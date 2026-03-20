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“La innovación es la posibilidad de transformar la vida de otras personas”

Más de 5.000 emprendedores han pasado por el Social Skin, uno de los más importantes ecosistemas de fortalecimiento de negocios. Su convocatoria está abierta y entregan hasta 12.000 dólares, cuenta Óscar Rodríguez.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
20 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar Davivienda.
Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar Davivienda.
Foto: Edwin Bohórquez Aya

Hasta 12.000 dólares para todos los emprendedores y emprendedoras. No solo de Colombia. Hay asesoría, mentoría para que uno la saque del estadio con su emprendimiento. De eso se trata la información que vamos a hablar hoy con el invitado que tenemos aquí al lado. Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación del Grupo Bolívar Davivienda. Bienvenido a este espacio de emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Muchas gracias por visitarnos. A toda la audiencia de El Espectador, feliz de recibirlos en nuestro Centro de Innovación.

Esta...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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samuel diaz florian(77552)Hace 1 hora
La innovación no solo se presenta en productos y servicios. También al interior de los procesos clave de las organizaciones, generando efectividad en los mismos.
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