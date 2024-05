La matemática que creó un negocio gastronómico inspirado en fresas con crema

Ella es Gabriela Montañez Gómez, la emprendedora detrás de este negocio gastronómico. Foto: Cortesía La Más Fresa

En nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos hablamos con Gabriela Montañez Gómez, la emprendedora que encontró una oportunidad de negocio que pasó de los números a las fresas para conquistar paladares. Ella inició la financiación de su emprendimiento con sus ahorros personales y un pequeño préstamo familiar, y a medida que creció su idea de negocio, reinvirtió los ingresos para su expansión. Esta es su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

24 años, Licenciatura en matemáticas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de “La Más Fresa” nació cuando mi hijo tenía seis meses. Para poder sacarlo adelante y dedicarle el tiempo necesario, creé en Neiva, Huila, un emprendimiento que está centrado en ofrecer fresas con crema deliciosas y personalizadas. Dentro de nuestra oferta se destacan sabores como el del bocadillo, bizcochos de achira y queso, entre otros.

Además, nuestros clientes pueden elegir toppings como granolas, masmelos, maní y gomitas. Todos ellos acompañados con salsa de arequipe, lecherita y chocolate.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logré hacer realidad mi idea a través de una cuidadosa planificación y dedicación. Desde la selección de ingredientes hasta el diseño de la marca, cada paso fue crucial para llevarlo a cabo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente, la financiación provino de mis ahorros personales y un pequeño préstamo familiar. A medida que creció el negocio, reinvertí los ingresos para su expansión.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando crear momentos dulces y memorables para mis clientes, al tiempo apoyo a mujeres cabeza de hogar, madres y personas excluidas socialmente en mi comunidad.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz al ver cómo mi emprendimiento crece y cómo puedo hacer una diferencia positiva en la vida de otras personas, todo esto del lado de mi hijo acompañándolo en su crecimiento.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no consideraría vender mi emprendimiento, estoy comprometida con su crecimiento y desarrollo continuo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender fue un desafío, pero cada obstáculo superado me fortaleció y me ayudó a crecer tanto personal como profesionalmente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, he cumplido mi sueño de crear y hacer crecer mi propio negocio. No obstante, siempre hay nuevas metas por alcanzar y desafíos por superar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora, mi enfoque está en seguir expandiendo mi emprendimiento, ofreciendo deliciosas creaciones a más personas en nuevas ubicaciones y eventos.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Mi emprendimiento tiene el potencial de ser escalable, es gastronómico, teniendo en cuenta que puedo replicar el modelo de negocio en diferentes lugares y aumentar la producción según la demanda.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Estaría abierta a recibir inversión de inversores externos que compartan mi visión y valores. Estoy dispuesta a ceder una parte de mi empresa, si eso significa acelerar su crecimiento y éxito.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a descuidar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Es importante encontrar un balance saludable para mantener la felicidad y la productividad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi hijo y mi familia me inspiraron con su apoyo inquebrantable y su confianza en mí. Me gustaría seguir los pasos de otros emprendedores exitosos que han logrado hacer una diferencia en el mundo.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, he enfrentado momentos difíciles y de duda. Pero nunca he considerado rendirme, al final del día siempre he encontrado la fuerza para seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, formo parte de una comunidad de emprendedoras que comparten ideas, experiencias y apoyo mutuo en el camino del emprendimiento, todo esto gracias al programa Mujer Opita Emprende de la Cámara de Comercio del Huila.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creo firmemente que lo que estoy haciendo trasciende y puede impactar positivamente a nuevas generaciones, al promover el espíritu emprendedor y la innovación, además, resaltando que se puede ser madre y trabajadora al mismo tiempo, empoderando a un sector de mujeres que tanto lo necesita.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años, me veo dirigiendo un negocio próspero y exitoso, con varias sedes y una sólida presencia en el mercado. Veo a mi negocio con una marca reconocida y admirada a nivel nacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia y mis amigos han desempeñado un papel crucial en mi viaje emprendedor, brindándome apoyo, inspiración y aliento en todo momento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, estoy comprometida a ayudar a otros emprendedores, a alcanzar sus sueños y a superar los desafíos del mundo empresarial.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo es fundamental para el éxito de “La Más Fresa”. Cada miembro aporta habilidades únicas y un compromiso excepcional con nuestra misión y valores. A la fecha somos siete colaboradores, incluyéndome, trabajamos con cuatro mujeres que son cabeza de hogar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es mi pasión por la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente. Lo que me diferencia es mi enfoque en ofrecer experiencias dulces y memorables que deleitan los sentidos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que el camino del emprendimiento está lleno de altibajos, pero cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. La perseverancia y la determinación son clave para alcanzar el éxito.

