La marca de piezas de moda construida desde una visión artesanal

Ella es Natalia Sánchez, la emprendedora detrás de Bamboleira. Foto: Cortesía Bamboleira

Bamboleira este año cumple cinco años, en los cuales ha logrado pasar de tener dos artesanas a tener 27 de la comunidad Wounaan, las cuales nos ayudan a crear nuestras piezas de arte. También, pasamos de vender en cero ta vender en más de 100 tiendas internacionales a lo largo de los años. Además, nuestras piezas las hemos llevado a ferias internacionales y a más de 40 países”. Lo demás es una historia de construcción de emprendimiento interesante. Natalia Sánchez pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y así nos contó de su idea de negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Soy Natalia Sánchez, nací en Bucaramanga, Santander, y tengo 33 años. Me gradué como ingeniera industrial, carrera que ejercí durante varios años, hasta que tomé la decisión de dedicarme de lleno a un proyecto que me hace muy feliz.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Decidí hacer unos aretes para mí un sábado cualquiera en el 2015, estos fueron un éxito total entre mis amigas, así que empecé a venderlos. Con las ganancias que esto me dejó, compré más materiales para poder crear nuevos aretes en mayor cantidad. Así fue como Bamboleira empezó a crecer y como sigue creciendo.

Después el negocio empezó a coger más fuerza, renuncié a mi trabajo y me dediqué por completo a Bamboleira en el 2017. Cuando decidí ingresar oficialmente al mundo de la moda con la comercialización de aretes elaborados a mano, que destacaran la autenticidad de cada mujer, y le dieran vida y movimiento a cualquier atuendo (a esto se debe el nombre Bamboleira), quería que mi marca tuviera un ADN muy claro y un trasfondo social importante. Ahí fue que me encontré con la comunidad Wounaan, la cual no hacía joyería ni moda en su momento, ellos empezaron con Bamboleira.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre soñé con crear mi propia empresa, y para llegar hasta Bamboleira decidí aprender lo más posible para encargarme de que pudiera lograr esto. Por esto, después de renunciar a mi trabajo decidí irme a Barcelona a realizar un curso de verano de joyería en el 2017, el cual me ayudó mucho a empezar a crear la visión de la marca y tener una idea mucho más clara de cómo empezar a navegar en este mundo del emprendimiento.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Empecé haciendo aretes para mi, a mis amigas les encantaron entonces los empecé a vender. Con estas ganancias invertí en más materiales y de mejor calidad para poder producir más aretes. Todo el negocio empezó con $15.000 pesos que gasté en materiales para hacer unos aretes que me gustaban, desde ese momento, cada ganancia la ahorraba para después reinvertir en materiales. Adicionalmente, al comienzo no tenía gastos en mano de obra ya que todo lo hacía yo, lo que me dejaba más ganancias para invertir en otras cosas.

Desde el principio toda la inversión para Bamboleira ha sido de mis ahorros, y cuando la marca empezó a crecer y a generar ganancias más grandes, todo se reinvertía. Actualmente sigue siendo así, todo lo que gano lo reinvierto para seguir creciendo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Bamboleira no solo he logrado seguir mi sueño de tener mi propia marca de joyas, sino que también he logrado materializar la herencia histórica de nuestras comunidades en elementos y accesorios auténticos, ideales y complementarios de la mujer contemporánea. Con nuestra marca reflejamos la esencia latina a través de diseños inspirados en la riqueza y en las tradiciones de nuestros pueblos, en la forma en que se conectan con la vida y con el entorno. Siempre he valorado y creído en el talento de las comunidades artesanales tradicionales de mi país, por eso inicié una búsqueda exhaustiva de técnicas con alto valor patrimonial y ancestral, que pudieran ser empleadas en joyería y al mismo tiempo buscar la manera de promover el trabajo justo para aquellas comunidades que históricamente en el país han sido marginadas y son carentes de oportunidades.

6. ¿Soy feliz?

Lo soy, en este momento veo cómo mis sacrificios, trabajo duro y dedicación han dado frutos y me ilusiona mucho ver todo lo que hemos logrado. Todavía me faltan muchas metas por cumplir que me siguen emocionando para el futuro, pero me siento contenta con el momento que estoy viviendo y hacia dónde voy.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente no es algo que consideremos como una posibilidad pues estamos muy ilusionados y comprometidos con el proyecto. Todavía nos quedan muchos frentes para apostarle, seguir creciendo y seguir estableciéndonos como una marca colombiana líder en el mercado, por lo que la idea de vender la empresa no está en mi horizonte.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es una labor que lleva consigo mucho riesgo e incertidumbre, pero si uno de verdad lo quiere hacer y le mete el alma al proyecto, este da sus frutos. Por supuesto que hubo momentos difíciles, especialmente al comienzo, pero siempre tuve mucha claridad acerca de a dónde quería llegar y tuve un apoyo incondicional por parte de las personas más cercanas a mi que me ayudaron a seguir adelante.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si creo que lo he ido cumpliendo, pero todavía me quedan cosas por conquistar. Mi sueño de crear un emprendimiento y que este sea exitoso lo he ido logrando, pero me gustaría que Bamboleira se siga expandiendo, que más personas alrededor del mundo puedan conocer el trabajo artesanal tan valioso que tiene Colombia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Quiero seguir trabajando para que Bamboleira sea una marca altamente reconocida por su creatividad y labor social. Creo que más allá de que la empresa crezca en números, quiero seguir trabajando por una comunidad que carece de oportunidades merecen mucho más de lo que reciben. Por esto, seguiré trabajando por posicionar a la industria colombiana y quienes están detrás de esta a nivel mundial.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Al principio empecé haciendo aretes para mí misma y con el tiempo a las personas cercanas a mi les empezaron a gustar y a interesar. Esto se ha ido repitiendo, cada vez a mayor escala, pues hoy en día, ya no solo ofrecemos joyería, sino también ropa, bolsos, zapatos y accesorios que nos han llevado a seguir creciendo y expandiéndose. Por esto creo que no sabemos cuál es nuestro tope y todavía tenemos mucho camino por recorrer y espacios por explorar para seguir creciendo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Hasta el momento actual, Bamboleira ha crecido independientemente, a partir de mi propia inversión y una reinversión constante de nuestras ganancias, sin embargo, sí soñamos con seguir creciendo y poder lograr números más amplios, por lo que podríamos estar abiertos a aceptar alguna inversión externa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que ha habido algunas veces donde debí haber tomado decisiones con más calma, analizando estudios de mercado o poniéndole más cabeza al asunto, las he tomado de manera apresurada, más con el corazón y lo que siento en ese momento. Aunque eso no está mal, probablemente algunas de estas decisiones podrían haber tenido mejor resultado si las hubiera tomado basándome en otros aspectos o en una mezcla, sin embargo, afortunadamente he tenido suerte y todo ha salido bien.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi inspiración fue Mercedes Salazar, ella fue una de las primeras joyeras en Colombia que realmente se dió a conocer fuera del país y que tenía una propuesta diferente. Lo que ha logrado con su marca siempre me ha inspirado y lo sigue haciendo. Hoy en día hay muchas marcas tanto colombianas como extranjeras que sigo y que me inspiran, es increíble ver la creatividad de las personas.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Nunca he pensado en rendirme ya que Bamboleira siempre fue mi sueño, he tenido momentos complicados pero me he dedicado a superarlos y seguir adelante ya que sigo enfocada en crecer la marca.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Desde un principio, busqué asesoría por parte de la Corporación de la Mujer, que tiene proyectos para emprendedores, y tomé una consultoría junto a Mercedes, la líder de la comunidad Wounaan, en temas de salario ecuánime, para asegurarme de que mi marca estuviera valorando su arte. Actualmente, 27 artesanas Wounaan, son las encargadas de darle vida a estas creaciones; así que detrás de cada producto, se encuentra reflejado el trabajo que, durante horas, ellas desempeñan con todo su talento y dedicación.

También somos parte del Cluster de Joyería y Bisutería y de Vístete de Colombia, un movimiento cívico que ha buscado visibilizar y promover el desarrollo de la industria artesanal colombiana.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, mi meta con Bamboleira siempre ha sido ir más allá de solo fabricar joyas lindas y tener las ganancias más grandes posibles. El trabajo con la comunidad Wounaan me ha enseñado muchas cosas a mi misma y les ha dado muchas oportunidades a ellos. Para la marca, ha sido muy importante conservar y respetar el valor de su trabajo, por lo que nuestras artesanas son nuestras “Bambo Heroínas”, mujeres que nos han inspirado a revolucionar el consumo de la moda y a apoyar el arte consciente; mujeres líderes encargadas de proteger los conocimientos ancestrales de sus comunidades, y de mantener vivos sus saberes tradicionales; mujeres que plasman en cada tejido, sus sueños, anhelos y aspiraciones.

Ahora sé que tengo un reto social muy grande, y es generar oportunidades de empleo y crecimiento sostenibles para más comunidades indígenas de América Latina. Pero para lograrlo, considero que es fundamental que los miembros de las mismas sean conscientes de que su trabajo debe ser reconocido y valorado. Educarlos y capacitarlos, son las herramientas más importantes que tenemos para luchar contra la desigualdad social.

En nuestro país, la discriminación étnica es una realidad que intensifica el ciclo de la pobreza, la cantidad de oportunidades laborales que tienen estas comunidades es muy escaza; por ello, y con el objetivo de fortalecer su valioso trabajo manual, que es transmitido de generación en generación, hemos hecho juntos una tarea de inclusión social, con alianzas estratégicas que han permitido que nuestras joyas se encuentran hoy en día en las principales ciudades de Colombia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Bamboleira quiere conquistar todos los rincones del mundo. Empezamos con joyería y en este momento hemos logrado materializar un universo de nuevas propuestas, que incluyen piezas textiles y de decoración. Queremos involucrar a más comunidades indígenas de Latinoamérica, para que su cultura se siga preservando, para dejar de lado el concepto de vulnerabilidad que los ha acompañado por años, y para que sus conocimientos obtengan un mayor valor en el campo de la moda local e internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Tanto mi familia como mis amigos han sido fundamentales a lo largo de todo el proyecto, y aunque en este momento lo siguen siendo, sobre todo durante los primeros años, fueron ellos quienes realmente me ayudaron a hacer este sueño realidad. Todos ellos me ayudaron a que Bamboleira saliera adelante, me dieron el impulso, me facilitaron muchas de las cosas que al comienzo resultan difíciles para un emprendimiento. Por ejemplo, mis amigas fueron modelos en sesiones de fotos, amigos míos me ayudaron como fotógrafos, y mi familia en general me ayudó a hacer todo de una manera mucho más fácil y amena. Considero que el principio de una empresa se basa también en cómo tu círculo natural te ayuda y cómo se va vendiendo también a través de ellos, pues son ellos quienes terminan siendo tus primeros clientes y tus más grandes fans y promotores.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, considero que impulsar el emprendimiento es un factor importantísimo para nuestro país, un país que está lleno de gente capaz, con ganas de salir adelante y con grandes ideas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Todo el equipo es extremadamente importante para que Bamboleira sea lo que es actualmente, desde las artesanas que traen a la vida real nuestras ideas, contamos con un grupo humano fantástico para llevar a cabo toda la gestión de la empresa y su funcionamiento. Hoy en día logramos cambiarle la vida a más de 25 artesanas que con su trabajo y amor hacia sus tradiciones, logran tener una estabilidad económica que asegura un futuro para ellas y su familia, por lo que estamos felices de ir más allá de la fabricación de piezas de moda; logrando materializar la herencia histórica de nuestras comunidades en elementos y accesorios auténticos, y poder proporcionarle a nuestro equipo un espacio de trabajo agradable y lleno de oportunidades.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Desde el comienzo de Bamboleira, siempre admiré la majestuosidad creativa de este trabajo, quise conocer la historia de los miembros de esta comunidad, me acerqué a ellos con el objetivo de realizar un intercambio de conocimientos, me enfoqué en proporcionarles las condiciones de trabajo más justas e incursioné en la elaboración de joyas con este tejido, siendo marca pionera en combinar el bronce bañado en oro, con estas fibras y pigmentos naturales.

Por esto creo que nos diferencia la entrega y compromiso que tenemos con la comunidad y cómo a partir de la habilidades que ellos nos proporcionan podemos ser innovadores como lo fuimos al ser la primera marca en incursionar en el uso de la fibra de la palma de werregue para fabricar joyas, combinando las técnicas milenarias con tendencias contemporáneas, ideales para rescatar las cualidades de la mujer actual.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Durante todo esta aventura de Bamboleira he aprendido un sinfín de cosas. Ha sido una experiencia muy retadora en la que resalto la importancia del trabajo en equipo, de tener personas en tu vida que te apoyen, tener una mentalidad de crecimiento constante y siempre seguir buscando nuevas oportunidades expansión y de hacerse conocer.

Pero no solo eso, también llegué a conocer una comunidad extremadamente valiosa, de la cual no solo aprendí sus habilidades para crear piezas únicas y representativas de nuestra herencia histórica, también aprendí de ellos como personas, de sus valores, su tenacidad y su constante positivismo sin importar todos aquellos retos que han enfrentado en su vida.

