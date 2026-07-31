La historia del jefe de Google al que le eliminaron el cargo, pero "la rompió" con IA

Imagine que usted lleva más de 15 años en una de las empresas de tecnología más exitosas del mundo, es el jefe, pero la compañía decide hacer una reestructuración global y eliminan su cargo. Le proponen moverse a otra posición o cambiar de país, pero ninguna de las dos era una alternativa a los 45 años y con hijos abordo. ¿Usted qué haría? Sin trabajo, con la presión encima por la educación de los niños, tres idiomas y más de 20 años de experiencia, vio cómo le cerraban las puertas en la búsqueda de empleo, entonces encontró un camino en la Inteligencia Artificial. Así nació “IA con canas” y Giovanni Stella es su protagonista. En esta entrevista detalla cómo la vida va cambiando tan rápido que a veces no logramos identificar el camino, pero, si existe criterio y experiencia, la tecnología puede ser la salvación. Bienvenidos.