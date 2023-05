La marca que trabaja con ajo negro para resaltar sabores en la gastronomía

Ella es Olga Estrada, la emprendedora detrás de Umami Gourmet. Foto: Cortesía Umami Gourmet

“Empezamos a trabajar para conocer el producto e hicimos los ensayos para estandarizar la preparación de ajo negro. Comenzamos a conocer el mundo del ajo, las diferentes calidades y cualidades de este, descubriendo los secretos de su preparación también. Después de esto decidimos crear un emprendimiento y formar una sociedad con el señor Jabes, el suizo que nos dio a conocer el ajo negro y nos enseñó la mayoría de sus secretos. Aprendimos a manejar las diferencias con nuestras condiciones particulares de clima, variedades del producto, el tiempo necesario de cocción, hasta lograr un ingrediente de excelente calidad, del que nos sentimos muy orgullosas”. De esta manera llegó la historia de Umami Gourmet a nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Olga Estrada, una de las emprendedoras detrás de esta idea de negocio enfocada en el sector gastronómico y aquí va narrada por ella para ustedes:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

60 años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde hacía varios años buscábamos una idea innovadora para desarrollar en Colombia, tuvimos contacto con una persona que produce y vende ajo negro en Suiza, además de ofrecer diversos productos innovadores y de excelente calidad. Durante un evento nos presentó su nuevo producto, nos ofreció varios platos en los que utiliza el ajo negro, y nos pareció exquisito. Los participantes quedamos muy sorprendidos con el sabor de este producto..Después de esto, lo contactamos y le propusimos que nos ensañara y así empezamos a pensar cómo desarrollar este proyecto en Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empezamos a trabajar para conocer el producto e hicimos los ensayos para estandarizar la preparación de ajo negro. Comenzamos a conocer el mundo del ajo, las diferentes calidades y cualidades de este, descubriendo los secretos de su preparación también. Después de esto decidimos crear un emprendimiento y formar una sociedad con el señor Jabes, el suizo que nos dio a conocer el ajo negro y nos enseñó la mayoría de sus secretos. Aprendimos a manejar las diferencias con nuestras condiciones particulares de clima, variedades del producto, el tiempo necesario de cocción, hasta lograr un ingrediente de excelente calidad, del que nos sentimos muy orgullosas, así fue como nació UMAMI GOURMET.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Teníamos unos ahorros que nos permitieron comenzar sin deudas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Muchísimas cosas, crecimiento personal, logro de metas y muchas satisfacciones. Esperamos llegar a una estabilidad económica, generar empleo y bienestar para muchas personas. Hemos logrado dar a conocer nuestro producto: Ajo Negro Umami es totalmente innovador, excelente para la salud y la mesa. Gracias a las grandes características de nuestro producto hemos abierto muchas puertas en el mundo de la gastronomía, los restaurantes y los chefs.

6. ¿Soy feliz?

Desde luego que sí. Cuando hacemos lo que hacemos con mucho amor y entusiasmo, podemos decir que somos felices.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no, no he pensado en esto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Todo emprendimiento necesita tiempo, dedicación y mucha paciencia. Lo más duro fue que lanzamos nuestro Ajo Negro y un par de meses después entramos en pandemia. Afortunadamente el propietario del local donde tenemos la planta de producción nos ayudó muchísimo durante esa época tan difícil para todos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sin duda alguna, todo el tiempo, a diario.

Continúe leyendo: ChatGPT y el declive del pensamiento crítico

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir adelante, crecer, darnos más a conocer y que muchos restaurantes propongan un plato utilizando nuestro ajo negro. Queremos seguir innovando de forma simultánea con diferentes productos especiales y siempre con sabores articulares.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, descubrir nuevos productos, desarrollar nuevos sabores, crear una excelente línea de productos innovadores y exquisitos hace parte de escalar en el sector de la gastronomía.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sin duda recibiríamos muchas propuestas. Una de nuestra metas es crecer caminando paso a paso y sin saltarnos etapas. Respecto al tema de ceder la empresa, todo se discute, es evidente que dependería de la propuesta, del apoyo, de la visión de la persona o empresa interesada.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Todo el proceso ha sido enriquecedor, las cosas buenas y las malas hacen parte de nuestro proceso de aprendizaje, así que cada una de ellas tiene un poder enorme en lo que ha sido y significa la consolidación de la marca en el sector gastronómico.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No tuvimos una inspiración específica, fue la idea de sacar algo diferente al mercado, un producto maravilloso, saludable y lleno de sabor.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No diría que fracasé en algún momento, pero definitivamente sí he tenido momentos difíciles, llenos de incertidumbre y frustración, sin embargo, me motiva saber que estoy trabajando en un producto excelente que, estoy segura, tiene un gran futuro.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?¿

No en este momento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Espero trascender, desde luego, sin ser ambiciosa pues ese no es mi objetivo principal. La idea es sencilla: compartir el placer de catar nuevos sabores, de disfrutar la buena mesa y la buena vida. Siempre, compartir placeres como este impacta de manera positiva la vida de muchas personas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo presente en muchísimas partes del mercado, sueño con que todo el país conozca mis productos y el sabor Umami. Anhelo tener un gran equipo de trabajo, generar empleo para muchas personas y compartir en cada producto la esencia de mi empresa.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Es indispensable el apoyo de los amigos y familiares, por suerte siempre han estado presentes en este proceso.

No deje de leer: La pareja que diseña y fabrica portabebés ergonómicos en Colombia

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que lo logré y lo sigo logrando, es un crecimiento diario. Siempre estoy dispuesta a apoyar las buenas ideas de los demás, máxime si sus proyectos me entusiasman y si siento que las personas tienen la seriedad y las ganas!

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Realmente no cuento con un gran equipo, somos pocas personas, pero todas con la mejor actitud, definitivamente el apoyo de la familia y de las personas que me rodean ha sido esencial en el crecimiento de mi marca.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El trabajo es la diferencia. Proponemos un producto de calidad y creemos que con él el consumo tendrá más impacto en los comensales, dándole la importancia real a los insumos de origen local con los que trabajamos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchísimo, desde todo punto de vista, a nivel administrativo, mercadeo, desde la innovación con productos diferentes y la utilización de nuevos sistemas y medios de comunicación. A nivel humano ha sido una maravillosa aventura, una aventura con mucho sabor.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚