cero. Tener personas en mi vida que entienden el esfuerzo y la lucha hace toda la diferencia, aunque no sea una comunidad “oficial”. Para mí, eso es suficiente.

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estoy construyendo no se trata solo de mí—se trata de mostrar lo que es posible para otros, especialmente para quienes quizás no tienen muchos referentes a quienes admirar.

Desde que tenía 19 años, he llevado un cuaderno de grandes metas—muchas de ellas enfocadas en inspirar y abrir puertas para la próxima generación. Desde el principio supe que me tomaría años, incluso décadas, pero siempre he tenido la ambición de mostrarles a los jóvenes, especialmente a quienes se parecen a mí o vienen de entornos como el mío, que hay mucho más en la vida de lo que uno espera o ve a simple vista.

Creciendo como una persona negra en Texas, rara vez veía ejemplos de empresarios, emprendedores o profesionales negros fuera del deporte o el entretenimiento. Esa visión limitada realmente puede afectar lo que crees posible para ti. Ahora, mi misión es romper ese molde.

Y no lo digo solo por decir. Soy prueba viva de que no existe un solo camino en la vida. Soy un chico de Texas que se mudó a Colombia sin hablar mucho español. Un año y medio después, soy dueño de la red social más grande de turismo en Colombia, he construido una empresa desde cero y lidero un equipo de diez personas talentosas—todo en un país donde empecé como forastero.

Si yo pude hacer eso, cualquier persona dispuesta a trabajar duro, asumir riesgos y seguir adelante puede lograr algo igual de grande. No tienes que seguir el libreto de alguien más—puedes crear tu propia historia, sin importar dónde empieces.

Ese es el legado que quiero dejar: no solo construir una empresa, sino mostrarle a la próxima generación—donde sea que estén—que sus sueños no están limitados por sus circunstancias, idioma o geografía. Hay muchos caminos al éxito, y es posible abrirse uno propio, aunque nadie a tu alrededor lo haya hecho antes.

18.¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Dentro de diez años, me veo como un verdadero puente entre culturas, un líder que no solo habla español con fluidez, sino que domina el lenguaje de los negocios, la comunidad y las oportunidades en Colombia. Seguiré radicado aquí, más arraigado que nunca, y aún más comprometido con formar equipos, guiar líderes y abrir puertas para la próxima generación—tanto en Colombia como donde sea que pueda dejar una huella.

Pero lo que realmente me emociona es la visión de Cielo.Travel para la próxima década. En diez años, Cielo.Travel será el líder indiscutible en turismo de lujo y experiencias en Colombia—una marca sinónimo de excelencia, integridad y hospitalidad de clase mundial. Seremos mucho más que una agencia de viajes, seremos un ecosistema potente que habrá redefinido lo que significa visitar, conocer e invertir en Colombia.

Así veo a Cielo.Travel en 2035:

Un impacto nacional—y global: Nos habremos expandido mucho más allá de Bogotá, con operaciones en todas las regiones clave de Colombia, mostrando al mundo la diversidad de destinos de lujo, maravillas naturales y joyas ocultas del país a viajeros de todas partes.

El estándar de oro en hospitalidad: Seremos propietarios y operadores de hoteles boutique y experiencias de viaje curadas, marcando nuevos referentes de calidad, sostenibilidad y servicio—no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica.

Un legado de empoderamiento: Nuestra empresa habrá generado cientos de empleos formales y bien remunerados para colombianos, especialmente en comunidades que históricamente han sido olvidadas. Nuestros líderes, gerentes y guías serán talento local—muchos de los cuales iniciaron su carrera con nosotros.

Una escuela de turismo y liderazgo: Habramos lanzado una academia de hospitalidad y turismo de primer nivel, aliándonos con instituciones de talla mundial para formar a los futuros líderes y profesionales—no solo para Cielo.Travel, sino para toda la región.

Una reputación como movimiento: Cielo.Travel será reconocida no solo como una empresa exitosa, sino como un movimiento que ayudó a cambiar la forma en que el mundo ve a Colombia—derribando estereotipos antiguos y mostrando el verdadero potencial del país.

¿Y yo? Me veo aún más realizado—no porque “lo logré”, sino porque seguiré construyendo, creciendo y ayudando a otros a escribir sus propias historias de posibilidad. Estaré mentorando a nuevos emprendedores, invirtiendo en la próxima ola de innovadores colombianos y demostrando cada día que no hay que nacer en las circunstancias “correctas” ni seguir el camino esperado para lograr algo extraordinario.

La historia de Cielo.Travel apenas comienza. Dentro de diez años, quiero que la gente vea nuestro recorrido y diga: “Si ellos pudieron hacerlo allá, nosotros también podemos.” Esa es la visión. Ese es el legado que quiero dejar.

19.¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos han jugado un papel fundamental en mi vida y en mi camino como emprendedor. Aunque no siempre están involucrados directamente en mis proyectos, han sido mi mayor red de apoyo, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. Ellos son las personas con las que puedo ser completamente honesto, los que me animan cuando todo va bien, pero también los que me dan perspectiva y ánimo cuando las cosas se ponen duras.

Muchos de mis amigos también son emprendedores, así que compartimos consejos, ideas y nos apoyamos mutuamente cuando enfrentamos retos o fracasos. Esa conexión hace toda la diferencia, porque hay momentos en que solo alguien que ha pasado por lo mismo puede realmente entender cómo te sientes.

En resumen, mi familia y mis amigos han sido mi soporte emocional, mis confidentes y, muchas veces, mi inspiración para seguir adelante. No estaría donde estoy hoy sin ellos.

20.Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto. Si alguien realmente está comprometido, dispuesto a trabajar duro y preparado para afrontar los retos y el esfuerzo que implica construir algo desde cero, siempre sacaré el tiempo para ayudar. Sé lo que es no tener un mapa, ni una red de seguridad, y tener que aprender todo a las malas. Si mi experiencia o mis consejos pueden ayudar a alguien a evitar un error, a tomar un riesgo más inteligente, o simplemente a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, estoy feliz de compartirlo.

No me interesa tomarle la mano a nadie, pero si alguien de verdad es serio con sus metas, haré lo que pueda para apoyarlo, porque todos merecen una oportunidad, y nadie llega lejos solo.

21.¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Hay una gran frase de Marc Randolph, cofundador y primer CEO de Netflix: “Al final del día, un CEO solo tiene tres responsabilidades: marcar el rumbo de la empresa, no quedarse sin dinero y construir un gran equipo. Y la última es la más importante.” Eso realmente resume mi filosofía. No importa cuán fuerte sea tu visión, o cuán buena sea tu estrategia, es el equipo el que hace que todo cobre vida. Cielo.Travel simplemente no existiría sin el grupo increíble de personas con las que he tenido la suerte de trabajar.

Mi equipo está compuesto casi en su totalidad por colombianos talentosos—marketeros, creativos, tecnólogos, vendedores—cada uno aporta su experiencia, empuje y visión local única. Yo soy el único extranjero. Todos los demás viven y respiran Colombia, y esa perspectiva local ha sido invaluable. Ellos son la razón por la que hemos podido avanzar tan rápido y construir algo real en tan poco tiempo.

Yo puedo definir la visión, pero es mi equipo quien la convierte en realidad, día tras día. Se adueñan de los proyectos, resuelven problemas, innovan y se preocupan por la misión tanto como yo. Construir un gran equipo es lo más importante que hago como CEO, y no podría estar más orgulloso de quiénes somos y de lo que estamos logrando juntos.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la resiliencia y la disposición a apostar por mí mismo, incluso cuando las probabilidades no están a mi favor. No empecé con una red de seguridad, sin inversionistas, sin ventajas especiales, solo una determinación incansable de seguir adelante, sin importar qué tan difícil se pusieran las cosas. No me da miedo empezar desde cero, mudarme a un nuevo país o asumir retos que muchos preferirían evitar. Llevo un cuaderno donde anoto mis errores y veo cada fracaso como una lección, no como una derrota.

Lo que realmente me diferencia es que no solo sueño en grande—todos los días tomo acción para hacer realidad esos sueños. Me siento cómodo en la incomodidad y prospero en situaciones donde otros tal vez se rinden. No sigo el camino tradicional ni espero a que alguien me dé permiso, creo mis propias oportunidades y me enfoco en construir algo que perdure y que también impulse a otros en el camino. Y, sobre todo, trato de liderar con el ejemplo mostrarles a otros, especialmente a quienes no ven muchos referentes que se parezcan a ellos, que sí se puede crear tu propia historia, sin importar desde dónde empieces.

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

Solo sigue adelante.

