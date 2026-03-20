“La innovación es la posibilidad de transformar la vida de otras personas”

Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar Davivienda.
Foto: Edwin Bohórquez Aya
Hasta 12.000 dólares para todos los emprendedores y emprendedoras. No solo de Colombia. Hay asesoría, mentoría para que uno la saque del estadio con su emprendimiento. De eso se trata la información que vamos a hablar hoy con el invitado que tenemos aquí al lado. Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación del Grupo Bolívar Davivienda. Bienvenido a este espacio de emprendimiento y liderazgo de El Espectador.
Muchas gracias por visitarnos. A toda la audiencia de El Espectador, feliz de recibirlos en nuestro Centro de Innovación.
Esta...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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