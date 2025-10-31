La mujer detrás de la renovación de la industria de conciertos en Colombia

Hace quince años los artistas de primer nivel no pasaban por Colombia, pero esa realidad cambió y ahora todos quieres venir a tocar. Eso cuenta Luz Ángela Castro, la CEO de Ocesa Colombia (Live Nation y Páramo presenta), quien en esta entrevista para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, conducida por Edwin Bohórquez Aya, explica el impacto económico que están generando con Vive Claro Distrito Cultural. Por ejemplo, revela que por cada concierto se le giran, en promedio por concepto de taquilla, unos COP 2.500 a 3.000 millones a la secretaría de Cultura, y que en términos generales logran una dinamización que alcanza los COP 7.200 millones por todo el espectáculo. Tienen estimado que, entre los conciertos previstos de aquí a enero, entre ellos el de Shakira, generen 22.000 empleos. Esta es una conversación que va más allá de un negocio, toca temas de liderazgo, de su estilo, de cómo identificó una necesidad y buscó los inversionistas para atender lo que la gente estaba pidiendo; también habla del manejo a la crítica de los vecinos de esta zona de Bogotá y de lo que debe hacer una empresa cuando las cosas no salen como están planeadas.