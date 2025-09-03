La marca colombiana que crea productos congelados con ingredientes 100 % naturales

Ella es Gina Barros Coll, la emprendedora detrás de Bonavida V-tals. Foto: Bonavida V-tals

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Creamos Bonavida V-tals, un emprendimiento para el sector gastronómico que resuelve fácil y rápido desayunos, almuerzos, cenas, reuniones, y meriendas. Es práctico y lo mejor es que se pueden disfrutar sus productos sin sacrificar sabor ni salud. Es comida congelada rica y sana, lista para prepararse en minutos y es libre de aditivos, conservantes, grasas trans, azucares o harinas refinadas añadidas".

Sin más preámbulo aquí está la historia de Bonavida V-tals, un emprendimiento liderado por Gina Barros Coll. Hablamos con ella en nuestro espacio de nuestra sección de23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está para ustedes.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años y soy nutricionista dietista, egresada de la Universidad del Atlántico.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea nació gracias a mi papá, quien en 2019 comenzó a preparar arepas de yuca con queso costeño para la familia, de forma tradicional y utilizando un molino manual. Eran tan deliciosas que amigos y familiares empezaron a hacerle pedidos. Fue entonces cuando, junto a mis padres y hermana, vimos una oportunidad de negocio.

En ese momento, mi hermana cursaba una especialización en Gerencia Estratégica y debía presentar un proyecto de emprendimiento. Decidimos organizar la idea, buscarle un nombre y estructurarla para su clase. Desde mi perspectiva como nutricionista, le dimos un enfoque saludable, resaltando los beneficios de este tipo de alimentos.

El día de la exposición, los profesores y estudiantes quedaron encantados con el producto y el concepto de marca. Le dijeron a mi hermana que debía convertirlo en una empresa, y desde entonces, ella nos motivó a dedicarle el 100 % a este proyecto.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Emprender no es tarea fácil, especialmente cuando los recursos económicos son limitados. Con paciencia y organización, comenzamos por “industrializar” un poco nuestro proceso, que era muy manual y agotador.

Adquirimos herramientas que nos permitieran agilizar la producción y aumentar la capacidad, diseñamos empaques atractivos y funcionales, y comenzamos a promocionar nuestras arepas de yuca en redes sociales.

Gracias a la buena acogida del producto, fuimos ampliando el portafolio con nuevas referencias como deditos de trigo y carimañolas, siempre cuidando la calidad de los ingredientes y promoviendo formas saludables de preparación sin perder el sabor.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí,en Emprendimiento y liderazgodeEl Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con un préstamo de aproximadamente tres millones de pesos que mi hermana solicitó a su nombre. Con ese dinero compramos un molino eléctrico, un congelador, utensilios, insumos y empaques. Lo pagamos a cuotas mensuales con las utilidades del negocio. A medida que crecimos, hemos reinvertido nuestras ganancias y financiado nuevos avances. Gracias a Dios, todo ha salido bien.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Bonavida V-tals estamos cambiando la percepción de muchos consumidores sobre los productos congelados. Apostamos por una alimentación rica, pero saludable, sin conservantes, aditivos, harinas refinadas ni químicos. Además, proponemos formas más saludables de preparación como en air fryer, al horno o asado.

Queremos facilitar la vida diaria de nuestros clientes con productos prácticos, deliciosos y conscientes, pensados para desayunos, cenas, meriendas y eventos, cuidando la salud sin sacrificar el sabor.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy muy feliz. Tengo un emprendimiento familiar que crece cada día, y me llena de satisfacción ver la reacción positiva de los clientes. Mi familia se ha unido aún más gracias a este proyecto. Trabajo junto a mis padres, hermana, cuñado y prometido, con el respaldo de Dios, quien nos fortalece ante cada reto. Tengo grandes sueños, y quiero que esta sea una empresa que genere empleo y transforme vidas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no. Todavía estamos en una etapa de consolidación. Quiero fortalecerla en el mercado y asegurarme de que, si algún día pasa a otras manos, se valore su propósito y esencia.

8. ¿Qué tan duro fue emprender?

Ha sido muy duro. Desde producir, vender, despachar, contactar proveedores y manejar redes sociales, hasta enfrentar momentos en que las ventas no alcanzaban para cubrir los gastos. Pero la constancia, la fe en Dios, y el apoyo de mi familia y nuestros clientes han hecho que el esfuerzo valga la pena. Hoy estamos más organizados, con roles definidos, y nuestra propuesta ha sido muy bien recibida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estamos apenas comenzando. El proyecto empieza a tomar forma. Queremos convertirnos en una empresa sólida, generar empleo formal, contribuir a la economía regional, seguir capacitándonos y lograr certificaciones de calidad como BPM. Soñamos con exportar. Aún falta mucho, pero vamos por buen camino.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Actualmente estamos ampliando nuestra fábrica, que comenzó en la casa de mis padres. Necesitamos más espacio para producción y almacenamiento. Queremos cumplir con todas las normas sanitarias, optimizar procesos, mejorar proveedores y aumentar nuestra presencia en redes sociales, ferias y eventos. Estamos buscando alianzas para expandirnos en la Costa y, próximamente, exportar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Ya tenemos varios procesos estandarizados. Hemos validado el producto durante cinco años con clientes fieles. Al ser congelado, su distribución es más sencilla. A mayor volumen, podremos optimizar costos y crecer más.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión externa? ¿Cedería parte de mi empresa?

Sí, siempre que el inversionista comparta nuestra visión y respete nuestro compromiso con la calidad y la salud. Buscamos aliados estratégicos que crean en el propósito del proyecto y ayuden a potenciarlo.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No prestarle atención a las redes sociales. Por estar ocupados, las descuidamos y eso nos jugó en contra. Pudimos haber crecido más rápido si hubiésemos trabajado en nuestra presencia digital desde el principio.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Admiro a muchas empresas barranquilleras que han llevado su marca lejos, que han dejado legado. También a emprendedores que innovan en la cocina y nos dan a los consumidores nuevas opciones. Me inspiran las marcas que son sinónimo de calidad e innovación.

15. ¿Fracasé? ¿Pensé en rendirme?

Sí, hubo momentos duros donde pensamos en rendirnos. Tuvimos fracasos y errores, pero el apoyo de mi familia fue clave. Me retiré de mi trabajo y me dediqué de lleno al emprendimiento. Gracias a ese respaldo, seguimos adelante y cada día crecemos un poco más.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgode El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí. La Cámara de Comercio de Barranquilla ha sido un gran apoyo. Nos capacitamos con ellos y gracias a un concurso, ganamos un stand en la feria Sabor Barranquilla. Eso nos dio mucha visibilidad, nuevos clientes y grandes oportunidades.

17. ¿Mi emprendimiento impacta a nuevas generaciones?

Sí. Queremos educar a las familias sobre formas más saludables de alimentarse. Estamos alineados con las tendencias de consumo responsable. Bonavida V-tals es una marca que piensa en las rutinas modernas, sin sacrificar salud ni sabor. Tenemos opciones veganas, sin gluten y para toda la familia. Queremos estar presentes en los hogares por generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo veo mi empresa?

En 10 años nos vemos como una empresa exportadora, líder en el país, generando cientos de empleos y siendo referente de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social. Yo, me veo como directora de calidad y desarrollo de productos, que es lo que me apasiona.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia es el corazón del proyecto. Mis padres, hermana, cuñado y prometido aportan desde sus profesiones y conocimientos. Aunque no todos están al 100 % en la operación, todos dedican tiempo y esfuerzo al crecimiento del negocio. También agradezco a mis amigos y familiares que fueron nuestros primeros clientes y nos han apoyado siempre.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! El sol brilla para todos. Así como nos ayudaron a nosotros, también queremos ser apoyo para otros. Sabemos lo difícil que es emprender, por eso estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y tender la mano a quienes lo necesiten.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es mi familia. Mi papá apoya el desarrollo de productos y las ventas. Mi mamá se encarga de la producción e inventarios. Mi prometido, que es contador, lleva la contabilidad. Mi hermana lidera la parte administrativa y estrategia de negocios, y mi cuñado apoya en la parte financiera.

Yo manejo la calidad, desarrollo del producto y normas sanitarias. Además, tenemos dos primos que gestionan redes y marketing, y tres mujeres cabeza de hogar dedicadas a la producción.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es el compromiso con la calidad y la salud. Como nutricionista, estoy enfocada en ofrecer productos reales, sin ingredientes artificiales, que mantengan el sabor tradicional de nuestra tierra, pero adaptados a los hábitos y necesidades del consumidor moderno.

Bonavida V-tals es una propuesta pensada para hogares que valoran la practicidad sin sacrificar lo natural, lo nutritivo ni el sabor. Nos diferenciamos por ser una marca con propósito, que combina lo artesanal con la innovación.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a creer en mí misma, a trabajar en equipo con mi familia, a levantarme después de cada caída y a no tener miedo. Este camino me ha enseñado que los sueños no se cumplen de un día para otro: se construyen con trabajo, fe, disciplina y perseverancia.

Aprendí a valorar la retroalimentación de los clientes, a mejorar constantemente y a mantenerme siempre dispuesta a aprender. También he entendido que hacer empresa no solo es una meta personal, sino una oportunidad para impactar positivamente a la sociedad. He aprendido a confiar en Dios, en su guía y en que, cuando se trabaja con amor y propósito, los resultados llegan.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚