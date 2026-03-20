“La innovación es la posibilidad de transformar la vida de otras personas”

Óscar Rodríguez, vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar Davivienda. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Hasta 12.000 dólares para todos los emprendedores y emprendedoras. No solo de Colombia. Hay asesoría, mentoría para que uno la saque del estadio con su emprendimiento. De eso se trata la información que vamos a hablar hoy con el invitado que tenemos aquí al lado. Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación del Grupo Bolívar Davivienda. Bienvenido a este espacio de emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Muchas gracias por visitarnos. A toda la audiencia de El Espectador, feliz de recibirlos en nuestro Centro de Innovación.

Esta...