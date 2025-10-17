Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Emprendimiento y Liderazgo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La startup que está cambiando la forma en la que se certifican títulos académicos

Ya no más fotocopias del cartón o ir a apostillar un acta de grado, con esta propuesta que crearon emprendedores colombianos, conectan los sistemas de información educativos de todo el mundo.

Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
17 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.
César y Danny Suárez, dos de los creadores de Xertify, quienes crearon la empresa de la mano de Felipe Arenas.
César y Danny Suárez, dos de los creadores de Xertify, quienes crearon la empresa de la mano de Felipe Arenas.
Foto: Richard Alberto León Muñoz

Esta startup promete reducir la burocracia documental, ya opera en más de diez países y cree profundamente en la innovación educativa. Dicen que es el agente de cambio que necesitan países como Colombia. De eso se trata la historia de hoy en emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

Danny y César Suárez, los dos hermanos detrás de Xertify, quienes junto con Felipe vienen trabajando en esta empresa que han venido ustedes construyendo más o menos hace diez años. Cuéntenos, Danny, ¿qué es Xertify?

Vínculos relacionados

“No hay límite” para Mercado Libre y el timonel frente a la poderosa compañía tech
Una feria para apoyar a los emprendedores populares de los santanderes y Arauca
“La IA hará que las compras digitales sean una experiencia conversacional”

Xertify es una empresa que nace...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

startup

emprendimiento

Emprendimiento y liderazgo

fintech

edutech

Xertify

universidad de Los Andes

universidad Javeriana

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.