La pareja que se inspiró en los niños y niñas para crear una marca de pijamas

Somos una marca de pijamas para niños y niñas que combina la comodidad, el estilo y la diversión en cada diseño. No solo vendemos estas prendas, sino que ofrecemos una experiencia para toda la familia donde los sueños se hacen realidad, desde pijamas inspiradas en los personajes favoritos de los más pequeños hasta diseños únicos y exclusivos, nuestro objetivo es crear un mundo único para que la hora de dormir sea la más emocionante del día.

Hoy en día contamos con una comunidad maravillosa que nos llena de orgullo, ya son más de 50 mil seguidores en nuestras plataformas digitales. Además, el 30 % de nuestras ventas mensuales proviene de la recompra de clientes fieles. Contamos también con más de 8.000 visitas a nuestra página web, y mensualmente mantenemos una taza de conversión promedio del 2 %, lo que demuestra la confianza y la satisfacción de nuestros clientes.“, así lo cuenta Paola Rivero, una de las emprendedoras detrás de la marca Hola Monday. Hablamos con ellas en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Paola Rivero, 34 años, Diseño de Modas e Ingeniería Química.

José Miguel Acosta, 49 años, Publicidad y Mercado

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Primero me gradué de diseño de modas; sin embargo, fue cuando terminé la carrera de ingeniería que decidí que lo mío era emprender, así que comencé en el 2012 cuando tenía 23 años. Mi primera marca de ropa se llamó Pixies. En ese momento solo era tía y veía cómo mis hermanas se desgastaban para escoger ropa y vestir a mis sobrinos, me di cuenta de que ellos elegían siempre las mismas prendas cómodas, eran básicos que cambiaban las ilustraciones y todo lo que se conseguía en esa época para comprar eran marcas elegantes, ropa que solo usaban para un evento importante y que a mitad de estos ya se las estaban quitando por lo incómodas que resultaban.

Mis sobrinos crecían tan rápido que necesitaban comprar ropa nueva regularmente, la ensuciaban tanto que mis hermanas necesitaban tener dos y hasta tres mudas cuando salían, además, tenían que ser de excelente calidad para que duraran más tiempo, así que ahí vi la luz. De todo este proceso nació Hola Monday, una marca de pijamas para niños y niñas.

Me encanta trabajar con colores, con ilustraciones tiernas, y he descubierto que el cielo es el límite para explorar mi creatividad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Inicié buscando ilustradores para los diseños, el logo, el nombre, y todo se fue dando. En un abrir y cerrar de ojos ya tenía montada toda la marca, página web, redes sociales, facturas, ya estábamos legalmente constituidos. Hicimos nuestra primera colección en Perú, allá aprendí mucho, detalles de corte industrial, costos de producto final, procesos de estampado para hacer nuestras prendas únicas, entre muchas cosas más. Al principio la idea inicial era vender al mayor a tiendas multi marca y así se dio.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Mi familia creyó en mí y me apoyó financieramente. Teníamos la idea y la pusimos a andar muy rápido, todo se dio como en 6 meses. Logramos tener más de 60 tiendas aliadas, incluso, un almacén de cadenas importante en Venezuela que compraban juiciosamente todas las colecciones. Pero de pronto el país comenzó a irse abajo, las tiendas cerraron y las que quedaban no compraban y era casi imposible importar. La empresa cerró y pudimos recuperar exactamente lo que invertimos inicialmente. En el 2016 tuvimos que emigrar obligados y Colombia era el lugar perfecto para nuestro negocio. Acá empezamos de cero.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Siento que hacemos felices a miles de mamitas y niños, estamos cambiando el concepto de una simple prenda, una pijama es mucho más, aunque parezca mentira. Se trata de inspirar a los niños e invitarlos a soñar en grande, es creatividad, es imaginar, es rutina infantil, es el momento en familia antes de dormir, es calor de hogar, es una pijama de excelente calidad que va pasando del hermano mayor al menor y además es atemporal. Por otro lado, nuestras pijamas tienen un impacto social, al comprar una de ellas el cliente está apoyando a una larga cadena de emprendedores colombianos.

6. ¿Soy feliz?

Soy demasiado feliz. Agradezco todos los días por tener la oportunidad de vivir de lo que me apasiona, agradezco atraer los clientes perfectos que valoran y aman nuestro trabajo, agradezco tener los colaboradores y proveedores soñados con los que hemos crecido juntos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no, quisiera seguir con Hola Monday para ver lo lejos que podemos llegar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Es un reto diario. Nos han pasado mil cosas de las que no cualquiera se levanta y sigue. Nos vimos obligados a migrar por cuestiones políticas que no permitían nuestro crecimiento y otras razones más. Empezar de cero en un nuevo país, con una nueva cultura, con una economía diferente, fue todo un reto. Acá, en Colombia, nos tocó reinventarnos, no fue nada fácil, pero entendimos que era necesario para llegar a donde estamos hoy.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, totalmente. Mi sueño se convirtió en el sueño de mi esposo y hemos logrado construir la vida que deseamos. Tenemos dos hijos colombianos que nos dan mil razones para seguir soñando.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en una fase de estabilidad, nuestro emprendimiento ha logrado mantenerse, estamos organizándonos y pisando firme, estableciendo procesos para dar un paso importante, como empresa. Como marca Hola Monday tiene muchos proyectos por venir, trabajamos en nuevas líneas como ropa interior para niños, y queremos también darle vida a nuestras ilustraciones.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, seguro que sí. Hay muchas cosas por hacer, abrir una tienda física, invertir en licencias de personajes famosos, aumentar la producción, internacionalizar y crear la franquicia de la marca.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, claro que sí. Nos encantaría acelerar el proceso, tenemos muchísimas ganas de trabajar y llevar la empresa a otro nivel.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que no tomaría decisiones de inversión grande sin asesoramiento y equipo. A veces uno como emprendedor cree que lo único que se necesita es dinero y cuando tienes el dinero si no tienes el asesoramiento y el equipo de trabajo organizado, este se puede ir fácilmente y dejar una gran deuda.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis hermanas han sido mi inspiración desde pequeña, siempre he querido tener el éxito que ellas tienen. Son las mejores en sus trabajos y dejan huella a donde van. Desde que tengo uso de razón sé que esto que hago es lo que quería hacer, mis amigas de la infancia lo saben. Hoy en día sigo a Michelle Poler, me inspira y me da fuerzas para seguir adelante, me identifico muchísimo con ella.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, fracasamos varias veces. Cuando nació nuestro primer hijo, Sebastián, nos vimos con la cuenta en cero y nos tocó mudarnos a la casa de mi hermana. Fue duró, pensé en tirar la toalla seriamente, pensé que no merecía el éxito, que no era tan buena en lo que hacía, pero tenía que solucionarlo porque no iba a vivir con mi hermana para siempre.

Ahí comencé de cero con los pijamas, cosí yo misma las primeras 25 y las vendí en grupos de Facebook. Esa ganancia me dio para hacer 50 más, me las quitaban de las manos, luego hicimos 100 y de ahí saltamos a 250. La satisfacción que me daba vender absolutamente todo me dio confianza. Hoy en día fabricamos entre 400 y 500 mensuales, y en temporada tenemos una producción de hasta 1500.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Ninguna comunidad formal, el año pasado nos dieron la oportunidad de participar en una feria de emprendimiento con Hecho en Bogotá y fue un éxito.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, quisiéramos inspirar a los niños con nuestra marca, abrazar la infancia con creatividad, imaginación, valorar la vida en familia y el calor de hogar para apoyar los sueños de los más pequeños. Queremos comunicar y concientizar sobre temas importantes dirigidos a los niños: el planeta donde vivimos, la responsabilidad social, la importancia de soñar en grande y muchas más cosas lindas para inspirar a los más pequeños, al final ellos son el futuro del mundo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Trabajo con un maravilloso equipo de diseño, tenemos una empresa estable con presencia en Colombia y en otros tres países más. Además, contamos con una comunidad inmensa que ama nuestra marca y colecciona nuestras prendas. Hemos venido trabajando en una serie de animaciones que le da vida a los personajes que están en las prendas y también hablamos de temas importantes dirigidos a niños y niñas. Con nuestro trabajo impactamos familias y nuevas generaciones.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El más importante de todos, mi esposo, es mi socio y sin él no habría logrado ni la mitad de lo conseguido hasta ahora. Mi mamá y mis hermanas han invertido muchísimo en varios aspectos, nos han apoyado desde la parte financiera hasta la parte emocional, y nuestros amigos siempre están ahí para apoyarnos, así sea con un like o un comentario.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Obvio, me encantaría ayudar, lo he pensado muchísimo y quisiera apadrinar un emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

José Miguel Acosta (mi esposo) es el gerente de producción, él se encarga de toda la logística de producción y fabricación. Indirectamente, hemos logrado generar más de 20 empleos donde hemos contado con especialistas en Marketing digital, creación de contenido, fotos, vídeos, proveedores de tela, corte, patronaje, confección, estampado, marquillas, empaques, entre otros. Hemos logrado ser el mejor equipo del mundo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Diría que mi sello personal es que hacemos realidad lo que es muy obvio, nos diferencia el color, las formas y el sentimiento de la marca. Una vez una clienta nos dejó un comentario en la página que todavía tengo en la cabeza “esta marca es de esos productos que compras y se les siente el amor con el que los hicieron”.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a vivir un día a la vez, a valorarme como persona y ami trabajo, pero sobre todo he aprendido a ser agradecida.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚