La marca de camas ortopédicas que mejora la calidad de vida de las mascotas

Ellas son Patricia Benítez y Ana María Rodríguez, las emprendedora detrás de "Pet Me". Foto: Cortesía Pet Me

“Pet Me es un emprendimiento creado con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mascotas, a través del diseño y fabricación de productos para su descanso y confort. Nuestras camas son ortopédicas y ergonómicas, esto permite que sus huesos, músculos, articulaciones y columnas, estén más protegidos y vivan con más bienestar.

Diseñamos nuestros productos pensando en que sean una inversión a largo plazo, ya que por la calidad de nuestros materiales, nuestras camas ortopédicas pueden conservarse en perfecto estado por más de cinco años, reduciendo así la cantidad de camas que una persona debe adquirir a lo largo de la vida de su mascota, generando también un impacto positivo para el ambiente”, así lo cuenta Ana María Rodríguez, una de las emprendedoras detrás de este negocio. Hablamos con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Patricia Benítez, 60 años, Administración de Empresas

Ana María Rodríguez, 34 años, Diseño de Modas

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

El primer producto de Pet Me fue un colchón ortopédico. El prototipo se hizo en 2009 para nuestra perrita Lucca, una Golden Retriever. Estuvimos investigando y esta raza es propensa a sufrir de displasia de cadera y problemas articulares, así que buscamos una cama que fuera ortopédica, es decir, que evitará puntos de presión, y no la encontramos por ninguna parte.

Luego de esto, fuimos a la empresa de mi papá, él tiene su propia empresa hace 44 años, allí vende espuma y fabrica colchones. Por esos días había recibido una muestra de espuma de Portugal y casualmente tenía la medida perfecta para la cama de Lucca; fue en ese momento donde caí en cuenta de que podíamos fabricarle una cama ortopédica con esa espuma. Hice el diseño inicial, se fabricaron los forros y a ella le encantaba, tanto así que con su hocico la arrastraba de un lado a otro para acompañarnos a donde fuéramos. De ahí surgió la idea de ponerle manija, para poder cargarla fácilmente.

No recuerdo exactamente cuándo, pero un par de años después, al ver que Lucca amaba tanto su cama y que descansaba tan bien en ella, se me ocurrió que podía ser un producto comercializable, así que a lo largo de los años hemos creado varias referencias de camas ortopédicas y también de accesorios como almohadas, cobijas impermeables, sábanas impermeables y escaleras en espuma para mascotas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Después de tener el prototipo y ver los beneficios del producto, comencé a pensar en nombres para la marca y surgió Pet Me, que en inglés significa “consiénteme”, además, la palabra pet significa mascota. Le puse el signo de admiración porque en nuestro caso cuando Lucca nos pedía que la consintiéramos lo hacía insistentemente hasta que le pusiéramos atención.

Después de tener el nombre de la marca estuvimos trabajando con un amigo en el logo, pero poco tiempo después comencé a trabajar y dejé la idea a un lado, hasta que en el 2017 Lucca murió. En ese momento caí en cuenta de que los sueños hay que trabajarlos hoy, porque no sabemos si tenemos asegurado un mañana. En esa época hablamos con mi mamá y decidimos hacernos socias y empezar el emprendimiento juntas, buscamos los proveedores de materiales y confección, luego conocí a un ilustrador que admiro mucho y le pedí que realizara una ilustración de la carita de Lucca para el logo, y ya con el logo definido mandamos a hacer marquillas y comenzamos a fabricar los primeros colchones ortopédicos Pet Me.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente con parte de mi sueldo, luego, renuncié y mi papá me hizo un préstamo. Mi mamá como socia aportó capital y yo también, como socia, aporté con una parte de mi liquidación. El préstamo que me hizo mi papá se pagó a cuotas con parte de las ganancias de las ventas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando el sueño de ser independientes y de cumplir con el propósito de la marca: brindar a través de nuestros productos comodidad y una mejor calidad de vida a las mascotas. Al principio la mayoría de clientes eran muy curiosos porque no entendían qué era un colchón ortopédico para mascotas, en Colombia en ese momento no existía otra marca que fabricara este tipo de producto, lo normal era encontrar en el mercado camas con relleno de algodón siliconado.

Cuando les explicamos a los clientes que este tipo de camas podían generar problemas osteoarticulares por la falta de soportes, se sorprendían mucho. En ese ejercicio descubrieron una necesidad que sus mascotas tenían, y así fue como empezaron a conocernos.

6. ¿Soy feliz?

Estamos muy felices y agradecidas con lo que hemos logrado en estos seis años con Pet Me. Además de obtener logros económicos, también ha sido muy gratificante escuchar la opinión de los clientes cuando expresan cuánto se benefician sus mascotas con nuestras camas ortopédicas y lo felices que están con la calidad del producto, ese es definitivamente un motor que nos impulsa cada día.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento solo consideraríamos vender un porcentaje minoritario de la empresa. Estamos muy felices desarrollando nuestro potencial como emprendedoras y creando nuevos productos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al comienzo hay que tener mucha fe y mucha paciencia, pues no se ve todo tan claro el potencial de una idea al principio, eso es algo que se va descubriendo con el paso del tiempo, con logros y aprendizajes.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño inicial era ser independientes y a través de nuestros productos mejorar la calidad de vida de las mascotas de nuestros clientes y ese sueño se cumplió, a medida que vamos avanzando nacen nuevos sueños por cumplir.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Últimamente, nos han contactado muchas personas de otros países para adquirir nuestros productos, pero la exportación es bastante costosa por el volumen que tienen, así que nos hace falta encontrar la manera de exportar sin que el costo del transporte afecte la competitividad de nuestros productos en el mercado donde entren a competir.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, tiene muchas posibilidades de expansión, la exportación sin duda es algo que puede aumentar considerablemente el impacto de nuestra marca, además constantemente se evidencian nuevas necesidades del mercado, por lo tanto, la posibilidad de expandir la línea de productos es muy amplia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, en tal caso sería un porcentaje minoritario lo que estaríamos dispuestas a ceder a cambio de una inversión económica.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Permitir que el miedo al fracaso prolongue la consecución de nuevas metas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Lucca, nuestra perrita, fue la inspiración para crear la marca, sin su presencia en nuestra vida, probablemente Pet Me no existiría. Personalmente, me vi muy inspirada a lo largo de los años por mi papá que lleva 44 años con su empresa de colchones y espumas, definitivamente como empresario es un gran ejemplo a seguir.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hasta el momento no hemos experimentado el fracaso en nuestra empresa, como cualquier emprendimiento hemos tenido momentos altos y momentos bajos, pero siempre hemos salido a flote y hemos aprendido mucho en el proceso, así que no hemos pensado en tirar la toalla.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

En el momento nuestra comunidad son nuestros clientes, ellos han jugado un papel clave en nuestro crecimiento, su voz a voz es muy poderoso y ha sido aún más evidente en los últimos años.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, indiscutiblemente. En Colombia no existían las camas ortopédicas para mascotas, en gran parte porque no se consideraban necesarias. Cada día es más notorio que los animales son miembros importantes de nuestras familias, y con la creación de este tipo de productos ese concepto es aún más tangible. Nos hemos dado cuenta de que los clientes transmiten a otras personas los beneficios que evidencian en el bienestar de sus mascotas y eso hace que más personas reconozcan la necesidad de darle un mejor descanso y protección osteoarticular a sus peluditos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Vemos a Pet Me cruzando fronteras, llevando con sus productos descanso y bienestar a muchas mascotas en otros países y generando más oportunidades de empleo en el país.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La inversión inicial fue 100 % familiar y los primeros clientes fueron amigos míos, además, la empresa de mi papá es nuestro proveedor de espuma, contar con su experiencia y colaboración ha sido muy importante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Definitivamente, nos encantaría poder aportar a otros emprendedores a través de nuestra experiencia.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo está constituido en su mayoría por mujeres, y en este momento lideramos mi mamá y yo. Ella, además de ser la vendedora estrella, se encarga del área de compras y producción, mientras tanto yo me desempeño en el área de diseño, creo campañas y contenido para redes sociales, creo ideas y diseños para nuevos productos. Además, tenemos dos colaboradoras excepcionales en el área de confección que trabajan en modalidad de satélite, ellas han aportado desde su experiencia ideas muy valiosas para el diseño y empaque de los productos.

En el momento de ensamblar y empacar nos colabora una persona muy dedicada que se asegura de que cada producto salga de nuestras instalaciones muy bien presentado, y por último, en el área contable contamos con la colaboración de una persona que trabaja como contadora independiente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La atención que les damos a nuestros clientes es personalizada, es muy importante para nosotras asegurarnos de que cada cliente se lleve el producto ideal teniendo en cuenta las necesidades de su mascota, además también fabricamos medidas personalizadas para espacios específicos o guacales.

Nos enfocamos en la calidad y el diseño, sobre todo a la hora de escoger los materiales y definir los procesos de producción, preferimos tener productos que no se venden masivamente, pero que podemos garantizar que llevan los mejores materiales para finalmente poder crear una experiencia excepcional para el cliente a través de la estética, los beneficios y la durabilidad de cada uno de ellos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El aprendizaje ha sido invaluable en el ámbito profesional y personal para ambas, cada día descubrimos más sobre nuestras capacidades y talentos. Es importante mencionar que cuando identificamos alguna debilidad, cada una nos ha ayudado a hacer uso de nuestra creatividad para convertirlas en fortalezas.

