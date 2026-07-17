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La ruta que podemos seguir para que más mujeres asuman posiciones de liderazgo en Colombia

Un nutrido grupo de expertas ofrecen el camino que, más allá del sector en el que se trabaje, podemos transitar como sociedad para cambiar la realidad del país.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
17 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
Un paso a paso para que más mujeres asuman cargos de liderazgo en Colombia.
Un paso a paso para que más mujeres asuman cargos de liderazgo en Colombia.
Foto: Eder Leandro Rodríguez

Hace unos 13 años, cuando era editor de Negocios en El Espectador, para la entonces sección de Profesión Líder, publicamos una serie de entrevistas que, durante una campaña completa, estaba dedicado a mujeres que tenían posiciones de liderazgo. Encontrarlas no fue tarea fácil por dos razones: o porque las que contactamos no tenían tiempo o porque la mayoría de esos cargos estaban en manos de hombres.

Una experiencia que recordé cuando, durante un viaje que estaba haciendo hace apenas dos semanas por Australia -y supongo que por...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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