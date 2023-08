La química que crea accesorios de lujo para perros y gatos en Colombia

Ella es Jessica Ruiz Ortíz, la emprendedora detrás de una idea de negocio amigable con el ambiente y diseñada para mascotas. Foto: Cortesía MEOW DESIGN

“Actualmente, somos un equipo de 13 personas, más de 30 distribuidores con puntos físicos a nivel nacional, y una presencia importante en redes sociales que ha sido fundamental para el crecimiento de la marca. Llevamos 6 años transformando una idea de negocio enfocada en la tendencia actual en donde las mascotas son los nuevos “bebés” de la casa, esto hace que sus tenedores estén en una búsqueda constante de accesorios y ropa que refleje su estilo propio, haciendo de esto una extensión de su personalidad sin dejar de lado el confort y la seguridad para sus mascotas.

Manejamos un estilo “Trendy lujoso” fabricando piezas artesanales cómodas y seguras, elaboradas en nuestras instalaciones por manos colombianas. Algunos de nuestros productos más reconocidos son los corbatines, pañoletas, collares anti-ahogo para gatos, sacos, camas, entre otros”. ¿Cuál es su historia? Aquí la cuenta Jessica Ruiz Ortíz, la cabeza de esta idea de negocio, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

35 años, Química

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Siempre me han gustado mucho los animales, en especial los gatos, me parecen animales especiales, misteriosos e independientes, así que decidí adoptar un gato llamado Fluffy, en el 2016 decidí crearle un perfil en Instagram y empecé a ver muchos perfiles de gatos de otros países con unos accesorios divinos, fue ahí que se me prendió el bombillito, para ese año, en Colombia era difícil encontrar accesorios de lujo para mascotas y el mercado estaba -y sigue invadido de mercancía China-, así que con el apoyo de mi mamá empezamos a diseñar y a confeccionar corbatines y pañoletas para perros y gatos.

En el 2017 decidí crear una marca de accesorios de lujo (MEOW DESIGN) para mascotas que tuvieran un diseño muy chic, con materiales 100 % colombianos, empaques minimalistas libres de plásticos y poca tinta, tratando de generar pocos desperdicios, que fueran muy seguros, cómodos, y que pudieran ser usados por perros y gatos de todas las tallas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Al principio no quería empezar un emprendimiento sola, sentía la necesidad de tener un apoyo, tanto en capital como en habilidades y conocimiento, pero no conseguí venderle la idea de negocio a ningún amigo para asociarnos, así que después de mucho pensarlo y de estar convencida de que podía ser una buena idea, decidí solicitar un préstamo al banco y empezar.

Arranqué buscando diseños y haciendo pruebas con ayuda de mi mamá que sabía coser, mi papá es publicista y artista plástico, entonces me ayudó con el logo, los empaques, las paletas de colores y toda la parte estética, mis compañeros de trabajo me ayudaban con muchas ideas y fueron los primeros en comprar los accesorios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Solicité un préstamo al banco y lo pague con el primer año de ventas, era un préstamo pequeño que pude pagar rápido porque trabajé paralelamente como química los primeros 3 años de MEOW DESIGN para poder sacar la marca adelante sin afectar sus ganancias.

5 ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Mi emprendimiento es más que una marca de accesorios de lujo para mascotas, es una empresa que cree fielmente que el lujo, los buenos acabados y el diseño pueden ir de la mano con materiales reciclados, amigables con el medio ambiente, empaques minimalistas con poca tinta, el aprovechamiento de los desperdicios internos producidos durante la fabricación y un mensaje constante de respeto hacia los animales y cuidado del planeta.

6. ¿Soy feliz?

Si, me considero una persona feliz, me siento privilegiada de trabajar en lo que me gusta y de hacerlo con amor, creo que soy afortunada por tener una mentalidad positiva, me encanta estar activa, el deporte es mi mejor proveedor de dopamina. Realmente disfruto la vida a pesar de los obstáculos y dificultades que siempre aparecen en el camino.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento de mi vida, creo que sería muy difícil que alguien logre convencerme de vender mi marca, quizá aceptaría vender una parte, pero siento que esta ya hace parte de mi identidad y no quisiera alejarme de esto por ahora.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La verdad no considero que haya sido duro emprender para mí, yo tenía un trabajo fijo en otra empresa al mismo tiempo que empezaba a emprender, solo le podía dedicar las noches y fines de semana a MEOW DESIGN, prácticamente no tenía tiempo libre, pero estaba muy motivada y aunque si se requiere mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, creo que si realmente uno hace lo que le apasiona y lo complementa con mucha disciplina, todo fluye más fácil y no se siente como una carga o sacrificio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Totalmente, MEOW DESIGN es mi sueño hecho realidad, me parece muy satisfactorio poder dedicarme a lo que me gusta, disfrutar lo que hago y trabajar diseñando para unos clientes maravillosos, Las mascotas.

Me hacen falta varias cosas por hacer, algunas de ellas son ampliar más nuestro portafolio de productos, poder generar más conciencia sobre la importancia de comprar accesorios cómodos y seguros para nuestras mascotas y lo maravilloso que es dejarnos adoptar por un perro o un gato sin hogar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Nuestra meta a corto plazo es terminar de desarrollar nuestra línea eco-hogar, una línea fabricada con fibra de botellas plásticas PET recicladas con la que confeccionamos camas, colchonetas y tapetes, cada producto es fabricado con aproximadamente 35 a 60 botellas recicladas, son productos que nos llenan de mucho orgullo.

Por otra parte, estamos adelantado con las áreas de marketing y logística todo lo que necesitamos para empezar a exportar, inicialmente a USA, y otros países en Latinoamérica.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, el mercado de las mascotas está creciendo muy rápido a nivel mundial y Colombia no se queda atrás, de acuerdo a algunos reportes publicados en el 2022 los colombianos gastaron $3 billones en alimentos, juguetes y ropa, para este año se estima que la cifra llegue a los $5 billones y continúe creciendo en los próximos años.

En MEOW DESIGN tenemos estrategias planteadas con ayuda de marketing digital que nos permitirán seguir escalando nuestra marca, actualmente estamos en las principales ciudades del país en varios puntos físicos de distribuidores aliados, y también vendemos a través de nuestra página web y redes sociales haciendo envíos dentro y fuera de Colombia.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Creo que me llamaría la atención un socio que nos aporte capital y conocimiento para internacionalizar la marca, el tema de exportar me ha parecido complejo y me serviría mucho tener apoyo de una persona experta en esa área.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Creo que somos el resultado de todas las decisiones que tomamos durante nuestra vida, y aunque amo el proceso que he llevado con la marca y todos los aprendizajes que me ha traído, sí podría recomendar que no dejen de lado la parte legal, los contratos y las negociaciones por escrito. Esto a futuro evita muchos problemas y malos entendidos.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Inicialmente la inspiración vino de mis padres, mi mamá es una mujer muy trabajadora, arriesgada y comprometida con lo que quiere lograr, por otra parte mi papá es muy creativo, detallista y me enseñó desde pequeña a hacer mis trabajos bien! con buenos acabados, con un sentido agradable de la estética y la armonía e ir un poco más allá del promedio.

Actualmente creo que me inspiran muchas personas, me encanta ver documentales y escuchar podcast sobre historias de empresas, esto me enseña como los empresarios han llevado sus marcas a lo que son hoy, como aprovechan las oportunidades y manejan los obstáculos; algunas de las marcas colombianas que más me inspiran son Mario Hernandez, Velez, Agua bendita, El cielo, entre otras.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

MEOW DESIGN ha tenido un buen crecimiento, a pesar de la pandemia y el paro, hemos tomado esos obstáculos para salir más fuertes, durante la pandemia aprendimos muchísimo de marketing digital y logística, esto aceleró exponencialmente nuestras ventas y distribución en todo el país.

Durante el paro las ventas disminuyeron y los envíos se paralizaron por las vías cerradas, así que nos dedicamos a diseñar nuevos accesorios, muchos de ellos son los que más se venden en este momento. Creo que los obstáculos son la mejor manera de avanzar y salir de nuestra zona de confort. Nunca he pensado en tirar la toalla, esta empresa me apasiona demasiado y mientras sea financieramente viable seguiré trabajando incansablemente para que continúe.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Me gusta mucho asistir a los eventos empresariales y capacitaciones de la cámara de comercio de Cali, son espacios muy enriquecedores e ideales para hacer networking.

17 ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creo que emprender es una manera increíble de aportar a la economía de un país, estoy orgullosa de poder generar empleo e impactar positivamente a las familias con nuestro equipo de trabajo, me gusta comprar materias primas nacionales y preferiblemente ecológicas, también hacer múltiples actividades que generen impacto ambiental y social, convirtiéndolos en ejemplo para las nuevas generaciones.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años veo a mi marca con un portafolio mucho más amplio, siendo una marca líder en el mercado de mascotas, reconocida y querida en varios países de Latinoamérica; también teniendo presencia en un mercado importante como USA y algunos países de Europa.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha jugado un papel fundamental desde el principio, gracias a su apoyo, esfuerzo y motivación, la marca ha ido creciendo. actualmente siguen siendo parte vital de la empresa.

Por otra parte me siento afortunada por tener amigos que me apoyan desde diferentes áreas y profesiones, cuando necesito ayuda están ahí para enseñarme y asesorarme; también me pasa algo muy especial cuando hago networking, encuentro muchas personas que comparten su conocimiento conmigo y me brindan su asesoría de manera muy espontánea y enriquecedora.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Si, me gusta mucho compartir información útil a mis amigos emprendedores, recomendarles podcast, audiolibros, cursos, contactos y demás herramientas que me han ayudado a mí en mi crecimiento personal y que impactan directamente el emprendimiento.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un buen equipo de trabajo es vital para que una empresa funcione correctamente y pueda crecer, ahora en MEOW DESIGN hacemos las contrataciones más despacio, buscando los perfiles adecuados, y nos ha ido muy bien. Normalmente cuando uno empieza con un emprendimiento contrata personas “recomendadas” y no se fija mucho si el perfil realmente se adapta a lo que la empresa necesita.

Estoy muy feliz con el equipo que hemos formado, actualmente somos 13 personas distribuidas entre producción, marketing, ventas, logística, recursos humanos y administración.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy una persona muy activa, creativa y curiosa. Me encanta trabajar en mi crecimiento personal, aprovechar el tiempo al máximo, aprender temas que me ayuden en la empresa, soy apasionada por los podcast y audiolibros, todos los días escucho al menos 1 hora (normalmente lo hago cuando estoy manejando porque siento que es tiempo valioso que debe ser aprovechado de la mejor manera), me divierte mucho hacer deporte y me ayuda un montón a oxigenar mis pensamientos e ideas.

Creo que para emprender se requiere ser muy positivo, pragmático y disciplinado, de lo contrario creo que es muy difícil sacar una marca adelante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que el poder de la mente es maravilloso. Todos tenemos la capacidad de poner en marcha nuestros sueños, pero el tipo de mentalidad que desarrollamos hace que algunos estemos más dispuestos a trabajar mucho más y dejar de lado malos hábitos, para prepararnos e ir en busca de las oportunidades y lograr las metas que nos establecemos.

