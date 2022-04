La historia del ‘outlet’ digital de vivienda que vende propiedades cada 2.8 días

Alejandro Franco Restrepo es uno de los fundadores de Home Capital. Foto: Cortesía Endeavor

¿Qué es lo que hacen ustedes?: “Facilitamos la compra, venta e inversión en casas y apartamentos libres de riesgo, a la vez que enlazamos a las familias con el sistema financiero, generándoles ahorros en dinero, tiempo y problemas en la transacción más importante de sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? Generamos soluciones financieras brindando tranquilidad y seguridad a los propietarios de casas o apartamentos que necesitan vender en efectivo, rápido y seguro. Compramos de contado en máximo 21 días. Remodelamos y entregamos las propiedades libres de riesgo para venderlas como nuevas. En promedio, compramos una propiedad cada 1.7 días y vendemos cada 2.8 días”, responde Alejandro Franco Restrepo, de Home Capital, la empresa que ellos mismos, sus fundadores, le llamana “outlet de vivienda”. ¿Cuál es la historia? Aquí la cuenta en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 46 años, soy Ingeniero Administrador de la Universidad EIA (Medellín, Colombia). Desarrollé una especialización en Sistemas de Información de la Universidad Eafit de Medellín y una Maestría en Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Manchester (Manchester, UK). Becario Colfuturo. Además he finalizado cursos ejecutivos en Universidad de Texas at Austin, Singularity University e Inalde. Soy conferencista internacional y profesor en universidades como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Eafit, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. También me he desempeñado como evaluador y mentor de la red internacional Endeavor, quienes potencian startups exponenciales en todo el mundo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Home Capital Outlet de Vivienda es un sueño compartido y colaborativo. Desde que dirigí Ruta N, me convencí de que la innovación sí es el motor de la transformación de realidades, sociedades y del futuro. Por eso, ahora, le aposté desde un emprendimiento a encontrar una oportunidad de disrupción para facilitarle a las personas el acceso a una vivienda y generarles oportunidades de cumplir nuevos sueños. Según el Dane, el déficit habitacional en el país afecta al 36,5 por ciento de los colombianos, eso quiere decir que 18,2 millones de personas no tienen techo propio o su inmueble no ofrece las condiciones necesarias para disfrutar de una buena calidad de vida. Inicialmente uno de los socios, Andrés Londoño, integrante de la Junta Directiva de la Lonja Medellín, importó y acondicionó el modelo norteamericano We Buy Ungly Houses a la realidad colombiana. En 2015 iniciaron seis franquicias con 6 socios diferentes. Compramos casas en apuros y vendemos casas con descuento en Medellín y Bogotá. Sin embargo, como el sueño era común nos unimos:

Andrés Londoño, con más de 20 años de experiencia en multinacionales como Coca-Cola y Pfizer (CFO Latam, General Manager Región Andina), VP de la Junta Directiva de La Lonja, MBA Inalde, especialización Universidad de Harvard.

Felipe Echavarría, quien cuenta con más de 8 años de experiencia como emprendedor en los sectores: inmobiliario y Proptech.

Juan David Orozco, tiene más de 18 años de experiencia desarrollando software y 11 gestionando empresas tecnológicas como PSL, Grameen Foundation y Grupo Cadena, 7 años en emprendimientos de base tecnológica y Proptech.

Tomás Gómez tiene más de 4 años de experiencia en emprendimientos en industria gastronómica, retail y proptech.

Y Stefano Puccini, quien cuenta con 6 años de experiencia en la industria automotriz, el sector medioambiental y Proptech, con un MBA en la Universidad de Miami.

Nosotros creamos, con nuestra experiencia profesional, personal e ideales, esta startup con el fin de transformar la vida de las personas desde la tecnología, y por eso esta es nuestra consigna: “Somos un outlet digital de vivienda con los mejores precios en Colombia”. Facilitamos la compra, venta e inversión en casas y apartamentos libres de riesgo, a la vez que enlazamos a las familias con el sistema financiero, generándoles ahorros en dinero, tiempo y problemas en la transacción más importante de sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? Generamos soluciones financieras brindando tranquilidad y seguridad a los propietarios de casas o apartamentos que necesitan vender en efectivo, rápido y seguro. Compramos de contado en máximo 21 días. Remodelamos y entregamos las propiedades libres de riesgo para venderlas como nuevas. En promedio, compramos una propiedad cada 1.7 días y vendemos cada 2.8 días.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Con nuestra fórmula propia. En nuestro propósito está: “Queremos aumentar el acceso a la vivienda de las familias para generar progreso social y empoderar una clase media propietaria”. Para esto necesitábamos desarrollar un mapa de ruta de prioridades de acuerdo a la meta propuesta, ser ágiles en la toma de decisiones y eficientes en el gasto. Hemos avanzado en fortalecer nuestro equipo de talento humano, pasamos de 20 personas en 2021 y ahora somos 70.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Entre los socios aportamos nuestro propio capital y una vez avanzamos en la generación de transacciones se vincularon amigos y familiares que creyeron en el potencial del modelo de negocio, lo cual se reflejó en el 2021 cuando realizamos más de 400 transacciones por cerca de 10 millones de dólares. Cada día continuamos fortaleciendo nuestra capacidad de fondeo, para que en el corto plazo más personas e instituciones se unan a este sueño llamado Home Capital.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando con mis socios y cada uno de los colaboradores quienes nos eligieron, que con este emprendimiento podemos transformar la mentalidad de las familias de clase media colombiana, para que pasen de arrendatarias a propietarias. Estamos cumpliendo el sueño de cada una de las personas que han buscado con Home Capital su futuro hogar o han encontrado una respuesta de liquidez con nosotros para nuevos proyectos. Estamos venciendo los miedos típicos del sector inmobiliario, estamos combatiendo la incertidumbre de los precios y estamos revolucionando el sector financiero al democratizar la posibilidad de invertir.

6. ¿Soy feliz?

La felicidad es de momentos y lo que yo siento en este momento es plenitud. Siento que al despertarme cada mañana tengo un propósito superior de vida, que mi conocimiento, experiencia, tiempo y capacidad están enfocados en generar bienestar para otros a través de la vivienda. Me siento orgulloso de contarle a mis hijas que cada día en Home Capital trabajamos para vencer los paradigmas y evolucionar los sueños para convertirlos en realidades.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy estamos enfocados en crecer, en nuestra misión, en garantizar que más familias accedan a la vivienda.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Nosotros en la empresa decimos de manera coloquial: estamos destinados al éxito. En la parte personal me hice mil preguntas antes de apostarle a este proyecto, pero fue imposible no enamorarme de esta idea desde el inicio y por eso acepté convertirme en emprendedor. En Home Capital hemos crecido de manera exponencial y sostenible, sin perder nuestro foco, nuestra red de apoyo como familiares y amigos creyeron desde el día 1 en nosotros. Sin embargo, cada día en la medida en que nos ponemos nuevas metas, aparecen más desafíos por superar. No ha sido fácil pasar de un modelo de franquicias a una sola empresa, construir la cultura startup al interior y transmitirla hacia el exterior. Otro de los retos es fortalecer la inversión y reinversión y establecer un plan a largo plazo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos cumpliendo las metas, sueños que nos propusimos hace un año: tener un equipo robusto en tecnología, apertura de mercados en dos ciudades principales donde más personas pasen de arrendatarias a propietarias, encadenarnos en el sistema financiero y democratizar la inversión. Nos hace falta cumplir muchos sueños, entre ellos tener cobertura en otras dos ciudades más colombianas y llegar a dos países en Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuamos con nuestro plan de expansión y crecimiento sostenible, le apostaremos a la implementación de la Experiencia Home Capital para compradores, vendedores e inversionistas. Desarrollaremos capacidades fintech, con el fin de seguir trabajando por nuestra misión: facilitar el acceso a la vivienda.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Nuestro emprendimiento es altamente escalable. Esperamos crecer 5X en el 2022 de manera progresiva y sostenible, sin perder calidad en sus servicios y optimizando la capacidad instalada.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Como socios estamos claros en la razón por la que nació Home Capital, para que el propósito fuera superior y nos encaminara en una ruta de trabajo. Conocemos y admiramos a nuestros inversionistas quienes creen en nuestra labor diaria, al ser una compañía que vale y genera valor.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dejar las comparaciones a un lado y entender que crecemos a nuestro ritmo, siguiendo nuestras propias metas y, si bien, siempre será bueno tener competencia, esto no debe determinar lo que hacemos y hacia dónde vamos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A mí en Home Capital me inspiró la oportunidad de resolver un problema que tiene la sociedad y las familias que están buscando vender o comprar su vivienda. Tenemos un sector con grandes asimetrías de información donde no hay claridad de precios ni de actores y se tienen demasiados costos ocultos. Queremos convertir la transacción más importante de la vida, que en muchos casos genera miedo e inseguridad, en confianza y felicidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Con el negocio no hemos fracasado, hemos aprendido y entendido la realidad del negocio y de nuestro propósito superior, los cuales se han ido adaptando a los cambios de fondo. Por ejemplo, este es un negocio que comenzó análogo y entendimos que si no aplicábamos tecnología, iba a tener una vigencia corta y de poca evolución. Además, entendimos que nuestra propuesta de valor debía atender y responder a las necesidades de las personas. En este sentido, más que fracasos, es entender los giros del negocio y cómo apuntar hacia una meta. Tirar la toalla siempre será una tentación, porque siempre hay más ofertas laborales y a veces se presentan situaciones de iliquidez que generen algún temor, pero ese tipo de problemas solo nos hacen más fuertes. Nos lleva a pensar el por qué surgió el problema y cuál es su solución para que no nos vuelva a pasar. Tenemos la política de: duro con el problema, suave con las personas y eso nos ha ayudado a entender que los problemas o errores no son fracasos, sino oportunidades de ser más fuertes y mejores.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

ScaleUp Endeavor

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Lo que estoy haciendo debería estar inmerso en la formación de las nuevas generaciones porque desde Home Capital demostramos que las metas sí se cumplen, que sí es posible acceder a esa vivienda, que no se requieren grandes capitales para ser inversionista y que es correcto buscar tener liquidez y libertad financiera para cumplir nuevos sueños. Combatimos los mitos tradicionales de décadas de un sector con un propósito social y desafiamos los estándares para transformar una sociedad. Estas convicciones deberían ser inherentes a las nuevas y futuras generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Siendo uno de los referentes en la transformación de la industria, impactando la vida de millones de personas que ven en nuestro hacer una solución social y sostenible para nuestros inversionistas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestras familias y amigos han sido nuestro motor emocional y financiero. Sin su apoyo nos hubiera tomado mucho más tiempo llegar a dónde estamos hoy.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Lo estamos logrando. Estamos en un proceso y nos gusta creer que esta es la mejor forma: con método, decisiones ágiles y con creatividad. Dentro de nuestros atributos de marca está como pilar el ser mentor de otros y la cocreación. Home Capital es una startup que nació como un proyecto colaborativo que pretende avanzar y generar bienestar para las personas y el sector.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En nuestro equipo están 56 talentosos que se enamoraron de la tecnología y el sector inmobiliario: comerciales, ingenieros, psicólogos, administrativos y comunicadores, entre otros. Y nuestro equipo de socios.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Jmmm… Considero que es nuestro sello.... Aquí somos como los mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Nosotros, como socios y líderes de la compañía, ya tenemos una personalidad Home Capital que nos lleva a ser únicos: empatía de cliente, misión social, disrupción en el sector inmobiliario de vivienda y gestión tecnológica.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El aprendizaje es constante. Cada día aprendo más de Home Capital y de mí mismo. Esto es un desafío a todos los niveles, pero sabemos que estamos en el momento indicado aportando desde la innovación y tecnología para resolver una necesidad de la humanidad como lo es: garantizar el acceso a las viviendas a las familias. Estamos convencidos que el sector tiene grandes retos, grandes miedos por vencer, por lo que si una persona cumple un sueño a través de Home Capital Outlet de Vivienda, podemos decir que lo estamos logrando y es así como hacemos historia.

